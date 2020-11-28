Снять одно машиноместо в крытых сургутских паркингах можно минимум за 3000 рублей

Не за горами зимние морозы и многие сургутские автолюбители, наверняка, задумались над тем, чтобы начать ставить машины в крытые паркинги. Или купить же купить теплые местечки на стоянке.

СИА-ПРЕСС решил узнать, за какие суммы (минимальные и максимальные*) в Сургуте можно арендовать машиноместа, или приобрести их в собственность.

Аренда

Минимум за одно машиноместо в Сургуте в месяц просят 3000 рублей.

В частности, предложения именно с этой стоимостью можно найти в подземном паркинге на проспекте Набережный, 29. Это охраняемая теплая стоянка.

Такую же арендную плату в месяц просит собственник в паркинге на Александра Усольцева, 15. Очень актуальное предложение, так как в этом многоэтажном жилом комплексе порой образуется настоящий транспортный коллапс во дворах.

Чуть дороже — за 3600 рублей в месяц, можно снять машиноместо на Профсоюзов, 9. Это гаражный кооператив у ТРЦ «Агора». По словам арендодателя, в нем есть охрана, видеонаблюдение. Также возможна посуточная аренда.

Не повезло с ценами жителям ЖК «Возрождения» (9000 руб), «За ручьем» (8000 руб) и центрального района (на Ленина, 21, например, место в паркинге под торговым центром сдается за 8000 рублей в месяц).

Кстати, арендовать семейное место на две машины в «Новине» стоит 8800 рублей.





Покупка

Цены на приобретение машиноместа в собственность в паркингах Сургута разнятся очень сильно.

Минимальная стоимость, которую удалось найти, — 210 тысяч рублей. Именно столько просит владелец за 15 кв.м. в подземной стоянке на Крылова, 36. К слову, в соседнем доме Крылова, 38, место для автомобиля площадью 14 кв. м. продается чуть дороже — за 230 тысяч рублей.

Больше всего предложений в диапазоне от 300 до 450 тысяч рублей.

Самыми же дорогими оказались два машиноместа. Первое — за 1,5 млн рублей (18 кв.м.) — в паркинге на проспекте Мира, 3/1 (там располагается офис «Билайн»).Второе — за 1,6 млн рублей (18 кв.м.) — в ЖК «Жемчужина Югры».





*Данные с портала «Авито», актуальны на 28 ноября. Не реклама.