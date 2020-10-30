Почему гигантские инвестиции Югры в научно-технический центр в Сургуте мало что дадут

Перспективы развития Югры стали центральной темой обсуждения на очередном выпуске проекта «О чем говорят» на siapress.ru. Обозреватель портала Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский вспомнили основные тезисы из интервью, которое дала СИА-ПРЕСС профессор МГУ Наталья Зубаревич – о том, что регион ждет постепенный упадок промышленности и депопуляция. И пришли к неутешительным выводам. Видео и расшифровка разговора – ниже.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, я – Дмитрий Щеглов, обозреватель этого портала, мы находимся на нашем YouTube-канале, это проект «О чем говорят», Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», в студии со мной. Кстати, поздравляю с юбилеем газеты.

Тарас Самборский: Спасибо, Дима. Привет всем. Правда, сегодня не юбилей газеты, а 27 лет, но этот возраст, можно сказать, служит поводом для определенной радости и оптимизма. В 27 лет уже перестают бегать за призывниками, по-моему. Поэтому, можно сказать, мы прошли все основные риски и можно планировать дальнейшую жизнь.

Д.Щ.: Ну, ладно, поехали. Первую тему мы решили взять исходя из интервью, которое вышло на нашем портале, с очень грамотным регионоведом и профессором МГУ Натальей Зубаревич. Она в этом интервью, отвечая на вопрос о перспективах Югры, рассказывала о том, что ждать какого-то огромного роста в разрезе нашего общего будущего нельзя. То есть, если у вас не будет нового Самотлора, а его не будет и шансов крайне мало, то какого-то обильного роста населения быть не может. Скорее всего, это будет медленно затухание, старение население, медленное уменьшение экономики с точки зрения нефти.

В частности, мы обсуждали такие вещи, как можно предотвратить подобные тендеции. А у нас в округе это пытаются предотвратить строительством больших центров, в частности, НТЦ, который будет в Сургуте строиться. И также в Сургуте строится центр изучения генома человека. И она сказала, что это здорово, но без базы и большого научного сообщества это не поможет. То есть, эта инвестиция для того, чтобы что-то поддержать, но это не будет прорывом. Ты сам как думаешь, строительство НТЦ – это какой проект? Это имиджевая вещь, это чтобы отчитаться, освоить деньги? Реально ли рассчитывают на то, что у нас вырастет что-то большое, красивое, вкусное?

Т.С.: Прежде всего вернусь к Зубаревич, которая сказала о медленном затухании северных городов. Она перечислила Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск – крупнейшие города Югры. И в подтверждение ее слов как на самом деле, на примере города Сургута, это угасание происходит. Мои разговоры с большим количеством предпринимателей, людей из чиновничьей среды, людей из градообразующих предприятий, компаний говорит о том, что вот эта тенденция совершенно отчетливо прослеживается последние 7-10 лет. И она сейчас проявляется в изменении структуры населения, которая выражается в том, что качественное, квалифицированное, трудоспособное население из города уезжает, а замещаются они мигрантами из трех поясов.

Первый пояс, условно назовем его «Челяба». Это жители из бедных соседних регионов – Курган, Омск. Второй пояс – это кавказские регионы нашей страны. Третий – ближайшее зарубежье в виде Средней Азии. И вот это население в некоторых сферах социальной экономики и социальной жизни просто превалировать. Поэтому слова профессора Зубаревич имеют совершенно конкретное эмпирическое подтверждение. Я думаю, что власти должны заниматься этой проблемой.

Д.Щ.: Ну, да. Молодежь учится, а потом уезжает, либо уезжает учиться и не возвращается, старшее поколение заканчивает свою рабочую деятельность и уезжает, потому что климат не подходит. А вот сельское население, которое подпитывало крупные города, оно заканчивается фактически. Да. Есть соседние регионы и страны, но чем меньше будет денег, тем меньше будут приезжать.

Т.С.: Этот процесс есть, безусловно. Ухудшение качества населения на севере, в Югре, в частности, боюсь, что процесс неизбежный и уже прошедший некую точку невозврата. Мы, кстати говоря, видим, что качество населения все меньше находит возможным здесь оставаться на каких-то удовлетворительных позициях и поэтому уезжает, а то, которое замещает, захватывает все больше сфер. Одна часть мигрантов даже начинает обслуживать другую. И все это происходит на фоне полной отсутствия инвестиций в промышленность, а она является драйвером развития Западной Сибири. Но, поскольку все угасает, новых заводов нет, как логистический центр Югра не состоялась. Тенденция на лицо.

