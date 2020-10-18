Победы Сургута в разных рейтингах на самом деле почти ничего не значит для города

Сургут в очередной раз попал в топ рейтинга зарплат – он оказался четвертым в стране городом по этому показателю. Значит ли это хоть что-то для сургутян? Этим вопросом задались ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

«Все эти рейтинги – потешные игры», – заявил Самборский, и рассказал историю, как в начале 2000-х годов мэр Сургута Александр Сидоров сильно переживал из-за того, что наш город уступил Москве в каком-то конкурсе лучших городов России. Но в реальности это все это тешит чье-то самолюбие и не более того. Видео и полная расшифровка разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский со мной в студии СИА-ПРЕСС, и это – «О чем говорят», мы продолжаем наш разговор. Сейчас хочется поговорить про рейтинги. Мы очень любим рейтинги, все очень любят рейтинги. И недавно вышел рейтинг, по которому Сургут оказался четвертым городом в России по уровню средних заработных плат после Москвы, Салехарда и Южно-Сахалинска, по моему. Знаешь, я почему хотел бы эту тему обсудить: вот, тема рейтингов постоянно всплывает и мы постоянно в топах. Сургут, я не знаю, лучший по благоустройству, лучший по уровню жизни, лучший по уровню всего подряд, лучший по качеству, по счастью, доброте и вообще самый хороший против всего плохого.

Как ты думаешь, эти рейтинги вообще какое-то соотношение с действительностью имеет? Все эти рейтинги, где мы такие топовые и самый лучший город на свете. Или нам нужно к ним несколько скептичнее относиться, чем поступают многие патриоты нашего города, которые каждый раз очень сильно радуются?

Тарас Самборский: Ну, знаешь, я вспомнил историю с рейтингом российских городов, который проводился лет двадцать назад, если не больше, когда тогдашний мэр Сургута Александр Сидоров очень уверенно боролся за первое место города, что означало первое место его как мэра. И он даже летал в Москву, вся сургутская администрация волновалась, болела за это место, и в последнюю секунду полетел Лужков с Москвой, а Сургут оказался, не помню на каком месте, но все равно на лидерских позициях. Но я помню тогда реакцию Сидорова, он негодовал. Он тогда дал интервью телевизору, и он говорил какие-то совершенно нелицеприятные вещи и в адрес Лужкова, и в адрес Москвы, его прямо трясло от возмущения.

А мы все удивлялись этой реакции, потому что все понимают, что это потешные игры. Просто взрослые дядьки придумали себе вот эти вот штуки с этими рейтингами, цацками, и все всерьез воспринимают. Из тех же времен вспоминаю постоянные какие-то церемонии награждения странными орденами, какие-то там «лучший академик академии вселенских наук», а они все ездили, у них там в Кремле какие-то приемы, им там это все вешают, вот эти цацки, они все эти книги показывают, у них ноздри раздувались от гордости.

А сейчас это все как-то исчезло. И то, что мы сейчас обсуждаем в плане рейтинга зарплат, это не из той же оперы, но это примерно из той. Вот как рейтинги составляются? Как Сургут может попасть, например, в рейтинг самых благоустроенных городов? Это же формальные вещи. Считается, сколько там рублей или квадратных метров асфальта уложено на жителей или квадратную площадь населенного пункта, выходит какая-то цифра, которая совершенно случайно может вывести город в лидерские позиции. Например, новость про то, что в Сургуте отремонтировали 17 дворов, она еще сопровождалась словом «рекордная». Но «рекордная» в смысле «маленькая», потому что в Сургуте полторы или 2000 дворов. И когда звучит новость «рекордное количество дворов – 17 отремонтировано», я понимаю, что это какой-то жесточайший троллинг. Я понимаю, что в течение столетия сургутские дворы отремонтированы не будут.

Вот такая же ситуация с заработными платами. Где-то кто-то выплатил в «Сургутнефтегазе» бонусы очередные, зарплаты взлетели, Сургут вылетает в лидерские позиции. Собственно, благодаря «Сургутнефтегазовским» Сургут всегда находился в топе зарплат страны. Если рейтинг делать не по общему признаку, а по профессиональному, например, «рейтинг учителей средних школ» или «рейтинг учителей начальных школ», то мне было бы интересно посмотреть, какое место займет город. Понятно, что тоже одно из высоких, но если там будут указываться какие-то абсолютные показатели, конечно же, там будут очень далеки от цифр, которые находятся в рейтинге самых высоких зарплат по стране.

И так по каждой позиции если разбивать, мы обнаружим, что сами по себе зарплаты в Сургуте не очень высокие, даже если брать нефтяную отрасль. Я не знаю, водители «Сургутнефтегаза» или других подобных компаний, простые работяги, которые работают на буровых. Они зарабатывают вполне себе скромные деньги, которые легко можно зарабатывать в любом офисе сегодня. Соответственно, сам по себе рейтинг совершенно субъективный, он не дает реальной картины, и мы понимаем, что 30-50 топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» делают эту статистику, а если их убрать, то Сургут, наверное, уйдет с 3 места в 30, к примеру.

