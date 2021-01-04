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Куда сходить в Сургуте на праздничных выходных?

Топ-5 мест, где жители Сургута смогут весело и с пользой провести новогодние каникулы

Куда сходить в Сургуте на праздничных выходных?

Вот и прошла половина праздничных каникул – после мощного застолья и веселья все постепенно начинает оживать. Чем же заняться вместе с детьми, семьей и друзьями в остаток выходных? В этом топе корреспондент siapress.ruсобрал места, куда можно сходить в Сургуте.

Ярмарка

К Новому году в городе открыли праздничную ярмарку – это первый подобный опыт. На Центральной площади жители могут полакомиться булочками, горячими напитками, сахарной ватой, а также купить сувениры и прокатиться на тюбингах, карусели и драконе-снегоходе.

Ярмарка будет работать до 10 января даже в морозы. В администрации города отмечают, что если такой формат станет популярным у местных жителей, то такой досуг будет организован в будущем.

Кинотеатры

Пожалуй, одно из любимых и популярных развлечений большинства людей. Из-за коронавирусных ограничений они работают не в полную силу, но настоящим киноманам это не помешает насладиться фильмом вприкуску с попкорном.

Если же желание выбраться из дома все еще не наступило, можно выбрать какой-нибудь фильм из новогодней подборки.

Катки и лыжни

Спорт – это жизнь! Если и вы придерживаетесь этого кредо, то для вас хорошая новость: в Сургуте работает много кортов, а также лыжни. Несмотря на отсутствие морозов, эти места для занятия спортивным досугом открылись до начала праздников. Отмечается, что прокат лыж в этом году не организован, но часть катков предоставляет необходимый инвентарь за плату.

Корты расположены по адресам: ул. Мечникова, 6, ул. Энергетиков, 49, ул. Кукуевицкого, 8/2, мкр. А, ул. Энтузиастов, 49, ул. Московская, 34Б, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2, пр. Комсомольский, 21, п. Юность, ул. Саянская,11а.

Лыжни расположены по адресам: в парке «За Саймой», на территории спортивной базы «Олимпия», на стадионе «Локомотив» в 43 микрорайоне.

Квесты

Хотите чего-нибудь новенького? Тогда квесты станут лучшим решением для того, чтобы весело и с пользой провести время. Интересные загадки, особая атмосфера, актеры, которые не дадут заскучать – все это является неотъемлемой частью такого досуга. Каждый может выбрать то, что по душе: хоррор, детективы, фантастика и многое другое.

Выставка ледовых фигур

Эта традиционная выставка в Сургуте открылась несмотря на коронавирус – местные жители могут полюбоваться на различные ледяные статуи, которые, кстати, соответствуют тематике космоса. Кстати, на территории культурного центра также работает каток, но покататься можно только со своими коньками.

Выставка работает ежедневно, с 10 утра и до 10 вечера.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 257, комментариев: 0
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