Бывший председатель думы Сургута Сергей Бондаренко – о том, почему жителям города невыгодна сдача теплосетей частнику, и как это можно остановить

В Сургуте начинается подготовка к вынесению на референдум вопроса о передаче теплосетей города в концессию. Инициатор этой идеи – бывший председатель думы Сургута Сергей Бондаренко – пришел в студию siapress.ru, чтобы ответить на вопросы об этой истории. Видео и полная расшифровка разговора – ниже.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов! Я обозреватель этого портала. Сегодня у нас разговор с Сергеем Афанасьевичем Бондаренко – это бывший спикер городской думы. Вчера он публично заявил о том, что будет заниматься попыткой проведения референдума по теме концессии теплосетей в Сургуте. Соответственно, мы хотим это с ним обсудить, и рассказать про эту историю подробнее для того, чтобы вы все хорошо понимали. Здравствуйте, Сергей Афанасьевич!

С.Б.: Добрый день, уважаемый Дмитрий Николаевич! Добрый день, уважаемые сургутяне!

Д.Щ.: Давайте начнем с самого начала, с концессии теплосетей. Нам рассказывают, что она необходима по той причине, что там требуется модернизация теплосетей, потому что иначе мы просто не сможем подключать новые жилые дома в Сургуте к теплу и, соответственно, просто встанет строительство жилых домов, и что концессионер придет, вложит свои миллиарды и, после чего, наши теплосети станут, объективно говоря, лучше. То, что мы, наверное, не можем сделать самостоятельно как город. Почему вы выступаете против концессии? Можете объяснить механику своих убеждений и цифр по этому поводу?

С.Б.: Да, я постараюсь это сделать коротко и объясню, что такое концессия. Концессия – это передача прав пользования имущества в частные руки в обмен на инвестиции. Ключевое слово здесь «инвестиции». Если мы посмотрим финансовую модель, предлагаемую концессионером, то мы видим, что по этой финансовой модели из предлагаемых концессионером инвестиций, всего лишь один и один, один и два миллиарда рублей. Все остальное – это наши с вами платежи. Платежи в виде увеличенного тарифа.

То есть, по сути инвестиции нет и, как следует, это не совсем концессия. Если бы у нас город развивался и был недостаток тепла, то депутаты, они уже рассматривали эту финансовую модель в прошлом году, не отправили бы на доработку проект решения с формулировкой о том, что текстовая часть не соответствует финансовой модели.

Кроме того, недавно, 14 августа проходило заседание в режиме ВКС, на котором заседание носило характер инвестиционного совета по концессиям при главе города. Там глава ГРЭС-1 Олег Вергейчик заявил о том, что мы даже не добираем тепловую энергию от заявленной. Следовательно, у нас есть избыток этих мощностей, о чем говорит и финансовая отчетность ГТС за последние девять лет, где постоянно идет снижение от отпуска гигакалорий.

Кроме того, большинство людей не понимают, в основном, что им сказали, тому они и верят, но депутатов обмануть нельзя, и поэтому поверьте мне, если бы депутаты видели, что это экономически выгодно для города и для жителей, депутаты поддержали бы эту концессию, но от 27 июля 2010 года N190 – федеральный закон о теплоснабжении говорит в первую очередь о том, что все концессии должны быть выгодны не только концессионерам, но и в первую очередь потребителям. Поясните мне, где здесь выгода для жителей города? В том, что им повысили тариф на 10 процентов?

Д.Щ.: Тариф все равно будет расти в любом случае. Мы же понимаем, тарифы будут расти и без концессии.

С.Б.: Да, Дмитрий, есть определенный рост тарифа, но он достаточно незначительный и он сопровождается и следует за инфляцией. Инфляция у нас 4,4 процента, оптимальный рост увеличения тарифов установлен 4 процента, а наши предполагаемые концессионеры предварительно заявляли сначала в районе 5 процентов, потом они заявили рост тарифов на 8,23 процента и сейчас они предлагают на 9,98 процента. То есть, на 10 процентов тариф.

Д.Щ.: Понятно-понятно. То есть, рядовой сургутянин, вот что он потеряет или что приобретет, если концессия? Или и потеряет, и приобретет, если концессия будет заключена в своем нынешнем виде?

С.Б.: Сегодня время непростое. Вот эти ковидные ограничения ударили не только по малому среднему бизнесу, но и по простым горожанам, и сейчас, в период того, когда народ нищает, когда покупательная способность у населения резко падает, нам предлагают увеличение тарифа в обмен на передачу за бесплатно, заметьте, даже концессионной платой не предусматривается. Нам предлагают передачу частникам, то есть, частник придет и сразу будет нам счастье. Поэтому это напрямую касается каждого жителя, чтобы житель понимал, что будет происходить. Он должен вспомнить мусорную реформу, которая у нас проходила. У нас победителем мусорной реформы стала компания, которая даже не прошла предварительные отборы – это АО «Югра-Экология».

