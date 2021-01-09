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​Померили ёлками

Сколько крупнейшие города Югры потратили на новогодние городки

​Померили ёлками
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Праздники вот-вот отшумят, а ледовые городки еще постоят. В этом году все города Югры, украшаясь к Новому году, отдавали предпочтение героям «Союзмультфильма». И решали другую важную задачу – как разобщить людей во время массовых гуляний. Поэтому точек притяжения было много. Мы покопались на госзакупках и выяснили, сколько тратили крупнейшие города округа на подготовку к празднованию Нового года. Итак, сравним закупки Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.

Сургут

Планировали потратить 12,3 миллиона рублей

Заключили контракт на 8,4 миллиона рублей

На эти деньги оборудованы семь ледовых городков. На площади у Филармонии установили традиционную 16-метровую елку. А главными площадками праздника стали новая центральная площадь перед главным корпусом СурГУ, площадка, отведённая под строительство Храма Святой Троицы и сквера, площадки у кинотеатра «Аврора», у городского театра, рядом с Храмом Преображения Господня, возле сквера «Кедровый Лог» и на территории площади Советов.


Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Кроме того, на бюджетные деньги были созданы снежные городки в порядка 60 сургутских дворах. Но на это пошли дополнительные средства.

Нижневартовск

Планировали потратить 9,9 миллиона рублей

Заключили контракт на 7 миллионов рублей

За семь миллионов рублей в столице Самотлора обустроили новогодний городок на площади Нефтяников, а также новогодние горки и лабиринты в местах массовых гуляний. На главной площади зимний городок оформлен по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Здесь расположены новые скульптурные светодиодные композиции: подснежники и праздничные сани. Кроме этого, на площади расположены две ледяные горки для детей младшего возраста.


Фото: vk.com/ofnv86

«Для удобства вартовчан были разработаны и созданы небольшие праздничные зоны в разных частях Нижневартовска. Так, например, новогодние елки, установленные в районе перекрестков улиц Мира и Романтиков, а также улиц Героев Самотлора и Московкина, имеют интерактивное приложение. Вартовчане с помощью смартфона могут сделать селфи с виртуальными сказочными персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и другими», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Нефтеюганск

Планировали потратить 8 миллионов рублей

Заключили контракт на 5,9 миллиона рублей

В Нефтеюганске на эти деньги создали пять ледовых городков: на площади «Юбилейная», возле здания администрации, на площади у школы №7, в районе жилых домов № 45,48,49 в 14 микрорайоне и в районе жилых домов № 16, 20 в поселке СУ-62. Темой ледовых городков тоже стали мультики. Юбилейную площадь украсили Чебурашка, крокодил Гена, волк и заяц из «Ну погоди!».


Фото: vk.com/drugoyregion86

Ханты-Мансийск

Планировали потратить 5,5 миллиона рублей

Заключили контракт на 5,5 миллиона рублей

Несмотря на самую маленькую сумму контракта, столица Югры, похоже, обустроила самый дорогой ледовый городок. По документам закупки, заказчик обязан был оформить центральную площадь города. В этом году главными героями стали персонажи сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Для развлечения публики — горки и лабиринты. Подсвечено все празднично – прожекторами.

Впрочем, в пресс-службе администрации города рассказали, что создан еще один ледовый городок – на площади Самарово: «Тема ледовых городков в Самарово в этом году – цирк. Не смотря на то, что эта площадь меньше Центральной, фигуры здесь ничуть не уступают по красоте и оригинальности».


Фото: vk.com/khanty_mansiyskonline

*в рейтинге учтены только расходы, отраженные в аукционах на установку ледовых городков. Затраты на новогодние деревья и иллюминацию в этих документах не обозначены.


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Сегодня в 20:33, просмотров: 161, комментариев: 0
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