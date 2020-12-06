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Гибель подруги, избиение матери, пытки на заказ: как блогеры в погоне за славой выходят за грань разумного

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Скрин видео СК РФ

На этой неделе интернет-пользователей потрясла новость о гибели девушки Валентины во время стрима блогера Станислава Решетникова. После ЧП общественность узнала чуть больше о маргинальных развлечениях в Сети, а на индустрию треш-стримов обратили внимание федеральные СМИ.

Решетников далеко не единственный стример, который готов был, как оказалось, на все ради того, чтобы заработать на подписчиках.

Смерть в прямом эфире

2 декабря Стас Решетников (Reeflay) после драки выгнал свою подругу на мороз в одном белье, потому что она «воняла». 27-летняя девушка сначала просила впустить ее, а потом затихла. Когда блогер решил открыть дверь, она уже была без сознания. Все происходящее транслировалось в эфир. Он паниковал, предполагая, что подруга мертва, пытался делать ей искусственное дыхание, вызвал скорую. Но камеру не выключал, даже когда медики констатировали смерть девушки и приехала полиция.

4 декабря Раменский городской суд заключил Решетникова под стражу на два месяца. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей. Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы. Однако, если смерть потерпевшей наступила не из-за переохлаждения, а из-за передозировки наркотиками, он может избежать наказания. Такое мнение «Известиям» высказал адвокат Дмитрий Тараборин.

Кстати, YouTube удалил канал Reeflay из-за стримов с насильственным содержанием.

Ударил об стол за «жесткое неуважение»

В октябре блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямой трансляции на YouTube избил модель Алену Ефремову. Он несколько раз ударил несколько раз девушку головой об стол и выкинул из кадра. Разозлила парня просьба модели раздеться перед камерой. Он назвал это «жестким неуважением».

Ефремова написала заявление в полицию. В отношении блогера завели уголовное дело о побоях. Он признал вину, а позже прекратил стримы, пообещав развиваться в других сетях.

Избил мать и извинился

В декабре 2019 года челябинский блогер Андрей Яшин (Гобзавр) избил собственную мать — он сорвал с женщины парик и начал бить ее руками по голове. Рунет возмутился, но оказалось, что этот дуют давно зарабатывает подобным трешом. Полиция Челябинска даже начала проверку по факту избиения женщины. Но завершилось дело тем, что блогер извинился, а мать заявила, что их конфликт исчерпан.

По заказу аудитории

В сентябре арестовали украинского блогера Артура Сороченко. Его обвиняют в похищении человека. По данным СМИ, он четыре дня удерживал в квартире 29-летнего мужчину, пытал его и транслировал издевательства на своем YouTube-канале. При этом телесные повреждения наносились по заказу зрителей. У пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные кровоизлияния верхних и нижних частей конечностей и спины.

«Блогер Артур Сороченко (Квадрат, Малыш) специализируется на публикации роликов, где издевается над людьми на потеху своим подписчикам. Как правило, объектом насилия становятся люди без определенного места жительства, алкоголики, наркоманы», – Vesti.ua.

Треш-стримы
Этот жанр трансляций набирает популярность с 2014 года. Блогеры в эфире выполняют различные задания аудитории. Обычно это что-то унизительное и выходящее за грань общепринятой нормы. Делают они это не бесплатно, а за донаты. А, значит, весь этот треш оплачивают зрители.

Мнение психологов

Психолог Андрей Зберовский, комментируя новость о гибели 27-летней Валентины во время стрима 360tv.ru, выразил мнение, что для человека естественно желание смотреть подобные садистские трансляции: «Мы хищные животные, у человека интерес к насилию всегда был и будет, к сожалению. Когда мы смотрим на страхи и ужасы, которые происходят с другими людьми, мы пугаемся, но сами остаемся целы и получаем удовольствие от того, что это не с нами, но что мы можем на это повлиять».

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин отметил также, что многое зависит от зрителей. «Вина, безусловно, на стримере-агрессоре, но также и на тех кто это смотрит, донатит, лайкает и дает задания. Они создают ощущение нормальности происходящего. Это единственная возможность для людей с психопатической структурой личности проявить себя без опасения столкнуться со статьями уголовного кодекса. А что касается самого стримера – это еще и возможность заработать деньги и славу, не прилагая никаких для этого усилий-достаточно проявить свои худшие качества», – написал он на личной странице в инстаграме.

И политиков...

Лидера ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что Станислава Решетникова надо наказать по всей строгости, чтобы другим неповадно было: «Вот он оставил ее на холоде. И к этому еще добавить наказание, что он это показывал в прямом эфире. Если за первое преступление, условно, 10 лет, за второе — 5 лет. Вот посадить на 15 лет, сразу многие успокоятся».

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Стоит отметить, что треш-контент не всегда создают блогеры, которые специализируются на этом. «Аптечный ревизорро» Катя Диденко в конце февраля буквально в прямом эфире показала гибель своего мужа в бассейне, куда закинули сухой лед. Девушка горевала онлайн. В конце лета вдова сообщила, что снова выходит замуж.


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06 декабря в 23:07, просмотров: 86, комментариев: 0
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