Тариф увеличили, я вам приведу пример, чтобы было понятно и наглядно. Если раньше за вывоз мусора мы платили 1 рубль 68 копеек за квадратный метр, то сейчас мы платим 110 с маленькой копеечкой за одного прописанного человека. Семья из 4-х человек за 70 кв.м квартиру платила где-то 117 рублей в месяц. Сейчас 4 прописанных – 440 рублей. Каждый житель Сургута может убедиться в том, что ничего не поменялось. С той поры, как к нам пришла АО «Югра-Экология» ничего не поменялось. Поменялось только одно – лихорадит с графиком вывоза мусора!

Если раньше мусор в 7 утра забрали, все, больше никто не приезжает, сейчас же этот мусор стоит и ждет, когда за ним приедет машина. Нарушена вся технологическая цепочка, подрядчиков постоянно меняют, из того, что было обещано – хорошие красивые контейнеры, хорошие красивые машины, это ничего не выполнено! Мало того, что еще и отменили раздельный сбор мусора. Где же здесь плюсы? Только 350 миллионов рублей дали льготного кредита под 1 процент этой компании на 10 лет. Ничего не поменялось! То же самое будет касаться и концессии, стоимость тарифа будет постоянно расти, а улучшения качества мы не заметим.

Д.Щ.: Почему вы именно сейчас взялись за тему референдума? Потому что первый вопрос, который у меня возник, ведь сейчас действуют условные моратории на реализацию концессии, которую объявил Вадим Шувалов, он сказал: «Мы на 180 дней этот вопрос откладываем для того, чтобы его обсудить, и там обсудим с привлечением общественности, и вот тогда будем приходить к какому-то решению». Почему вы сейчас взялись за референдум на фоне этого?

С.Б.: На самом деле, я не слышал о моратории, я знаю, что есть законом установленная процедура – 180 дней для того, чтобы окончательно согласовать вопросы по концессии, перечень имущества, который туда входит, в передачу. 14 августа согласовали концессию, двигаются по этому процессу, и с этого момента начинается отсчет времени – 180 дней для окончательного подписания и вынесения проекта решения на Думу для получения согласия на заключение данной концессии. Что касается обсуждения, я слышал, что два месяца назад была обещана некая электронная площадка для того, чтобы жители города могли высказать свою точку зрения. Вместо обещанной площадки я видел проект решения вынесено на Думу, который предлагал депутатам отказаться от части полномочий, которые были внесены.

Д.Щ.: Его отозвали уже.

С.Б.: Владимир Николаевич был депутатом Думы 4-ого созыва, и он очень хорошо понимает, знает, как взаимодействовать в этом плане и администрация Думы города. Я думаю, что те люди, которые вносили в этот проект решения и его готовили, просто не знакомы с местной спецификой. Они не отдают понимания, даже элементарно не просчитали количество голосов, которые будут на этом комитете. Я думаю, что с таких людей надо спрашивать, и они не должны так демонстрировать свой профессионализм в кавычках. Не должно быть таких проектов решений, Дума города более 20-ти лет работает и взаимодействует с администраций города, в первую очередь по вопросам муниципального имущества, и никогда не возникало подобных вопросов, все шло ровным чередом, администрация всегда обосновывала, доказывала необходимость таких решений, а здесь вопрос такой смешной.

Д.Щ.: Хорошо, но почему именно референдум? Мы знаем, что в новейшей истории России ни одного референдума, который был бы инициирован гражданами, по-моему, не прошло. Может быть, где-то на локальном уровне, в какой-то деревне и прошло, но, в принципе, такого не бывает. То есть, референдум, по большому счету, гиблое дело, провести его практически невозможно. Почему вы именно за такой инструмент воздействия решились взяться?

С.Б.: Дмитрий Николаевич, на самом деле, у жителей города есть порядка 15-ти форм участия в правотворческой инициативе в жизни города. Но, к сожалению, все они, по сути дела, недостижимы. Например, возьмем права граждан на собрания – это собрание граждан может быть дома, на улице, или микрорайоне.

Для того чтобы провести такое собрание, необходимо получить, первое – разрешение Думы, второе – должно быть не менее 50% участников этого собрания. Мы на собрании по дому не можем собрать кворум, даже заочно, а уже что говорить про собрание граждан? Естественно, эти все вопросы, которые будут приняты, они носят рекомендательный характер. Есть конференция граждан, есть коллективное обращение, есть опрос граждан, есть правотворческая инициатива граждан, где 2 процента числа избирателей – это 5630 подписей надо собрать, есть право обращаться в органы местного самоуправления, есть право быть лично заслуженным главой Думы и т.д. Есть право публичных слушаний, но ничего из этого не работает и все носит рекомендательный характер.

