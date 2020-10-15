Тема концессии теплосетей в Сургуте сегодня не входит в повестку дня и носит токсический характер

Первый эпизод проекта «О чем говорят» на этой неделе посвящен новой и острой теме – попытке администрации города отобрать у думы Сургута полномочия контролировать сделки по муниципальному имуществу. Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – признали, что если исполнительная власть всерьез решила так поколебать представительный орган, то это может стать крупной ошибкой. Видео и полная расшифровка разговора — ниже.





Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель портала СИА-ПРЕСС, Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», тоже здесь. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Да, привет, Дима. Всем здравствуйте.

Д.Щ.: Мы находимся на нашем YouTube-канале СИА-ПРЕССА, на который нужно подписываться, ставить лайки. Сегодня первая тема очень животрепещущая, потому что она касается опять, в очередной раз, вопросов концессии. На этот раз в широком смысле этого слова. Если кратко: суть в том, что администрация города Сургута внесла в Думу проект решения, по которому Дума должна отказаться от своих полномочий в части концессии и планов приватизации муниципальных предприятий. Обосновывается это тем, что якобы не существует в современной законодательной базе такого понятия, что какая-то Дума или муниципальный парламент обладает такими полномочиями и должен распоряжаться каким-то образом вот этим самым муниципальным имуществом, списки приватизированных предприятий, этим должна заниматься только администрация без всякого контроля со стороны народных избранников. И ссылка идет на решение верховного суда города Бердска. Соответственно, администрация продавила это через суд, по большому счету, и выцыганила у Думы возможность заниматься этим вопросом. Мы прекрасно понимаем, что если бы этот вопрос возник в 2014 году в Сургуте, потому что любая такая концентрация полномочий и контроля со стороны Думы не очень хорошо, но в 2020, когда прошла история с попыткой отдать в концессию теплосети, эта история воспринимается абсолютно в лоб, абсолютно четко и понятно, как попытка пробить через несговорчивую Думу утверждения концессий и передача теплосетей в руки корпорации. Как ты думаешь, Тарас, это ошибка администрации города? Или это четкий план, который, по мнению наших чиновников, позволит избавиться им от этой проблемы, чтобы наконец-то скинуть ее с себя?

Т.С.: Мне кажется, это и первое, и второе, и третье. Вообще, насколько я знаком с муниципальным законодательством РФ, прерогативой муниципальных дум является управление имуществом. Она определяет списки имущества, подлежащего приватизации, размеры муниципальных налогов и так далее, и тому подобное. Может быть, меня кто-то поправит из специалистов, но, имея многолетние взаимоотношения с чиновниками и депутатами в части предпринимательских контактов, я исходил из этого знания, не знаю, что поменялось за последние несколько лет.

Является ли это ошибкой? Если администрация города пойдет на принятие этого решения, ну, конечно, многие будут считать, что администрация совершает ошибку, потому что в сегодняшней городской повестке тема концессии имеет отрицательный знак и смысл. И ни депутаты, ни горожане, ни очень многие чиновники среднего звена не считают тему концессии главной городской проблемой. Состояние ГТС не позволяет всерьез утверждать, что они требуют каких-то срочных решений, подобных тому, который нам предлагается.

Д.Щ.: Ты говоришь, что нет предпосылок, чтобы вмешиваться в эту историю. Но буквально неделю назад произошла, и Юра Нуреев написал об этом хороший блог, в городе, оказывается, случилась страшная авария на ГРЭС, что, мол, где же эта долбанная концессия. Об этом писал телеграм-канал, который явно связан с администрацией города и этого не скрывает. С этой стороны они пытаются что-то делать, но как-то странно.

Т.С.: Ну, я бы вообще рекомендовал поменьше читать всякие странные телеграм-каналы, которые возникают из ниоткуда и также в никуда исчезают, не прожив и нескольких недель. Второе твое опасение, не является ли это какой-то недоработкой, это не то что бы недоработка, это принятие хоть каких-то решений, которые должны вывести процесс с концессией на финишную прямую. Вопрос подвис в воздухе, висит он там очень давно, ждать не концессионеры, не городская администрация не хотят. Мне кажется, для руководства Сургута эта тема сегодня является просто дыркой в носке, которая как раздражающий фактор и надо что-то с ним делать.

В общем, у меня есть ощущение, что внесение подобного решения в Думу города о том, чтобы она сама себя лишила всех реальных полномочий только лишь для того, чтобы провести ряд решений по концессии, это некий предпоследний отчаянный шаг, чтобы закрыть вопрос. Не знаю, есть ли какое-то давление на руководителей Сургута в этом вопросе.

Д.Щ.: А как бы ты оценил вероятность того, что город не хочет заниматься этой концессией, но на него давят со стороны? Может быть, с округа чуть-чуть заходят, может быть, с концессионеров, и они выкатывают тупое решение, которое в Думе не пройдет. И чтобы город сказал: ну смотрите, мы ж попробовали?

Т.С.: Это весьма оригинальная конспирологическая версия. Но она мне сразу понравилась: для того, чтобы от сургутского руководства все отстали, может, оно и пошло на такую, как сначала кажется, топорную, но вполне может быть изящную комбинацию – взорвать общественное мнение окончательно для того, чтобы умыть руки. Не знаю, давайте возьмем на заметочку, она в сегодняшнем театре абсурда не лишена смысла.

Третий фактор, который обращает на себя внимание, связан с уже начавшейся избирательной кампанией, когда мы уже в 21 году должны получить нового главу города. Мне кажется, что перед Вадимом Шуваловым кто-то поставил вопрос ребром. И в этом случае остается только предполагать, какое оказывают давление – моральное, психологическое, экспертное, может, округ подключается. В этой ситуации возможны некие действия чиновников, которые не вполне просчитаны, а берутся экспромтно, на ходу. И вот это предложение лишить Думу полномочий, то, конечно же, можно говорить о серьезном конфликте между чиновничеством, администрацией и как минимум нынешним составом Думы. Потому что Дума на сегодняшний день свое мнение сформулировала: мы пока не имеем конкретной позиции, изложенной председателем города или постановлением Думы, но мы имеем последовательные решения в течении двух-трех лет, которые говорят, что концессия им не нравится.

Соответственно, мы в ближайшее время обнаружим, что это принципиальная политика администрации, которая хочет продавить эту тему, либо это какие-то действия, которые могут вызвать общественное возмущение и вынести до такого уровня, когда о концессии в Сургуте говорить будет неприлично. Мне вторая версия по душе.

Д.Щ.: Ну, ладно, будем смотреть. Там, на самом деле, сейчас будет рассмотрение этого вопроса в Думе, которая, как мне кажется, должна отвергать его с ходу. То есть, если Дума его отвергает, там будут опции, например, пойти в суд. И администрация будет судиться с практически своим уставом, который ей не нравится, сама с собой, Думой. Это начнется долгая юридическая битва, которая может затянуться, как минимум, а как максимум канет в лету, потому что это все сплошные политические минусы.

Т.С.: Безусловно, если администрация будет педалировать тему концессии и выносить ее на первый пункт городской повестки, это приведет к тому, что она обострит политическую ситуацию в городе, разведет по разные стороны свою позицию, позицию чиновничества, позицию Думы и горожан. И это очень здорово упростит задачу всем, кто пойдет на выборы и будет критиковать городскую власть.

Д.Щ.: Завершаем этот эпизод, переходим к следующему, а пока что нужно поставить лайки и смотреть почаще СИА-ПРЕСС с точки зрения YouTube.