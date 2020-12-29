ТОП-5 советов нарколога для тех, кто перебрал с алкоголем

Впереди непростой период – большая часть россиян будет отдыхать с 31 декабря по 10 января. По традиции, праздники мы проводим за новогодним столом. Далеко не каждый в это время может держать себя в руках и хотя бы раз за время праздников перебарщивает с алкоголем. Особенно актуально это для югорчан – наш округ считается одним из самых пьющих на Урале. О том, как пережить праздничную ночь и справиться с последствиями злоупотребления алкоголем, рассказал главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Тюменской области Иван Казанцев.

Не надо масла!

Если съесть ложку сливочного масла или выпить пару растительного, оно наслоится на слизистую желудка и кишечника. И пока масло остается на слизистой, алкоголь не будет всасываться. Примерно через полчаса слизистая очистится, и весь выпитый алкоголь всосется. Это может привести к острому отравлению алкоголем и очень плохо кончиться.

Аперитив – прием алкоголя заранее – активизирует ферментативную систему печени для переработки алкоголя. Но количество ферментов ограничено: человек попросту не может выработать больше ферментов, чем позволяет его генетика. Ферменты быстро расщепляют первую рюмку, она не действует, человек пьет дальше, а ферменты кончаются. И весь алкоголь, который еще не переработан, превращается в ацетальдегид – тяжелый яд, который бьет по всем клеткам организма. В итоге есть риск заполучить всё то же отравление.

Некоторые смешивают алкоголь с водой в различных пропорциях, но при большом количестве выпитого спиртного разница в градусах нивелируется.

Растягивайте удовольствие

Очень простой совет: как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя, и пить дозами как можно меньше. Природу обмануть невозможно. Алкоголь оказывает токсическое действие, как любой яд. И чем больше доза, тем выше токсическое действие. Да, алкоголь на какое-то очень короткое время, полчаса-час, стимулирует ферментативные системы, у кого-то это улучшает настроение, позволяет человеку расслабиться. Но за счет чего? За счет гипоксии головного мозга. Организм борется с ядом и выбрасывает все свои защитные функции на эту борьбу. Какое-то время человеку кажется, что он достиг улучшения пищеварения, настроения, творческих способностей. На самом деле эйфория – это побочное действие алкоголя, связанное именно с токсическим гипоксическим действием на головной мозг.

Отравление алкоголем – не шутка

Если наступает острое алкогольное отравление, необходимо обращаться к врачам. Есть всем известные телефоны 03 и 103 для мобильного. При тяжелом алкогольном отравлении человека могут госпитализировать в стационар, где ему будут вводить специальные препараты, поддерживающие витальные функции и способствующие выведению алкоголя из крови.

Лучший способ опохмелиться – не опохмеляться

Самый эффективный способ избежать похмелья – не пить алкоголь вовсе или принимать его в ограниченных дозах. Больше двигаться, танцевать, тогда легче пройдет новогодняя ночь.

Если уж не удержались, мы советуем, что бы ни происходило, не похмеляться алкоголем в принципе – потому что это опять гипоксия. Человек не ощущает того, что ощущал, а потом его снова накрывают последствия уже большей интоксикации.

Есть много других средств, которые позволяют снять симптомы похмелья – кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный или огуречный рассолы, просто вода. Обильное питьё воды, можно с добавлением небольшого количества сока лимона, брусники, клюквы – вот основное средство. Принимать аспиринсодержащие препараты не стоит – есть риск на фоне раздражённого желудка заполучить гастрит или даже кровотечение.

Спорт не поможет

Сбивать похмелье занятиями спортом – очень опасно, потому что все функциональные системы и так на пределе, особенно сердечно-сосудистая система перенапряжена, порой на столько, что с трудом справляется со своими нагрузками в покое. Если на это наложить еще и активную физическую нагрузку, то может кончиться просто остановкой сердца.

По материалам пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области