И только референдум носит обязательный характер, носит характер нормативного акта, но для этого референдум должен быть отнесен к вопросам местного значения. И раз мы видим, что концессия потихоньку, «тихой сапой», продвигается к своему заключению, мы видим и наши опросы. Я проводил опрос, две с половиной тысячи корреспондентов и 80 процентов из них против концессии. Мы видим, как другие команды проводят опрос, и мы видим, что люди против концессии. Власть понимает то, что жители не поддержат, и это не популярное решение, не спешат выводить его в ранг опросов, хотя на самом деле, и депутаты, и глава города, могли бы инициировать опрос жителей, сформулировать некие перечни вопросов, утвердить форму и все это сделать за счет городского бюджета. Но почему-то никто не спешит, я очень хорошо понимаю почему, и ни коем образом не осуждаю одну из сторон.

Д.Щ.: Кстати, а почему вы считаете, что депутаты, которые в прошлом году отправили концессию на доработку, в этом году согласятся ее подписать?

С.Б.: Дмитрий Николаевич, вопрос риторический. Мы с вами живем в этом обществе и каждый человек зависим корпоративно, зависим от бизнеса, от межличностных связей и, безусловно, за этот год, мы же понимаем, что они не просто так зашли. Еще 10 лет назад, мне о том, что сегодня происходит, говорили. Если бы я не помнил тот давний разговор, как оно сейчас все происходит, я бы, наверно, не занимался этой концессией, но я вижу, что они готовятся и идут очень длительно к этому процессу.

Руководитель предприятия назначен из-за этих структур, создается СГЭС, ГТС-ом сознательно упускается и отдается часть города на развитие именно компании СГЭС. Для меня это открытая книга, я совершенно четко вижу, как ГТС последние 9 лет потихоньку уходит, еще не в минусах, но ухудшается позиция, и как раз для этого готовились. Поэтому, вопрос, конечно, риторический и концессионеры, предполагаемые нами, они даром время не теряли. Они к каждому индивидуально ищут подход, и я думаю, что они еще не могут до конца определиться.

Ведь, поймите, чиновников администрации назначают, они никак не зависят от жителей города, а наши коллеги, бывшие коллеги, депутаты, их избирают люди, и именно депутаты будут смотреть людям в глаза, когда в следующий раз пойдут на выборы. Это им будут говорить, что это вы голосовали за концессию, поэтому, здесь ситуация для депутатов не очень приятная, с точки зрения человеческого фактора и нам, простым жителям этого города, необходимо их поддержать, укрепить их в том, что они на правильном пути.

Да, они не могут конкретно и четко сказать: «Идите со своей концессией куда подальше!» Но они делают это дипломатично, отправляя или подсказывая, что лучше снять проект решения на доработку. Поэтому, депутатам, нужна в том числе и наша помощь, их нужно поддержать массовостью, и то что мы сейчас с вами общаемся, это большое дело! Как можно больше жителей узнают о том, что у нас готовится один из наиважнейших за последние десятилетия вопрос о городской жизни. Вопрос управления жизненно важным городским имуществом, переданном ГТС, это жизнеобеспечение нашего города. Не дай бог что-то будет происходить, мы никого не спросим, жители придут в органы местного самоуправления, там разведут руками, у вас взаимоотношения с «Вектором». «Вектор» скажет: «Если случится авария, пожалуйста, обращайтесь в штаб ГО и ЧС, это их задача ликвидировать аварии», и примеров деятельности бенефициаров этого проекта очень много: в Ленинградской области, в Кургане, на Ямале, и в соседнем Нижневартовске, где говорили о том, что сокращения не будет. А прошел год и они в своем отчете написали, что бизнес-процессы по оптимизации численности и, за удвоении работы будут происходить. То есть, они сокращают людей. Бизнес будет зарабатывать деньги, государство и власть муниципальная должны понимать, что важно. Дать возможность заработать бизнесу или все-таки сохранить жизнедеятельность нашего города, который находится в районах крайнего Севера и где очень важны ресурсопоставляющие организации.

Д.Щ.: Хорошо. Каков сейчас порядок действий по референдуму? Как это дальше должно развиваться по закону? Сколько подписей нужно будет собрать? Какие разрешения получить? Как это выстроено?