Д.Щ.: Смотри, обладаешь ли ты сакральным знанием о том, покупаются ли такие рейтинги и делала ли такое местная администрация, покупала ли себе места в каких-то крутых рейтингах, чтобы казаться круче и эффективнее?

Т.С.: Тут надо смотреть на статус рейтинга. Есть пара таких околокремлевских исследователей, но они в основном политологи. Влезть туда такому субъекту, как муниципалитет, даже если это город Сургут, крайне сложно и бессмысленно. Как я уже говорил, московские исследователи, которые работают на администрацию президента, они не сильно замечают муниципалитеты, даже такие крупные, как Сургут, которые по своему экономическому значению в топ-10 стратегически важных и экономических важных центров страны входят. В него, по моему, входят только два города, которые не являются административными центрами – это Сургут и Новороссийск, кажется. Ну, то есть, это тот уровень интереса.

А бороться? Я не знаю. Что, Вадим Шувалов платит какие-то деньги, чтобы попасть на третье место? Я не думаю. Мне кажется, это какая-то непонятная для него задача. Ну, завтра он будет 15 в рейтинге по зарплатам, на что это влияет?

Д.Щ.: А если такой аспект: то есть, когда у тебя есть город, в котором офигенное благоустройство, большие зарплаты, бизнесклимат хороший, есть формальные показатели, ты выигрываешь. Ты с этими формальными показателями можешь ходить по всей России и говорить всем инвесторам «смотрите, у меня большие зарплаты, приходите к нам, продавайте тут свои вещи и услуги, стройте свои офисы». То есть, вот с этой точки зрения рейтинги могут быть полезны?

Т.С.: Опять же, если квалифицированно подавать открытые статистические данные, что делает каждый муниципалитет федерации, ну, там, количество мест в ДДУ. Ну, вот они есть, они объективны, их трудно пририсовать. Иногда они немного химичат, например, когда объект не введен в эксплуатацию, но они его приписывают задним числом и подгоняют бумажки. Но это шибко не влияет на общую картину. Вот эти все данные образуют общую картину. Понятно, что город Сургут много чего вводит. Реально, у нас там больница большая, это дает определенную статистику. Понятно, что у нас есть окружная клиническая больница, раз ее решили построить на территории города Сургута, то это поднимает статистику по этому аспекту. У нас в этом году один только «Сибпромстрой», кажется, сдает 400 квадратных метров жилья, то есть, я понимаю, что это взяли в кучу за последние два года, если не три, потому что проблемы были с этим. То есть, Сургут сразу взлетит вверх.

Как на этот рейтинг может повлиять городская администрация и мэр, который хотел бы потом ходить с этими цифрами по стране и миру и искать инвесторов? Никак. Прямой взаимосвязи нет. Я думаю, что тут просто город Сургут всегда, как крупный экономический центр по большинству позиций, будет на лидерских местах. Пока здесь добывают нефть, у нас будут высокие зарплаты, обеспеченность социальными объектами, какие-то показатели по строительству дорог, инфраструктуры и прочее. И в этом плане никакому мэру нет ни малейшей нужды бороться за рейтинги, их покупать, в принципе базово цифры сходятся. Точно также как, как и у всего нашего региона.

Другой вопрос – мы вообще во что-то конвертируем наши позиции? Как-то делаем привлечение вот этих самых инвесторов? Мы этого не делаем. У нас инвесторы проходят через приписки определенные. То есть, у нас инвестором называется любой, кто дом построил. У нас сейчас инвестором будет «Леруа Мерлен» называться, хотя тот скандал дикий, который связан с его приходом, вернее, со стоимостью земельного участка, которую оплатил так называемый инвестор, ни о каком инвестиционном вкладе в Сургут и регион вообще не позволяет говорить, потому что он заплатил в 20 раз меньше, чем он это делает везде в стране, в каждом муниципалитете. Я не думаю, что нужно сильно ломать голову по поводу этих рейтингов, радоваться высоченным зарплатам. Я хочу сказать, что даже в таких городах, как Екатеринбург, Тюмень, какие-то такие крупные региональные центры без нефтедобычи, очевидного моноуклона экономического, они уже могут конкурировать по очень многим позициям с Сургутом.

Д.Щ.: Да, вполне. Если говорить о медианной зарплате, то есть, отсечь 10 процентов самых бедных и богатых, то там и будет это совпадать.

Т.С.: И это, кстати говоря, формирует миграцию Сургута. То, есть население, которое сейчас Сургут наполняет, и его качество. Качество населения набирают города с лучшим климатом, средовой инфраструктурой, с аналогичными доходами, просто переезжают из города на 2-3 тысячи километров, желательно на юг и на запад, и устраивают свою жизнь в более комфортных условиях.

Д.Щ.: Ладно. Мы завершаем наш разговор про рейтинги, я напоминаю, у нас есть канал на YouTube, на него нужно подписываться, на видео ставить лайки и смотреть, что на нем выходит. До новых встреч.