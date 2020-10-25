Дом пионеров не является главным объектом исторического наследия Сургута, но стал символом отношения власти к истории

Казус с Домом пионеров и будущим научно-техническим центром стал темой второго эпизода проекта «О чем говорят» на этой неделе. Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили проблему, изложенную сургутянином Сергеем Глинских в своем блоге. Там он рассказал, что дума Сургута выдала 67 млн рублей на отсыпку территории под будущим НТЦ, но в то же время уже с десяток лет не может решить вопрос с реконструкцией Дома пионеров.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это – «О чем говорят», мы продолжаем наши эпизоды на этой неделе. Сейчас хотим поговорить про одну историю, которую поднял один из наших блогеров, Сергей Глинских. Он написал для нас текст, в котором рассказал о том, что дума Сургута выделила 67 миллионов на отсыпку проекта, который носит регионально-федеральный характер, это научно-технический центр, то есть, его, в принципе, оплачивает региональный бюджет, в основном из регионального бюджета. Был разговор Владимира Путина с Натальей Комаровой, в ходе которого Путин говорил, что нужно просить у Богданова, он подкинет, то есть, еще, наверное, «Сургутнефтегаз» включится на каком-то этапе, но факт в том, что 67 миллионов – это деньги, которые поразительным образом совпадали с примерной стоимостью реконструкции Дома пионеров. Объекта, которым мы занимались… То есть, я только-только пришел в СИА-ПРЕСС, не помню, то ли в 2008 или 2009 году это было, когда этот вопрос начался. И вот уже больше десятилетия этот вопрос тянется, а эти почти 70 миллионов пойдут на НТЦ. Уж кому бы помощь была нужна, в то врем, когда все городские политики ведущие бились пяткой в грудь и говорили, что не дадут снести Дом пионеров. Как ты думаешь, Тарас, что это за совпадение такое? И что делать с этой историей?

Тарас Самборский: В общем-то, и развитие научно-технической базы сургутских университетов необходимо, и сохранение исторического наследия нашего города также необходимо. Здесь весь вопрос в том, где дело ограничивается одними декларациями, а где совершаются вполне осязаемые поступки, о которых ты и Глинских говорите. Выделение денег на НТЦ, который раньше был кампусом и с какого-то момента превратился в так называемый НТЦ. Так вот, выделение 67 миллионов на НТЦ весьма красноречиво говорит о патриотизме людей, которые задействованы в этом процессе, реализации проекта. Более чем, мне кажется.

А если учесть, что эти же люди много лет к ряду, включая чиновников, били себя в грудь и всячески позиционировали себя как самых главных патриотов Сургута, то еще более интересной становится эта вся история. Еще раз, развитие университетской базы – вещь, безусловно, необходимая. Потому что без инвестиций в интеллект и человеческий капитал территория не будет развиваться – это понятные вещи.

Другое дело, что почти за 20 лет с несчастным Домом пионеров, который стал притчей во языцех сургутской политики, ничего не могут делать, а подобные гигантские проекты находят каждый раз очень теплую поддержку со стороны властей. Я вообще думаю, не посвятить ли нам отдельный разговор НТЦ, потому что вопросов к этому проекту у меня много, но конкретно здесь и сейчас это решение выделить деньги – одна из задач, видимо, какой-то бюджетный процесс уже запущен. И при общей стоимости 70 миллиардов этот проект будет долго высасывать деньги из бюджета Сургута и субъектов федерации.

Мое подозрение в том, что какие-то московские силы отодвинут всех местных игроков с этого процесса, если вся эта игра с генетическими лабораториями кого-то всерьез заинтересует. Не думаю, что это будет интересовать «Сургутнефтегаз». А по поводу Дома пионеров: мне кажется, что руководству Сургута надо просто взять и решить эту проблему. Взять, найти деньги, выделить их из 30 миллиардного бюджета годового, который практически удвоился за последние 15 лет, и поставить себе в заслугу решение этой задачи. Дом пионеров – не самый главный объект исторического наследия в Сургуте, но он стал определенными символом, которым оценивается отношение местной власти к тому, что в целом называется историей Сургута.

Если местная власть на протяжении десятков лет не в состоянии решить эту задачу – реставрация деревянного здания, приведение его в порядок и создание из него социально-культурного объекта – то эта власть, кто бы ее на данный момент не возглавлял, вынуждает обратиться к критике в ее адрес. Потому что и Дом пионеров, и другие сохранившиеся памятники, эти памятники должны находиться под бережливым попечительством власти. Мы же видим обратное, это находится на обочине интересов. Ведь не хотели даже красную линию правильно проводить, дума недавно заседала по этому поводу, и выяснилось, что Дом пионеров мог попасть под снос.

Кстати, наша Людмила Ивановна, мой отец выступали на городской думе, и депутаты услышали эти аргументы. Хотя бы таким чисто административным способом Дом пионеров останется в пределах своих исторических границ.

Д.Щ.: Да. Ну, не знаю, что добавить.

Т.С.: Да не надо ничего добавлять. Просто взять и выделить деньги на реставрацию. Надо потратить те унизительные минуты, которые тратят местные и региональные чиновники на выпрашивание денег у несчастного Богданова то на один храм, то на другой храм, то на 23 храм, то теперь на НТЦ, взять и потратить на разговор с руководителем «Сургутнефтегаза» на спонсорскую помощь для восстановление Дома пионеров, раз вы в течение 20 лет не можете выделить 30 миллионов, я не знаю, 50 миллионов из городского бюджета.

Д.Щ.: Это, действительно, так. Но давайте посмотрим, как это все будет продолжаться. Спасибо Сергею Глинских за то, что он обратил внимание на эту проблему и заметил это совпадение поразительное. Посмотрим, как это будет продолжаться, но на это надо обращать внимание. И как с концессией: чем больше будешь долбать в эту точку, тем больше шансов, что кто-нибудь по этому поводу одуплится. Давайте будем переходить к следующему видео, ставьте лайки, и – к уличной торговле в Сургуте, это тоже очень интересный момент.