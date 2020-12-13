В «Истории онкологического пациента, рассказанной от первого лица» каждый легко может узнать... себя

Московскому журналисту Александру Беляеву, лечившему язву желудка, поставили дагноз: рак. Собственно, о том, что происходило после того, как врач произнесла слова: «У вас рак», — и повествует книга. Это история о борьбе с онкологическим заболеванием в современных российских реалиях.

Пожалуй, книги страшнее — и увлекательнее я не читал; Стивен Кинг, подвинься. Во всех этих ужасах же как? Мы примеряем на себя ситуацию. Смотрим на телевизор и думаем: а вдруг из него сейчас нечисть вылезет? И понимаем, что не вылезет, как бы ни хотелось.

Книга Беляева страшнее потому, что здесь ситуацию не надо примерять: мы ведь в ней живем, и неважно, диагностирован у нас рак или нет (онкобольные шутят: «Рак есть у всех, но не все до него доживают»). Мы в этой вымораживающей рутине (зашел в аптеку, взял таблетки, пришел в отделение, там очередь, записался на прием в регистратуре) легко узнаем себя — все испытано на себе, и не раз.

И да, при всем этом книга увлекательна. Она написана простым, «повседневным» языком (вообще же идея создать ее родилась после серии «терапевтических» постов Беляева на фейсбуке, где он практически в реальном времени рассказывал о происходящем). Речь здесь, конечно, не о принципах лечения (это тема для серьезных академических трудов, не рассчитанных на широкую аудиторию), а о том, что сам пациент может (и должен) делать для себя. Сохранять оптимизм, не терять веры в будущее, держать связь с друзьями (болезнь, увы, легко выявит среди них настоящих и… всех остальных) — все это очень сложно, но жизненно важно.

И самое важное. Это история не угасания, но борьбы — со срывами в депрессию, в банальную усталость и апатию, но борьбы. Она продолжается до сих пор — и опыт ее описания, возможно, окажется полезен тем, кто, увы, услышит все тот же диагноз от своего лечащего врача.