С.Б.: Я понимаю, что референдум – это крайняя точка, почти экстремальная, в решении вопросов местного значения, но мне кажется, что на сегодняшний момент без референдума нам будет очень сложно. Порядок действий таков: мы определили, что в субботу у нас инициативная группа собирается, нам нужно не менее 10-ти человек для того, чтобы заявиться в территориальную избирательную комиссию, для регистрации нашей группы и для проведения референдума. После чего, территориальная комиссия, проверив все необходимые документы, порядок, паспортные данные, перечень, все, что там установлено, направляет документы в Думу на предмет, чтобы Дума приняла решение, относится ли выносимый вопрос референдума к вопросам местного значения или не относится. Если Дума принимает решение и говорит, что вопрос, вынесенный на референдум не относится к вопросам местного значения, принимает отрицательное решение, возвращает это в территориальную избирательную комиссию. Ну и территориальная избирательная комиссия отказывает нам в регистрации инициативной группы по проведению референдума. Дальнейшие наши действия будут таковы: если нам откажут, мы будем обращаться с административным иском и будем пытаться оспорить решение, если это произойдет. Но я думаю, что этого не произойдет.

Д.Щ.: Так, если согласовывают и разрешают, то дальше что?

С.Б.: Дальше начинается процесс подготовки референдума, это уже включается территориальная избирательная комиссия и начинается подготовка референдума, в соответствии с окружным законом о проведении референдума. Дальше ничего сложного нет.

Д.Щ.: Там же, по-моему, должен быть спор подписей?

С.Б.: Все, что необходимо, мы соберем! Как показала практика, как показали комментарии под роликами, обращение в мой адрес отдельных людей и групп, то единомышленники у нас есть, и я думаю, что я не один.

Д.Щ.: За счет каких ресурсов вы планируете организовывать всю эту компанию? Не секрет, что вы сейчас вступили в ЛДПР, поддерживаете их, соответственно, это является каким-то партийным проектом или это как-то иначе выстроено? Как это все будет работать?

С.Б.: На самом деле, ЛДПР всегда выступало против концессий и для вас это не является секретом, по крайней мере, в рядах ЛДПР я могу открыто выражать свои мысли, не ориентируясь на партийную принадлежность и, что называется, без режима некоего сохранения. Я достаточно свободно излагаю свои мысли, и вы в этом убедились. Будет ли помощь от ЛДПР? Наверно, будет. Мы планируем провести собрание в офисе ЛДПР, потому что другого помещения мы просто не нашли.

Д.Щ.: Хорошо. Главное, чтоб массовые мероприятия разрешили, потому что это же дело такое.

С.Б.: Да, Дмитрий Николаевич, регистрация у нас в электронном виде, мы понимаем все нормы, которые существуют на сегодняшний день и постановление губернатора. Мы постараемся сделать так, чтобы не дать возможности запретить это мероприятие по таким признакам, что нас там больше 15-ти, что социальная дистанция не соблюдена. Мы постараемся соблюсти все эти нормы, чтобы нам не сорвали собрание.

Д.Щ.: Хорошо.

С.Б.: Дмитрий Николаевич, очень важно для жителей города понимать, что будет и как эти инвестиции будут распределяться. Вот их тех, предлагаемых инвестиций, в размере 5 миллиардов рублей, как они распределятся в последующем. Посмотрите: ГТС достанется 600 миллионов, Вектору 2,2 миллиона, а СГЭС 640 миллионов, и 820 миллионов куда-то зависают. Представляете, из всех инвестиций, которые инвестор собирается вложить, 70 процентов инвестиций лягут на его баланс, а город ничего не получит и, это в том случае, если когда-нибудь нам это имущество вернется, скорее всего этого не произойдет. Чтобы было понятно, к чему мы ведем, я вам должен сказать следующее: в Кургане стоимость электроэнергии на 80 процентов выше, чем в регионах, это все те же концессионеры. В 20-ом году тариф на воду подняли на 25%, и на 40% собираются поднять сейчас, плюс из бюджета они получили 400 миллионов. На Ямале концессионеры помимо того, что там подняли плату по теплу, но с 2012 по 2014 был принят закон по компенсации выпадающих доходов и концессионеры получили 14 миллиардов рублей, потому что жителям сохранили ставку, а компенсацию заплатили из окружного бюджета. Так будет и у нас.

Д.Щ.: Ну что ж, мы будем завершать. Спасибо Сергею Афанасьевичу за рассказ, за комментарии по этому поводу! Мы будем следить за развитием событий! Смотрите это видео на YouTube канале СИА-ПРЕСС, читайте у нас, непосредственно, на сайте, расшифровка этого материала также будет и до новых встреч, до свидания!

С.Б.: Спасибо вам, и я призываю поделиться этой полученной информацией с соседями, с близкими и понять, что нас ждет. Спасибо вам, Дмитрий Николаевич! Спасибо СИА-ПРЕСС, до свидания!