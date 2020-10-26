По всему миру проходят ярмарки, где люди свободно торгуют, чем хотят. Это же надо сделать в Сургуте

Уличная торговля стала третьей темой проекта «О чем говорят» за минувшую неделю. Поводом стало обсуждение этого вопроса на одном из комитетов думы Сургута, где депутаты предложили методику «если не можешь победить – возглавь». А победить уличную торговлю, особенно, в центре города, у Агентства воздушных сообщений, власти не могут более 30 лет. Видео и расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, проект «О чем говорят», мы продолжаем, Тарас Самборский тоже здесь. И мы говорим про еще один кейс – это уличная торговля в Сургуте. Если говорить конкретно, у нас есть несколько точек, где несанкционированно торгуют на улице со всяких лотков. Но самая яркая, конечно же, «Агентство воздушных сообщений» – то место, которое считается центром нашего города возле памятника основателям, на улице Ленина. Там часто появляются точки, где продают носки, трусы, ягоды, орехи, рыбу в зависимости от времени года.

С этим ничего не могут сделать уже очень давно, хотя пытаются: кого-то штрафуют, у кого-то изымают товары, что-то еще происходит, но никак эти несчастные торговцы не вытравляются. И вот сейчас, на заседании комитета городской думы, прозвучало, что раз мы не можем это победить, то хотя бы возглавим и упорядочим. То есть, речь идет о том, чтобы придумать какой-то механизм упрощенный, чтобы, может быть, легализовать там торговлю, поставить там лавки, ряды торговые, что-то такое, чтобы превратить нецивилизованный вид торговли в какой-то, более менее, цивилизованный. Хотя я отмечу, что администрация говорила, что на городском рынке торговать можно за копеечную аренду, но почему-то люди этого делать не хотят. Наверное, потому, что наш рынок находится не в суперском месте. Как думаешь, цивилизованные, передовые города эту проблему решают?

Тарас Самборский: То, что происходит с уличной торговлей, в цивилизованном мире называется словом «ярмарка». И вот во всем цивилизованном мире частная инициатива граждан что-то продать местными властями регулируется не вот этими дутыми предложениями пойти на рынок. Ну не пойдут они на наш рынок, потому что рынок – это одна структура взаимоотношений, торговли, а вот желание людей выйти на улицу и что-то продать, сделанное своими руками или найденное в лесу – это ярмарка, блошиные торги.

Во всем мире что делают власти? Они выделяют для реализации подобной торговой инициативы время и место, место сложилось исторически – действительно, улица Ленина с конца 80 годов была такой вот ярмарочно-торговой. И, например, по субботам или воскресеньям какой-то участок перекрывать и разрешать людям выходить со своими лотками. Я напомню, что уже даже власти Нью-Йорка лет 10-15 перекрывают по субботам Пятую авеню и превращают ее раз в неделю в блошиный рынок. Это же делают власти Берлина. Я вот буквально был перед самым началом пандемии в Берлине, там просто два километра одной из центральных улиц точно также превращается по выходным в блошиный рынок.

Для организации этого процесса на этих местах стоят коробы, которые закрываются. Во время неэксплуатации они служат лавками, а так они могут открываться, люди достают лоти и пошла торговля. Кстати, весь центр Парижа такой. Весь мир по этому пути пошел. Потому что люди, которые хотят выйти на улицу и что-то продать – это не преступники. Не надо думать, что нас хотят отравить какой-то неправильной рыбой или грибами. Кстати говоря, мало что известно о случаях отравления. Гораздо чаще, все-таки, настраивают незаконных кафе, которые строятся в Сургуте массово и с которыми власти ничего не хотят делать. Привет, кстати, ДАиГу, «Три семерки» до сих пор стоят и там готовят документы на их узаконивание, а мы про них писали лет 10 точно.

Поэтому я бы рекомендовал мэрии Сургута взять этот процесс в какую-то более-менее административную организацию, позволить делать там вот эти ярмарки на выходных днях. Я хочу сказать, Сургут благодаря этому оживет, ведь там люди будут приходить не только трусами и носками, но и пластинками, значками, марками, не знаю, нумизматикой, домашней утварью, антиквариатом, в конце концов. Вот сей у нас, в СИА-ПРЕСС, идет глобальная чистка складов. Вот, не объявить ли нам «День гаража», не позвать ли жителей в какой-то выходной день, возможно, следующий, как Америка это делает. Люди выносят и перед гаражами раскладывают все ненужное, что у них скопилось в домах, и продают за гроши. И это очень интересное времяпровождение. Я на таких блошиных рынках много чего нашел интересного и полезного. Поэтому, мне кажется, не надо бороться с уличной торговлей, просто 30 лет ее наличие доказало, что это бессмысленно. Не надо против себя настраивать людей, а надо помочь организовать. Давайте бюджет растратиться на какие-то лотки, и, начиная с утра субботы, они открываются и превращаются в какой-то новый вид жизни.

Д.Щ.: Ну, да, сделать их красивыми, стильными, как эти рождественские ярмарки в городах.

Т.С.: Вот, да. Меньше чем через месяц начнется вся эта рождественская суета, все эти рынки, Предприниматели с удовольствием пойдут во все эти зоны. То есть, делайте киоски, где варят глинтвейны, пунши, чаи травяные, какие-то пирожки продают. Боже мой, это прекрасно, в этом и есть реальная городская жизнь, где люди общаются, ходят, что-то там продают, не надо их трогать, не надо от них отбрыкиваться, просто помогите им организовать то, что уже сложилось исторически, и все будут довольны и счастливы.

Д.Щ.: Определенно. Я с этим абсолютно согласен. Цивилизовать это, сделать это красивым, приличным, ярким и оно будет радовать горожан, не создавая коррупционные рынки с полицией, которая приходит прессовать их каждую неделю.

Т.С.: И не надо брать денег с этих людей за то, что они якобы там торгуют на муниципальной территории. Потому что, организовывая такие ярмарки, власть решает другую задачу – она социализирует улицу, выводит людей на улицы, они проводят досуг, который во всем мире очень любим людьми и очень здорово помогает тем, кто хочет что-то продать. Не только блестящие витрины торговых центров должны что- то решать. Дайте людям жить своей жизнью.

Д.Щ.: С таким пожеланием мы и выступим: чтобы всем, кто хочет жить своей жизнью, давали возможность это делать. Главное, чтобы все было легально, правильно, интересно и красиво, и хорошо. А мы завершаем эпизоды на этой неделе. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский был со мной, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки под нашими видео. И до новых встреч через неделю.