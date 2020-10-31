Глава Сургута Вадим Шувалов в своих еженедельных ответах на вопросы сургутян в соцсетях должен быть очень конкретен

Новый формат общения Вадима Шувалова с жителями города стал предметом обсуждения на проекте «О чем говорят». Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – оценили нововведение главы Сургута, который теперь будет каждую неделю отвечать на жалобы и обращения горожан в соцсетях. Видео и расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», Тарас Самборский также в студии находится. Привет, Тарас, еще раз.

Тарас Самборский: Да, всем привет.

Д.Щ.: Я бы хотел обсудить такую тему: новшество, которое ввел глава Сургута Вадим Шувалов. Он объявил о том, что будет собирать вопросы от сургутян в социальных сетях, и будет отвечать на них в видео формате. Все началось с вопросов о концессии теплосетей, там он сказал, что готовится площадка, на которой невозможно сделать накрутку, и сургутяне смогут открыто высказаться по этой теме. И обещал, что эта тема будет у нас постоянной (я имею в виду, сессии ответов на вопросы). Это любопытно наблюдать с той точки зрения, что Шувалов в 2021 году должен выйти или не выйти на второй срок как глава города. Является ли это очередным подтверждением, что сам Вадим Шувалов хочет выйти в качестве главы?

Т.С.: Мне кажется, это означает, что Вадим Шувалов хочет продлить свои полномочия и будет выдвигаться на второй срок. То, что он завел данный формат в Инстаграме, это тоже подтверждает, что он хочет большей публичной активности и к этому процессу готовится. Ничего в этом страшного нету, чем активнее политик в общественном пространстве, тем выше его узнаваемость, тем быстрее он поднимает свой рейтинг.

Но у каждого рейтинга есть и антирейтинг. Интересно было бы узнать, как команда Шувалова собирается отрабатывать тему антирейтинга. Я не знаю статистических данных, насколько велика пропорция рейтинга и антирейтинга, если посмотреть первую тему, самую горячую, и это говорит о том, что он чувствует, что здесь есть проблема. Я уже говорил, что в нынешней команде администрации мне нравятся две вещи. Первая – задел на развитие, им нравится что-то делать, они хотят этого, как-то менять город, и второе – чувствительность к общественному мнению. Если проект Вадима Шувалова – это чувствительность к общественному мнению, то это прекрасно. Если это ширма – это имитация. Это будет заметно.

На самом деле, если бы у меня была возможность давать рекомендации, я бы посоветовал по достаточно долго стоящим в городской повестке дня вопросам дать ответ конкретный и однозначный. Путем Инстаграма, выхода к прессе, любым другим способом. Просто тема концессии понятна. В общем-то, сегодня весь вопрос городской власти сводится к единственному – почему город не может путем поднятия тарифов на тепло модернизировать городские сети? То есть, сделать ровно то же самое, что собирается сделать концессионер. Ответ на это настолько прост, что все заждались и хотят его получить. Если обсуждение темы концессии будет продолжаться в таком ключе, в каком он происходит последние два года, то общественность может кисло воспринимать этот процесс и потерять к нему интерес.

И таких вопросов к главе еще… Ну, сколько? Конечно же, людей интересуют социальные проблемы, проблема качества их жизни, такие вещи, с которыми сотни тысяч сургутян ежедневно сталкиваются. И если Вадим Шувалов выбирает такой формат, как формат регулярного общения с горожанами, то надо выбирать одну-две болевые точки и конкретно по ним отвечать. Если он ограничится тем, что он будет ставить эти вопросы, но на них не отвечать, то люди не будут воспринимать подобные ответы.

Д.Щ.: Ну, со своими избирателями он раз в месяц общается на заседании думы, у него их 25 штук и один в Ханты-Мансийске. И, в принципе, да, находиться на связи это хорошо.

Т.С.: Это поиск форм. Все его затюкали за то, что он с Варламовым ходил в марте, а не в июле, а я считаю, что он сделал правильно. Он выбрал Сургут во всей красе. Мне так кажется, что получить по шапке он не боится, но он должен понимать, что отвечать какими-то размытыми общими фразами не проканает. Люди ждут ответов – будут ли они платить за электричество больше, что будет с мусорной реформой, почему 17 дворов, а не 170 в год и так далее. Вот, собственно, набор проблем. Пусть формирует повестку, отвечает четко и ясно, если его команда сможет подготовить такие ответы.

Д.Щ.: Ну, он все равно молодец, сам факт такого выхода – это похвально. Посмотрим. Мы будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, читайте СИА-ПРЕСС, читайте «Новый Город». До свидания.