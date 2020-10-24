Почему даже если референдум о концессии теплосетей в Сургуте не состоится, это все равно очень крутая инициатива

История с возможным (скорее, конечно, невозможным) референдумом о концессии теплосетей в Сургуте стала первой темой проекта «О чем говорят» на этой неделе. Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский пришли к выводу, что сам факт появления такой инициативы – очень позитивное явление для Сургута. Видео и расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель портала, мы находимся на нашем YouTube-канале, на который нужно подписываться, ставить лайки под нашими видео. Это – «О чем говорят», Тарас Самборский со мной, это издатель газеты «Новый Город». Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем.

Д.Щ.: У нас много тем на этой неделе, поэтому будем двигаться оперативно. Первое – всплывшая и уже немного подзатухшая тема с референдумом о передачи теплосетей города Сургута в концессию. Как это было? У нас инициативную группу возглавил Сергей Бондаренко, это бывший спикер думы Сургута, он сейчас входит в ЛДПР, но позиционирует это не как проект партийный, а как общественный. Он заявил в соцсетях, что собирает инициативную группу, чтобы организовать референдум, чтобы сургутяне сами решили, стоит ли передавать теплосети города в концессию частной компании. Потому что, как он считает, этот процесс активно идет внутри администрации и скоро может быть принят и даже одобрен думой.

И сейчас, буквально вчера вечером, он заявил, что администрация города резко воспротивилась встрече по этому референдуму, потому что у нас коронавирус и надо соблюдать нормы самоизоляции. Поэтому встреча отменена, но продолжается процесс сбора сторонник онлайн, обсуждения онлайн и какое-то вынесение в более социально-дистанцированном виде. При условии, что мы понимаем, что референдум в России сегодня провести невозможно, даже если он инициирован гражданами. Тарас, как ты думаешь, получилось бы у них что-нибудь? И вся соль этой акции в чем заключается?

Т.С.: Первое. Если бы Сергей Бондаренко сегодня продолжал возглавлять городскую думу, то вопрос о концессии городских тепловых сетей, думаю, рассматривался бы немного в другом ключе, и он занимался им персонально, и он не занимал бы столь радикальную позицию.

Д.Щ.: Ну, это понятно, потому что человек не во власти и он свободен в своих суждениях.

Т.С.: Из этого вытекает другое. Безусловно, Бондаренко занимается определенным политическим пиаром, из чего вытекает третье – это есть хорошо. То есть, это элемент общественной и политической деятельности в виде навязывания сургутской элите и обществу важного для всех жителей города вопроса. И то, что Сергей Бондаренко эту повестку пытается сформировать, не плохо, а даже хорошо. И эту практику надо продолжать выносить при обсуждении многих других городских проблем и задач.

Насчет референдума, как такового. Конечно, самого референдума по ГТС не будет. Действительно, российское законодательство устроено таким образом, что вопросы референдумов практически не проходные. Однако это не означает, что борьба закончена и проиграна. Чем выше градус общественного обсуждения, тем выше шанс того, что концессия либо не состоится, либо правила этой концессии будут радикально изменены в пользу интересов города.

Так что, как бы там не реагировала городская администрация, пытаясь по совершенно формальным, но законным в связи с пандемией основаниям, она вовлечена в процесс обсуждения концессии и вовлечена в таком формате, в котором она бы не хотела эту дискуссию проводить. Но депутаты вынуждают к теме концессии возвращаться в более конфликтном ключе, но в то же время более содержательном. Потому что вопрос, как я понимаю, ставится достаточно четко, нам такая концессия не нужна, огласите весь список, что называется.

Так что я за общественный кипиш. Я считаю, что проблемы такого городского значения, как концессия, как отдача в частные руки одного из главных коммунальных предприятий Сургута должна вестись публично, дискуссионно, а не только тех параметров, которые нам озвучивают инициаторы концессионного соглашения.

Д.Щ.: Ну, да. Если вспомнить про попытку провести референдум в Екатеринбурге о возврате прямых выборов мэра. Люди тоже абсолютно четко понимали, что у них ничего не получится, но сам факт вот этой общественной движухи и внимания, сбора подписей, который в Екатеринбурге проходил на улицах и они собрали больше подписей, которые требовались, чтобы формально вывести это все на уровень обсуждения думы. То есть, я думаю, если в Сургуте этот процесс также будет запущен и еще больше людей будут знать про возможную концессию и те нюансы, которые не хочет афишировать администрация, это просто хорошо. Это тренировка гражданской мышцы. Это то, что позволяет, может быть, опрокинуть вопрос с референдумом в пользу сургутян, но не только. Это задел и на то, что будут и какие-то другие процессы в городе, которые людям могут не нравиться, но они уже будут знать, как действовать в этой ситуации.

Т.С.: Я думаю, что мы наблюдаем начало определенного оживления общественной и политической деятельности, это чувствуется. И, видимо, мы входим в какой-то новый политический сезон с новой активностью, который продлится всю осень, зиму, будущую весну, и вхождение в 21 год с такой активностью вселяет определенную надежду на то, что весьма скоро многие позиции, о которых мы говорим, будут пересмотрены и будут меняться.

Д.Щ.: Хорошо. Давайте завершать эту тему, переходим к следующей, а вы пока что оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки под нашими видео.