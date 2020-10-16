Как возрождают забытую деревню в Сургутском районе

Эпоха, когда маленькие нефтяные города и поселки могли процветать, прошла. Например, недавно выяснилось, что в Югре стало на одну деревню меньше – Усть-Колекъеган в Нижневартовском районе упразднили, всех оставшихся жителей расселили по близлежащим населенным пунктам.

Стога сена отправляют в ангар про запас, а летом и в начале осени лошади пасутся на свежем воздухе

Неизвестно, стоял ли вопрос о том, чтобы сделать дышащую на ладан деревню более привлекательной и постараться ее возродить. Однако такой вариант развития событий сегодня не кажется чем-то сверхъестественным – в Сургутском районе частная компания своими силами отстраивает деревню Чалтымово, которая в свое время, как и Усть-Колекъеган, исчезла и превратилась в болото. Сейчас там пасется скот, строятся дома, умельцы смогли даже возвести церковь на топи – это и многое другое корреспондент siapress.ru увидел собственными глазами.

Если вспомнить историю, то раньше здесь было рыбное место – жители заготавливали улов и отправляли его на обозах в Тобольск; разводили коней на огромных заливных лугах и занимались земледелием. На то, что деревне как минимум 200 лет, указывает значок на сбор пожертвований, датированный 1899 годом. В коммунистические времена здесь появился колхоз имени Микояна, который продолжил традиции местных жителей, но уже тогда от прошлой Чалтымовки мало что осталось – практически одни руины и несколько домов.

Воссоздание началось лет семь назад благодаря энтузиастам – строительной компании «ЮВиС». «Все делается на добровольческих началах. Каждый нормальный человек хочет оставить после себя на земле что-то полезное, некоммерческое, вот мы и начали возрождать хозяйство, которое началось с длительной отсыпки болота песком», – делится Андрей Вихарев, главный организатор претворения в жизнь этой идеи воссоздании деревни в сибирской глуши и по совместительству главный инженер «ЮВиС».

Сейчас высажено порядка 1500 саженцев и… стоит шесть красивых домов со всеми удобствами, готовых для постоянного проживания. Постройка одного такого объекта требует больших финансовых вложений, которое полностью берет на себя компания. Ведь это инвестиции в будущее.

Неподалеку – храм, который освятили в этом году. Молиться ходят не только работники, но и приезжающие рыбаки. А рыбы здесь много – на месте карьера ООО «ЮВиС» создало искусственное озеро, в нем плещутся осетр, речная форель, карпы. Местные поговаривают, что за сутки можно поймать крупный улов. Помимо этого, на ферме живут 60 лошадей, 30 телят и коров, 50 овец и 28 свиней, а также куры, гуси, цесарки и кролики. За этим огромным подворьем следят два скотника, тракторист и доярка.

Помимо обязательного атрибута деревенского домика бани, каждое жилище электрифицировано, имеет отопление и интернет

«Работники живут здесь круглый год, им созданы комфортные условия! Хозяйство постоянно развивается, у каждого есть свое дело», – говорит Андрей Вихарев.

Ферма производит собственную продукцию: молоко, яйца, сметану, масло. Со 120 гектаров лугов для лошадей заготавливают сено. Пока на продажу это не идет, все «вращается» внутри компании, но у предприятия есть желание и возможности (!) расширяться.

Раньше в хозяйстве было всего пять лошадей. Конь Монгол - один из старожилов фермы и один из немногих ездовых рысаков

«Земля – это огромный, мощный ресурс. И в умелых руках она приносит свои плоды, даже в наших непростых сибирских условиях. Требуется лишь желание этим заниматься, а возможности найдутся», — подчеркивает Владимир Башков, генеральный директор компании «ЮВиС», главный идеолог, вдохновитель и финансист этой идеи. Он неординарная личность, сумевшая за десять лет создать мощную многопрофильную региональную компанию, у которой есть большие шансы выйти на федеральный уровень.

Кстати

Планы в так называемой деревне Чалтымово у ООО «ЮВиС» грандиозные. Уже готово более 80 процентов жилых домов, скоро откроется гостевой дом и отель для туристов, желающих отдохнуть от городской суеты.