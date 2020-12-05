За 15 млн рублей на окраине Сургута можно купить 8-комнатное жилье

В Сургуте самая многокомнатная квартира, которая выставлена на продажу в настоящий момент*— это 8-к жилье на окраине города, площадью 200 кв.м. За него владельцы просят 15 млн рублей. Самой дорогой стала трешка за 23,5 млн рублей, а просторной — дуплекс площадью почти 300 кв.м.

Самая многокомнатная

В сургутском поселке Юность на улице Шушенская, 15, за 15 млн рублей продается 8-комнатная квартира, занимающая весь первый этаж в трехэтажном кирпичном доме. У нее восемь хозяев.

«Сама квартира расположена на две стороны, что означает, на протяжении всего дня в квартире будет преобладать дневной свет — пишет продавец. — В квартире нужен будет косметический ремонт, но без больших вложений, так как стены и пол выровнены и на окнах установлены качественные тройные пластиковые стеклопакеты».

В этом жилье есть четыре балкона без отделки, три туалета и три ванные. Новым владельцам собственники готовы частично оставить мебель.

























Самая просторная

Двухуровневый дуплекс на Чехова, 12 (15-этажный монолитный дом), стал самым просторным среди квартир в Сургуте. Его площадь — 290,5 кв.м., а стоимость — 11 млн рублей.

Продавец пишет, что из этой трехкомнатной квартиры с панорамным остеклением есть выход на терассу. «Квартира в черновом варианте, что дает возможность воплотить все ваши пожелания по ремонту и дизайну на ваш вкус и цвет, — сообщается в объявлении. — На первом этаже возможно обустроить кухню-гостиную, санузел, гардеробную и зону отдыха с камином. На втором этаже — две-три комнаты».

Фотографий, к сожалению, немного









Самая дорогая

Самой дорогой квартирой, которая продается сейчас в Сургуте, стала трешка 107,9 кв. м за 23,5 млн рублей. Это жилье располагается в доме на улице Университетская, 9.

«Для ценителей комфорта предлагаю шикарную квартиру с ремонтом по индивидуальному дизайн-проекту и удобной планировкой,— рассказывает продавец. — Огромная кухня, гостиная с панорамным остеклением, в квартире выполнен дизайнерский ремонт».

Новые собственники получат бонусом всю мебель и технику.





































* По данным «Авито». Информация актуальна на 5 декабря. Не реклама.

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