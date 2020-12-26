Купить мужской клуб в Сургуте можно за 30 млн, а крупный торговый центр на Ленина — за миллиард

В Сургуте на продажу выставлены десять известных зданий*: торговые центры, ранее популярные развлекательные заведения, офис Ханты-Мансийского банка и так далее. За эти активы владельцы просят от 30 млн и до одного миллиарда рублей.

Носорог

Земля с небольшим зданием на бульваре Свободы, 10/1, продается за 30 млн рублей. Что тут в свое время только не находилось. Из последних — кафе «Болгарская роза», стриптиз клуб-бар «Барсукъ» и мужской клуб «Носорог».

Возможно в ближайшее время на этом месте появится фитнес-центр, элитная гостиница, клиника или мини-отель — именно такие варианты бизнеса продавец рекомендует рассмотреть потенциальным покупателям.

Здание Ханты-Мансийского банка





За здание на Маяковского, 12 , в котором раньше размещался Ханты-Мансийский банк, а потом банк «Открытие», продавец просит почти 35,4 млн рублей.

За вышеуказанную сумму новому хозяину отойдет главное здание, гаражные боксы и два земельных участка.

Acord

Трехэтажное здание, в котором сейчас располагается ресторан Acord, магазин 100 Печей.РУ и фитнес-клуб BlackFox Surgut, можно купить за 42,3 млн рублей.

За эту сумму хозяин передаст новому владельцу бизнес со всеми арендаторами (уверяет, что ежемесячная прибыль от них составляет 460 тысяч рублей), землю и две парковки.

Там, где MISHKA

95 млн рублей и бизнес-центр на проспекте Мира, 26, в котором располагается MISHKA Bar, ваш.

Всего в четырехэтажном строении, по данным 2gis, нашли приют восемь организаций. Из крупных — сеть букмекерских контор 23БЕТ.РУ и две компании по выкупу и продаже автомобилей.

Колизей





Один из старейших торговых центров города — «Колизей», выставлен на продажу за 119,59 млн рублей.

«Трехэтажный торговый центр с отдельно стоящим зданием, земля в собственности. Площади в ТЦ сданы в аренду. Якорный арендатор — торговая сеть «Магнит» с долгосрочным договором аренды до 2022 года, предусматривающим ежегодную индексацию 10%. Другие площади занимают ИП», — пишет продавец.

А 2gis напоминает, что еще в здании размещается популярный магазин Fix Price.

Пять звезд на Мира





«Продается готовый бизнес … в центре города. Возможна последующая долгосрочная аренда», — пишет в объявлении продавец здания на проспекте Мира, 33/2.В нем, напомним, располагается фитнес-центр «Пять звезд».

И, кстати, там также арендуют площади студия-школа танцев Аллы Духовой TODES, студия коррекции фигуры «Смотри, я худая!», барбершоп и еще четыре организации.

Цена вопроса — 120 млн рублей.

Джуманджи

Здание, в котором когда-то размещался популярный ночной клуб «Джуманджи» (Югорская, 11), боулинг, караоке и ресторан, тоже продается. За четверть миллиарда рублей.

«Участок в аренде до 2054 года. Центральные водоснабжение, отопление. Три этажа + цоколь. В здании необходим косметический ремонт», — сообщает продавец.

Сейчас «Джуманджи» пустует. Ушла эпоха.

Аквилон

Сургут настигнет еще одна потеря, если новый собственник решит закрыть «Аквилон», с каждым годом теряющий популярность у молодежи. Здание на Маяковского, 33, со всеми «потрохами» продается за 270 млн рублей.

Сейчас тут арендуют площади «Монетка», детский развлекательный центр, доставка пирогов, ночной клуб (караоке, диско, кальянная иресторан) и другие.

Вершина

В Сургуте вот уже несколько лет безуспешно продается ТРЦ «Вершина». Сейчас его цена составляет 552,8 млн рублей.

Напомним, здание введено в эксплуатацию в 2010 году. Два года назад, в 2018-м, СИА-ПРЕСС разбирался, что происходит с этим ТРЦ, а издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский в своем блоге «Возьмите вершину» подал чиновникам идею создать там лучший за Уралом музей.

Авангард

Самым дорогим продающимся в Сургуте торговым центром стал «Авангард» на Ленина, 21. За него владелец просит миллиард рублей. Но при этом допускает торг, так как пишет, что «цена обговаривается индивидуально».

В здании 71 организация, среди которых DNS гипер, «Магнит» и «Магнит Косметик», страховая компания «Ресо-Гарантия», несколько агентств недвижимости и другие.

*Информация актуальна на 26 декабря. Данные с портала «Авито». Не реклама