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С глаз долой — из сердца вон: какие машины чаще всего продают жители Сургута? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Внутри подборка с самыми дорогими и дешевыми предложениями по каждой марке-лидеру

С глаз долой — из сердца вон: какие машины чаще всего продают жители Сургута? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

В Сургуте на одном популярном сайте по продаже автомобилей* сегодня, 21 ноября, самыми продаваемыми машинами стали представители пяти марок. В каждой из них мы выделили самые дорогие и дешевые предложения. В подборку вошли только железные кони с пробегом и на ходу.

Nissan

Замыкают наш топ-5 автомобили марки Nissan — таких предложений по Сургуту 381 штука.

Самым дорогим оказался Nissan Pathfinder 2016 года выпуска. За него владелец просит 2,4 млн рублей. Пробег у машины небольшой — 20 000 км.

А вот самым дешевым продающийся авто этой марки стал Nissan Pulsar 1999 года с пробегом в 260 тысяч км. Он стоит 63 000 рублей.

Hyundai

Чуть больше предложений — 397 — по машинам марки Hyundai.

Самый дорогой вариант — Hyundai Tucson 2019 года за 1,99 млн рублей. Пробег 18 300 км.

Самый дешевый — Hyundai Accent 2001 года. Пробег 200 000 км. Стоит 100 000 рублей.

Kia

В нашей подборке не могла не оказаться Kia — 438 предложений.

Kia Stinger 2019 года стал самым дорогим продающимся в Сургуте автомобилем этой марки. Машину владелец готов отдать новому хозяину за 2,38 млн рублей. Пробег у железного коня всего 5000 км.

Самой дешевой среди объявлений по продаже оказалась модель Spectra. Машину 2006 года с пробегом 320 тысяч км продают за 170 тысяч рублей.

Toyota

625 разных моделей Toyota можно купить в Сургуте. Самой дорогой вариант — Toyota Land Cruiser 2017 года выпуска. Владелец просит за машину с пробегом 49 700 км 5,8 млн рублей.

Самое дешевое предложение — Toyota Carina 1991 года с 471 555 км пробега. Стоит этот белый железный конь 45 000 рублей.

ЛАДА

Абсолютно не удивительно, что первое место в нашей подборке заняла отечественная ЛАДА. На сегодня на сайте 807 предложений по продаже машин этой марки.

Самым дорогим авто стала Веста 2019 года. «Коня» с пробегом в 28 000 км можно купить за 879 000 рублей.

Самый же дешевый вариант — Лада 2104 2004 года за 28 000 рублей. Пробег у машины, как заверяет продавец, всего 10 000 км.

* Данные с портала Drom.ru. Информация актуальна на 21 ноября. Не реклама.


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Сегодня в 18:17, просмотров: 204, комментариев: 0
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