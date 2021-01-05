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Было бы желание: чем заняться в новогодние каникулы дома?

Топ-5 полезных занятий, которыми можно скрасить праздничные выходные

Было бы желание: чем заняться в новогодние каникулы дома?
фото: pixabay.com

Ранее мы публиковали обзор мест, где можно весело и с пользой провести новогодние каникулы. Для тех, у кого желание выбраться из дома еще не наступило, siapress.ruподготовил особую подборку полезных занятий.

Обновить гардероб

Новый год – новое все. Разберите шкаф, выбросите или отдайте уже ставшие ненужными вещи. Возникшую пустоту в гардеробе можно заполнить новой одеждой, которую, кстати, можно купить не выходя из дома.

Поиграть в настольные или онлайн-игры

Для многих в современном мире онлайн-игры стали неотъемлемой частью жизни. Во многие из них можно играть с компанией друзей – таким образом, не только скрасить время, но и обезопасить себя. Если же вам приятны личные встречи, то можно пригласить родных и близких для игры в «Мафию», «Дженгу» и другие настольные игры.

Посмотреть сериал

Вариант для ленивых – сесть перед телевизором или компьютером и посмотреть сериал или фильм. Можно выбрать что-то из нашей новогодней подборки или же на свой вкус.

Научиться готовить

Побалуйте себя чем-то новым, если вам осточертели оливье и заливная рыба. Остаток новогодних каникул можно потратить на то, чтобы научиться готовить нечто новое и пробуждающее аппетит. Благо, большинство социальных сетей (начиная с ВКонтакте и заканчивая ТикТоком) изобилуют тематическими видео и сообществами для тех, кто хочет разнообразить свой рацион.

Сделать перестановку или небольшой ремонт

Переклеить обои, заменить розетку, переставить кровать к окну, починить дверцу шкафа – все, что было отложено в «долгий ящик», можно сделать уже сейчас, пока не настали рабочие будни. Вспомните, что бы вы хотели изменить в своем доме и что можно сделать самостоятельно, ведь не для всех ремонтных работ нужно вызывать бригаду рабочих.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 161, комментариев: 0
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