Д.Щ.: Прежде чем ты продолжишь про НТЦ, я небольшие ремарки вставлю. Так вот, инвестиции есть в нефтянку, другое дело, что это рабочие места не создает.

Т.С.: Я не говорю про то, что нефтяные компании, типа «Сургутнефтегаза», «Лукойла», «Роснефти» имеют собственные инвестиционные программы, потому что без геологической разведки они не выживут.

Д.Щ.: Это понятно. Но есть другая проблема, которая, мне кажется, даже важнее. То есть, у нас три года, по первый квартал, еще до ковида, сократилась занятость в малом и среднем бизнесе. Это означает, что малый и средний бизнес загибался еще до того, как начался ковид.

Т.С.: Это важное замечание у Зубаревич, на которое я тоже обратил внимание: в Югре задолго до ковидной эпопеи малый бизнес начал массово исходить. Это специфическая политика налоговых органов, в результате которой многие компании, прежде всего средние, перерегистрировались в других налоговых юрисдикциях российских от этого жесткого налогового прессинга.

Так вот, к НТЦ. 67 миллиардов – общий суммарный бюджет этого проекта. Зубаревич права. На какой научной и интеллектуальной базе будет основан вот этот мегапроект? По расходам бюджета – это мегапроект. На эти деньги можно построить три моста, автостраду, это множество проектов, которые могли быть инвестированы в развитие лабораторных баз существующих университетов. Есть все предпосылки к тому, что НТЦ превратится в коммерческий центр, который будет выгоден группе лиц, и научная составляющая составит в нем минимальную долю. Превращение его из кампуса в НТЦ говорит о том, что вектор уже понятен, и эти 60 миллиардов будут вложены в создание недвижимого имущества, в земляные и проектные работы. В том, что никакой частный бизнес сейчас не потянет. Никто. Ни компания «Сургутгазстрой», ни другие – они не смогут проинвестировать подобные средства. Вот для этого произошло убеждение Ханты-Мансийска в том, что нужен НТЦ. А вот когда за бюджетные деньги будет создана материально-техническая база, на нее придет та или иная управляющая компания, которая будет всем этим управлять. Я думаю, что схема будет подобная. И на этих коммерческих площадях найдется место и для университета, и второго университета, но есть одна проблема.

Сейчас активно ведутся переговоры инициаторами НТЦ с «Сургутнефтегазом», конкретно с Богдановым, о том, чтобы он инвестировал в развитие научных лабораторий и институтов. Кроме «Сургутнефтегаза» предлагается наличие других нефтяных компаний. Зная специфическое отношение Богданова к соседству с конкурирующими компаниями, мне лично представляется более чем маловероятным его желание инвестировать в этот проект.

И еще. Тема с генетической лабораторией очень остроумная, поиграть на чувствах президента не плохо, но если вдруг эта генетическая лаборатория появится, это будет прекрасно. Но есть одно большое «но»: первые три миллиарда рублей уже проинвестированы в НТЦ и конкретно в генетические лаборатории СурГУ. Я не могу понять, чем плохо напрямую дать денег на развитие лабораторий и научной деятельности для того же СурГУ и СурГПУ или других учреждений в Югре, не обязательно высшей школы, и ограничиться суммой в 5, 6, 20 миллиардов рублей, и в течении 5 лет закрыть эту проблему? Просто вывести материальную базу наших учебных заведений на новый уровень. То есть, при той динамике экономического развития, которую озвучила Зубаревич, а она озвучила постепенное затухание нашего региона за 10-20 лет на фоне вымещения качественного населения региона некачественным населением и исхода из региона экономически активных субъектов, я, честно говоря, не вижу оснований для оптимизма по поводу НТЦ.

Д.Щ.: Да, еще, знаешь, когда говорят, что подобные проекты могут привлечь население, удержать – это есть такая присказка у бедных стран Европы, «если вы улучшаете образование, вы готовите кадры для Германии». То есть, человек выучился, сказал «спасибо», и уехал в другую страну.

Т.С.: Это абсолютная правда, мы этот процесс наблюдаем. Вся молодежь Восточной Европы, получая качественное образование, рассматривает уезд в другие страны. И тут мы опять возвращаемся к одной теме, которую обсуждаем из раза в раз: а на фоне таких мегапроектов рассматривает ли власть просто политику приведения среды жизни людей к более-менее приличным нормам? Если мы возьмем большинство аспектов, реально посмотрим на положение дел, то мы увидим, что с точки зрения комфорта и удобства жизни, продолжительность качественной жизни в Югре относительно короткая.

Д.Щ.: Ну, что ж, мы переходим к следующей теме нашего разговора, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите видео на нем, здесь много интересного.