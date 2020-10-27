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Вторая волна COVID-19 во всем великолепии

Врач кардиолог-терапевт ответил на самые важные вопросы о коронавирусной инфекции

Вторая волна COVID-19 во всем великолепии
Фото: facebook.com/avrodion/about_work_and_education / Максим Лакомкин

Мессенжеры полны вопросами, касающимися лечения и профилактики COVID-19. Пришло время соорудить новый большой FAQ.

Дисклеймер: информация взята из открытых источников, её синтез и анализ осуществлен в собственной черепной коробке автора и не является позицией его работодателя, а тем более Минздрава.

Что за ерунда творится вокруг?

Вторая волна во всём великолепии. Есть впечатление, что она уже выше, чем весенняя, но, поскольку партия и правительство не хотят нервировать электорат, то от повторного локдауна всеми силами пытаются удерживаться. Разумеется, условия для распространения вируса сейчас более благоприятные.

Можно ли доверять статистике?

Примерно как результатам выборов за последние 15 лет. Дело в том, что статистика в России (даже если представить, что её не искажают) ведется по позитивным тестам ПЦР. При этом мы прекрасно видим, что при типичной клинической картине у многих пациентов мазки отрицательные (это называется низкая чувствительность анализа. В период моей работы в ковидарии она составляла не более 40%). Кроме того, многие нетяжело заболевшие совершенно обоснованно не хотят попадать в поле зрения РосНепотребнадзора с его СоцМониторингом и тихонько болеют дома, не делая никаких исследований, что совершенно правильно. Честно говоря, количество положительных мазков не так и важно. Реально нас интересует летальность и количество больных, госпитализированных в отделения реанимации. При этом репортируемые показатели летальности надо, скорее всего, умножать в 2-3 раза, поскольку в отчеты идут только COVID+

Отобьемся?

В Москве – да. Временные госпиталя в торговых центрах делали не зря. Но вот только есть подозрения, что работать там будут врачи из регионов (московская зарплата + ковидные за месяц – это почти зарплата за полгода в условной больнице райцентра Мусохраново). А вот что будет в итоге в регионах – большой вопрос…

Расскажите, наконец, чем лечить ковид!

Назовите секретную таблетку! Дайте правильную схему!

Увы, лечения по-прежнему нет. Нет секретной таблетки. Нет правильных схем. Все препараты «противовирусной терапии», включая широко разрекламированный фавипиравир и отсутствующий пока в России ремдесивир, надежд не оправдали. Данные об их эффективности весьма противоречивы, положительные результаты исследований через неделю опровергаются… Почему их включают в схемы лечения? По принципу «надо же что-то делать». Это я могу позволить себе честно сказать, что всё это великолепие не сильно эффективно, а системы здравоохранения во всём мире, которые сосут миллиарды долларов из казны, сказать этого налогоплательщикам не могут.

И всё же чем-то ковид лечат?

Лечат, конечно. Но лечение направлено не на сам вирус, а на отдельные звенья патологического процесса. Давайте отделять мух от котлет.

1. АНТИБИОТИКИ. Эти препараты использовать для (само)лечения вирусных инфекций, к которым относится COVID, категорически нельзя. К сожалению, 99,9% назначений этих препаратов в амбулаторных условиях не только не полезны, но очевидно вредны. Антибиотики нужны только в случае подтвержденной бактериальных инфекций, при этом их раннее (профилактическое) назначение на самом деле эту инфекцию не предупреждает.

2. АНТИКОАГУЛЯНТЫ. Применение антикоагулянтов стало стандартом госпитального лечения ковида. Вопрос о назначении этих препаратов амбулаторным пациентам остается весьма спорным. Раньше я достаточно категорично высказывался против применения этих препаратов в домашних условиях, однако особенностью второй волны в регионах стала вынужденная необходимость лечения довольно тяжелых больных на дому. Однако по-прежнему нецелесообразно назначать их всем подряд. Вторая проблема, связанная с антикоагулянтами, это возможность применения таблетированных препаратов (ПОАК) (эликвис, ксарелто, прадакса). В первую волну мы старались использовать низкомолекулярные гепарины (клексан), однако сейчас его нигде нет физически, поэтому, возможно, как шаг отчаяния, придется применять ПОАКи. Этот подход, впрочем, имеет целый ряд недостатков – зависимость дозы от функции почек, фактическое отсутствие антидота, возможность лекарственных взаимодействий, отсутствие доказательной базы.

3. ГОРМОНЫ (дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон). Эти препараты действительно хороши в определенных условиях, но самолечение этими лекарствами крайне опасно, поскольку неправильно выбранные сроки и дозы могут усугубить течение болезни и вызвать серьезные осложнения.

4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. Это, похоже, самое большое разочарование. Тоцилизумаб (актемра), на который возлагали большие надежды, провалился в довольно крупном исследовании. Те, кто держал его в руках, не могут в это поверить, уж очень хорош был эффект у некоторых больных. Но на большом массиве пациентов он не работает.

5. ДРУГИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. Интересные результаты получены в небольших исследованиях по колхицину и статинам.

6. ПРЕПАРАТЫ РАЗНЫХ ГРУПП и БАДы. Речь о разнообразных (к счастью, довольно безвредных) препаратах, которые якобы что-то улучшают в судьбе ковидного пациента (бромгексин, лазолван, витамин Д, витамин С, цинк, фамотидин, мелатонин, дипиридамол, спиронолактон и др.). Идеи об их применении основаны в основном на божественных откровениях и небольших низкокачественных «клинических исследованиях» китайских ученых.

7. КИСЛОРОД. Один из самых важных лекарственных препаратов для тех, у кого сатурация падает ниже 90%. Отсутствие кислорода в системах больниц может привести (и приводит) к гибели тяжелых пациентов.

8. ДОНОРСКАЯ ПЛАЗМА. Похоже, она не работает.

А чем тогда лечили Трампа?

Коктейлем из поликлональных антител компании Regeneron Pharmaceuticals.

Если я заболел, надо ли делать мазок и КТ?

Нет! Мазок – это для статистики. КТ самостоятельно делать не надо. Лечат не КТ, а больного. Изменения на КТ не влияют на тактику лечения.

Какие лекарства надо пить, чтобы не заболеть?

Таких лекарств нет.

Можно ли заразиться от бессимптомных людей?

Можно. В этом-то и проблема.

Какая ситуация с вакциной?

Пока идут клинические исследования. До окончания клинических исследований говорить о вакцине бессмысленно. Пока все победные реляции и транспаранты – это чистой воды политика, к медицине это отношения не имеет. Сейчас в мире на финишную прямую вышли несколько десятков кандидатов, но эта прямая оказалась очень не прямой и что будет на выходе – непонятно.

Я бюджетник. Нас принуждают к вакцинации. Что делать?

Если речь о вакцинации не от гриппа, а именно от COVID, то принуждение к участию в клиническом исследовании – это преступление. Научитесь когда-нибудь отстаивать свои права.

Можно ли заболеть повторно?

Похоже, что да. Увы.

Когда обращаться за медицинской помощью?

Когда температура держится больше 39 градусов больше 3 дней, когда сатурация снижается <92%, когда нарастает одышка.

Каков ваш прогноз?

Хочешь остаться в дураках, дай прогноз...

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Сегодня в 10:21, просмотров: 283, комментариев: 0
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