За квартиру площадью 107 кв.м. в доме на Университетской в Сургуте владелец просит 15 млн рублей

Самой дорогой продающейся в Сургуте двухкомнатной квартирой на сегодня* оказалась двушка в высотке по улице Университетская, 29/2. Это 14-этажный кирпичный дом, расположенный напротив нового перинатального центра.

Владелец просит за свое жилье общей площадью в 107 кв. м. 15 млн рублей. Отметим, что аналогичные по квадратуре квартиры на том же портале в основном продаются за 8-10 млн рублей.

Что же предлагает собственник за 15 миллионов?

















«Продается шикарная двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, выполненным в классическом стиле. В отделке и мебели использованы натуральные материалы. Общая площадь квартиры 107 кв. м., жилая — 82 кв. м. и 25 кв. м. — балконы»,— пишет продавец.

По планировке в этом жилье кухня и гостиная объединены. Есть выход на балкон, который владелец предлагает использовать как террасу. Всего же в двушке имеется три утепленные лоджии с теплыми полами.

Во второй комнате находится спальня. В ней много зеркал и тяжелые золотые шторы.

Также в квартире имеется бытовая комната и гардеробная, а «на этаже большая кладовая».





Продавец пишет, что в ванной комнате, выложенной итальянским кафелем, установлена душевая кабина и джакузи. Для гостей выделен отдельный туалет.

Собственник готов оставить новым владельцам всю мебель и бытовую технику.

* Данные с портала «Авито». Информация актуальна на 14 ноября. Не реклама.

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