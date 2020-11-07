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 Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

За квартиру площадью 67 кв.м. в новом жилом комплексе Сургута владелец просит 7,5 млн рублей

 Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

В Сургуте самой дорогой продающейся однокомнатной квартирой на сегодня* оказалась однушка в высотке «комфорт-класса» по улице Университетская, 19. Жилье находится в жилом комплексе «За ручьем» и стоит 7,5 млн рублей.


Квартира располагается на третьем этаже. Планировка в ней такая: кухня-гостиная площадью в 21 кв.м., спальня, гардеробная, кладовая, санузел и утепленная лоджия (6,8 м.кв).





«Удобная смарт-планировка: кухня-гостиная 21 м.кв.+ просторная спальня, предусмотрена просторная гардеробная + отдельная кладовая, витражная 6,8 м.кв. утепленная лоджия (размещен кабинет)», — рассказывает продавец.

По словам собственника, в однушке выполнен «дорогостоящий отличный ремонт».



Из плюсов квартиры, которые перечислены в объявлении, — окна в ней выходят на две стороны, закрытый двор, а еще туда «легко добраться, удобно парковаться».






* Данные с портала «Авито». Информация актуальна на 7 ноября. Не реклама.

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Сегодня в 17:08, просмотров: 150, комментариев: 0
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