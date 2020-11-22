За раритетный ГАЗ 14 «Чайка» 1977 года, подаренный Брежневу, просят девять миллионов рублей

Редакция СИА-ПРЕСС собрала топ пять объявлений о продаже самых дорогих б\у автомобилей в Сургуте.

Все цены указаны на момент сбора информации — 22 ноября. Материал составлен на основе анализа данных с сайтов drom, avito, car. В рейтинге участвовали только объявления о продаже с опубликованными фотографиями.

1 место. 9,5 млн рублей

Самым дорогим автомобилем с пробегом, выставленным на продажу в Сургуте, оказался Porsche Cayenne III Turbo. За внедорожник 2018 года с пробегом 29 тысяч километров просят 9 500 000 рублей. Рекламировать всем известный автомобиль продавец даже не стал. Единственно, что указано в комментариях — это возможность оформления в лизинг.

2 место. 9 млн рублей

На второй строчке нашего рейтинга оказался очень старый, раритетный автомобиль — ГАЗ 14 «Чайка» 1977 года. За седан, которому 43 года владелец хочет получить 9 000 000 рублей.

Автор объявления уверяет, что машина была выпущена и подарена заводчанами Л.И. Брежневу в 1976 году на его 70-ти летний юбилей.

Пробег у автомобиля для его годов очень скромный — 72,5 тысячи километров.

Примечательно, что в машине вместо автомобильных ковриков используется обычный.

3 место. 7,2 млн рублей

Тройку лидеров закрывает ГАЗ 3102 «Волга» 2002 года. Седан с мощностью двигателя 90 л.с. и пробегом 4000 километров владелец оценил в 7 200 000 рублей.

В качестве плюсов указаны: низкий налог, пройдены все ТО, не прокуренный салон, и вишенка на торт — комплект летних шин в подарок.

4 место. 7,1 млн рублей

Следующую позицию в нашем рейтинге занимает Lexus LX, 2017. Автор размещенного поста великодушно сделал скидку в 3 900 000 рублей от первоначальный цены, несмотря на то что она «практически новая» и выставил авто на продажу по цене 7 100 000 рублей. По его словам, машина ему обошлась в 11 миллионов.

Владелец уверяет, что в автомобиле есть «все что возможно»: «салон алькантара. Тормоза Brembo. Автозапуск,webasto. Двойные стёкла. Последний чип тюнинг. На гарантии». За три года на машине успели проехать 40 тысяч километров.

5 место. 6,3 млн рублей

Замыкает наш рейтинг еще один Lexus LX, 2017. В нем может и нет того перечня наворотов, что в предыдущем, но и цена более скромная 6 300 000 рублей. Объявление выглядит вполне стандартным образом: владелец утверждает, что машина не бита, не крашена, проходил все ТО и вообще только один владелец. Пробег — 41 тысяча километров.