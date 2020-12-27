​Что посмотреть на праздничных каникулах?

Выходные по случаю Нового года обещают быть долгими: возникает вопрос, а чем заняться в это время с семьей? Самый простой и лучший вариант – собраться с родными и близкими перед экраном телевизора и зарядиться атмосферой праздника с помощью тематических фильмов. В этой подборке корреспондент «Нового Города» собрал самые интересные фильмы, связанные с главным событием года.

Щелкунчик и Четыре королевства

Дата выхода: 2018 год

Возрастные ограничения: 6+

Если вы с детьми обожаете сказки производства «Дисней» – этот фильм идеально подойдет для вас. Все в лучших традициях: прекрасная принцесса, путешествие и противостояние добра со злом, где первое, конечно, победит. Но перед этим юной главной героине необходимо добраться до того самого Четвертого королевства, чтобы спасти сказочный мир от гнета Крысиного Короля.

Суженый-ряженый

Дата выхода: 2007

Возрастные ограничения: 16+

В Новый год всегда происходят чудеса, даже когда уже не веришь в волшебство. Одинокая Ольга одна из тех, кто разочаровался во всем – «женское счастье» не спешит к ней, смена имиджа не помогла, а мужчины не приносят никакой радости. Закончится ли эта житейская мелодрама хэппи эндом?

Бразилия

Дата выхода: 1985

Возрастные ограничения: 16+

Вам надоели взрывы петард, мигание гирлянды и дедморозовское «хо-хо-хо»? Тогда для поддержки упаднического настроения предлагаем симбиоз романа Джорджа Оруэлла «1984» и произведений Франца Кафки. Развитие сюжета приходится на Рождество в двадцатом веке – в неком государстве, где все общество поглощено бюрократией. В этом фильме есть практически все: и антиутопия, и страшный Санта, и, конечно же, любовная линия.

Семь главных желаний

Дата выхода: 2013

Возрастные ограничения: 6+

Одно из главных детских желаний сбылось у главной героини в канун Нового года – к Маше в руки попала самая настоящая волшебная птичка, которая исполнит не три желания, а целых семь. С этого момента девушку ждет настоящее праздничное приключение, но сможет ли она найти свое счастье? И принесет ли ей счастье новогоднее волшебство?

Роман по переписке

Дата выхода: 2005

Возрастные ограничения: 16+

Сейчас никого не удивишь тем, что люди знакомятся и общаются посредством переписки в мессенджерах, но тогда, в 2005 году это казалось чем-то невероятным. Главные герои выбрали более простой, но не менее романтичный способ общения – через письма. Именно на листах бумаги в конвертах парень с девушкой раскроют свои главные тайны и чувства. А первая встреча намечена на Рождество…

Мой друг Дед Мороз

Дата выхода: 2014

Возрастные ограничения: 12+

Маленький мальчик загадал на Новый год желание – уж очень ему хотелось прокатиться на санях самого Деда Мороза. Мечты сбываются! В дом малыша забрался зимний волшебник, вот только он не настоящий – угораздило же «хитрого» воришку переодеться в праздничный костюм, чтобы поживиться в чужих квартирах.

Четыре Рождества

Дата выхода: 2008

Возрастные ограничения: 16+

Новый год – это всегда про семейные ценности и любовь к родным. Но что, если успел разочароваться во всем? Такая же проблема возникла у главных героев кинокартины Брэда и Кейт. В глазах других людей они смотрятся отлично, но пара устала от того, что в их отношениях нет развития – они категорически отказываются жениться и заводить детей, но их устои меняются по ходу повествования.

Новогодний экспресс

Дата выхода: 2018

Возрастные ограничения: 12+

И снова – фильм про новогоднее путешествие. В главный зимний праздник в один коллектив собрались совершенно разные люди, которых, казалось бы, не объединяет ничего. У каждого пассажира поезда есть свои занимательные истории и скелеты в шкафу. Как изменится жизнь каждого после этой поездки?

Рыцарь перед Рождеством

Дата выхода: 2019

Возрастные ограничения: 12+

Тот самый средневековый рыцарь переносится из своего времени в… наши дни. Теперь-то ему придется не сладко: современного человека нынешняя жизнь не удивляет, а вот для сэра Коула происходящее вокруг кажется каким-то сумасшествием. К нему на помощь приходит очаровательная учительница Брук – она поможет рыцарю освоиться, а бравый воин вдохновит ее на любовь.

Подарок на Рождество

Дата выхода: 1996

Возрастные ограничения: 0+

Железный Арни в этом фильме представлен в совершенно ином амплуа – он нерадивый отец, который вечно занят на работе. Чтобы хоть как-то исправить положение в семье и вернуть расположение сына, главный герой пообещал купить ему суперигрушку – Турбомена, в качестве подарка на Рождество. Вот только среди всех сует мужчина вновь забывает об обещании, вспомнив только в канун праздника. Вот только теперь за игрушку придется побороться…