Есть, у кого поучиться – какие набережные сделали для себя Тюмень, Ухта, Белгород, Красноярск и другие города

Современная красивая набережная, которая станет визитной карточкой города и будет притягивать местных жителей и туристов – это мечта Сургута. Пока не сбывшаяся. Между тем многие даже небольшие города делают очень качественные, привлекательные и функциональные набережные, которым сургутяне могут только завидовать. Давайте позавидуем вместе – СИА-ПРЕСС подготовил обзор топовых набережных в российских городах (исключая Москву и Санкт-Петербург).

Тюмень

Население 800 тысяч человек, бюджет 33,6 млрд рублей

Самая близкая к нам из крутых набережных находится, конечно, в Тюмени. Говорят, что бывший губернатор Владимир Якушев создал ее при помощи бюрократической хитрости – область получила деньги на берегоукрепление Туры, и это стало базой для возведения объекта, ставшего знаковым для столицы «матрешки». Сейчас власти продолжают совершенствовать набережную – отстраивают второй берег.

Ухта

Население – 100 тысяч человек, бюджет 4,2 млрд рублей

Небольшой город в Республике Коми может похвастаться очень даже приличной набережной Газовиков. Из названия понятно, что нагрузку по ее создание взяли на себя структуры Газпрома, что значит – какой бы у тебя ни был бюджет, ты можешь построить себе хорошую точку притяжения людей, если есть градообразующие предприятия. Причем речка там — меньше Саймы, а набережная... В общем, смотрите сами.

Тула

Население – 475 тысяч человек, бюджет 14 млрд рублей

Тула реконструировала свою набережную в 2017-2018 годах, и получилось очень неплохо. Там есть места для прогулок и тихого отдыха, беседки, смотровые мостки, кафе, детские площадки, а также зоны для выступления и трибунами. Летом там работает кинотеатр под открытым небом, зимой – горки и каток.

Самара

Население – 1,1 млн человек, бюджет 29 млрд рублей

Нельзя говорить про набережные и не упомянуть Самару, жители которой считают набережную Волги чуть ли не главной своей достопримечательностью. Несколько ярусов, велодорожки, кафе, скульптуры, фонтаны, цветы, и даже городской пляж.

Красноярск

Население – 1 млн человек, бюджет 31 млрд рублей

Миллионник Красноярск с бюджетом, сопоставимым с сургутским, реконструировал свою набережную в 2017 году. Она превратилась в единый прогулочный линейный парк с массой малых архитектурных форм в «эко-стиле». Деревянные настилы, спускающиеся к Енисею, лавки со встроенными солнечными батареями, где можно заряжать телефоны, лестницы-амфитеатры.

Белгород

Население – 390 тысяч человек, бюджет 11,8 млрд рублей

Сопоставимый по размерам (и несопоставимый по бюджету) с Сургутом Белгород построил набережную на реке Везёлке в 2017 году. По этому поводу урбанист Илья Варламов написал: «Крута она тем, что сделана очень просто и недорого, зато выглядит намного круче, чем если бы тут все закатали в гранит, как в Тюмени». Большая прогулочная зона, велодорожки, спуски к воде, часть пространства находится в тени деревьев, там даже организовали кинотеатр под открытым небом и у открытой воды. Ради строительства городские власти выкупали и сносили находящиеся там гаражные кооперативы.

ЛЭП в виде герба города!

Набережные Челны

Население – 530 тысяч человек, бюджет 9,3 млрд рублей

Набережным Челнам сам бог велел сделать хорошую набережную, и у них получилось. Огромная территория с сухим фонтаном и сценой, необычными клумбами, массой высаженных специально там деревьев, а под мостом – выставочное пространство с восхитительной подсветкой.

Казань

Население 1,1 млн человек, бюджет 26,4 млрд рублей

Говорить о проектах благоустройства в Казани сейчас – это примерно то же самое, что ссылаться на Москву или Питер, но все же. Относительно новая (ее проектировка стартовала в 2015 году) набережная реки Кабан, которую создал российско-китайский консорциум Turenscape и MAP, победивший на международном конкурсе по разработке концепций от мэрии Казани. (Вот так – берут и объявляют международный конкурс, а не поручают разработку проекта какой-нибудь сургутской фирме с пятью работниками)

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