Составлен топ-6 самых распространенных схем онлайн-мошенничества

Только за первые шесть месяцев 2020 года Банк России совместно с правоохранительными органами заблокировали более 9 700 телефонных номеров и свыше 4 700 мошеннических сайтов.
По данным «Сбера», в этом году мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз. Большинство звонков совершается из СИЗО и тюрем, пишет «Новая газета». По информации издания, «тюремный колл-центр» есть в каждом третьем или даже в каждом втором учреждении ФСИН.
Основным инструментом мошенников остается социальная инженерия – психологические приемы воздействия на жертву: обман, запугивание и злоупотребление доверием.
«Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной финансовой грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удаленно и бесконтактно – в целом по России порядка четырех миллиардов рублей только за I полугодие 2020 года. Причем шансы вернуть эти средства невысоки: банки компенсировали клиентам только 12 процентов похищенных средств», – отмечают в Банке России.
В Югре ситуация с киберпреступностью, мягко говоря, непростая. Ежедневно жители региона переводят мошенникам миллионы рублей. По данным окружной полиции, за 11 месяцев зарегистрировано более 6,3 тысячи преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. По сравнению с таким же периодом прошлого года их количество увеличилось на 70 процентов. Ущерб югорчан превысил 470 миллионов рублей.
При этом самые распространенные схемы мошенничества остаются неизменными. Преступники креативят и добавляют что-то новенькое, оставаясь в тренде, но принципов работы почти не меняют.
Топ-6 самых распространенных схем мошенничества
по данным Тюменского отделения банка России.
- Звонки лжесотрудников банков, якобы отследивших подозрительную операцию или попытку перевода денег неизвестному лицу. Для сохранения средств злоумышленники предлагают перевести их на безопасный резервный счет и запрашивают данные платежной карты.
- Обман при покупке или продаже товаров через интернет.
- Предложения фальшивых финансовых услуг (одобрение или аннулирование заявок на кредит).
- Сообщения о выигрыше или легком заработке на бирже, взлом страниц в социальных сетях.
- Рассылка писем со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций.
- В этом году преступники активно используют тему коронавирусной инфекции. Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек под тем или иным предлогом должен сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.
Способы защиты от мошенников:
- Никому не сообщать данные банковской карты (ПИН-код, CVV/CVC-коды, кодовое слово и одноразовые пароли). Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты. В случае звонка от якобы сотрудников банков положите трубку, а затем вручную наберите номер телефона банка, указанный на обратной стороне карты, и уточните информацию.
- Если хищение произошло, во-первых, срочно сообщите об этом в банк и заблокируйте карту, затем напишите заявление о несогласии с операцией. Во-вторых, обратитесь в полицию с заявлением о хищении.
- Не доверяйте незнакомым людям и всегда проверяйте информацию: если вам предлагают какие-то призы, выплаты, компенсации, кредиты или вклады на выгодных условиях не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
- Не переводите деньги авансом, до получения услуги или товара.
- Не отвечайте на СМС с незнакомых номеров, не переходите по ссылкам в подозрительных письмах.
- Установите на компьютер и телефон антивирус.
- Познакомьтесь с правилами распознавания мошенников на сайте «Финансовая культура.