Составлен топ-6 самых распространенных схем онлайн-мошенничества

Только за первые шесть месяцев 2020 года Банк России совместно с правоохранительными органами заблокировали более 9 700 телефонных номеров и свыше 4 700 мошеннических сайтов.

По данным «Сбера», в этом году мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз. Большинство звонков совершается из СИЗО и тюрем, пишет «Новая газета». По информации издания, «тюремный колл-центр» есть в каждом третьем или даже в каждом втором учреждении ФСИН.

Основным инструментом мошенников остается социальная инженерия – психологические приемы воздействия на жертву: обман, запугивание и злоупотребление доверием.

«Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной финансовой грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удаленно и бесконтактно – в целом по России порядка четырех миллиардов рублей только за I полугодие 2020 года. Причем шансы вернуть эти средства невысоки: банки компенсировали клиентам только 12 процентов похищенных средств», – отмечают в Банке России.

В Югре ситуация с киберпреступностью, мягко говоря, непростая. Ежедневно жители региона переводят мошенникам миллионы рублей. По данным окружной полиции, за 11 месяцев зарегистрировано более 6,3 тысячи преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. По сравнению с таким же периодом прошлого года их количество увеличилось на 70 процентов. Ущерб югорчан превысил 470 миллионов рублей.

При этом самые распространенные схемы мошенничества остаются неизменными. Преступники креативят и добавляют что-то новенькое, оставаясь в тренде, но принципов работы почти не меняют.

Топ-6 самых распространенных схем мошенничества

по данным Тюменского отделения банка России.

Звонки лжесотрудников банков, якобы отследивших подозрительную операцию или попытку перевода денег неизвестному лицу. Для сохранения средств злоумышленники предлагают перевести их на безопасный резервный счет и запрашивают данные платежной карты. Обман при покупке или продаже товаров через интернет. Предложения фальшивых финансовых услуг (одобрение или аннулирование заявок на кредит). Сообщения о выигрыше или легком заработке на бирже, взлом страниц в социальных сетях. Рассылка писем со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций. В этом году преступники активно используют тему коронавирусной инфекции. Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек под тем или иным предлогом должен сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Способы защиты от мошенников: