Мусорная реформа в России – это профанация и отъем денег у населения

Очередная тема проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским была продиктована небольшим, но знаковым событием. В Сургуте была свернута программа раздельного сбора мусора, так как заниматься этим оказалось нерентабельно. Ниже – видео и полная расшифровка разговора.

Дмитрий Щеглов: Я – Дмитрий Щеглов, это – «О чем говорят», мы продолжаем наш разговор на этой неделе. Тарас Самборский в студии.

Тарас Самборский: Всем привет, друзья.

Д.Щ.: Сейчас мы обсудим такую вещь, которая подтолкнула нас на этот разговор. В округе нашем стали исчезать такие сетки железные, в которые собирался пластик для вторичной переработки, и мы столкнулись с таким странным заявлением, что, вроде как, это нерентабельно. То есть, раньше собирали пластик, его перерабатывали, что-то там делали с ним, а теперь это резко стало нерентабельно. Просто я сразу хочу сказать, что когда я жил в Тюмени, много где стояли эти железные штуки, народ с большим удовольствием запихивал пластик, и каждый чувствовал себя экологически-ответственным, все это дело проходило нормально. Но как только началась мусорная реформа, эти штуки пропали. То есть, им надо было кидать эти штуки в один котел и никакого раздельного мусора вам не будет. Вот такая мусорная реформа, то есть, там очень много всяких историй есть по этому поводу. Но у меня такое ощущение… Вот, чем мне не нравится эта мусорная реформа? Тем, что людям говорят «смотрите, у вас все плохо с мусором, мы возьмем побольше денег, сами все сделаем хорошо», а когда в авторитарной стране подобное говорит государство, получается в реальности так: «мы с вас возьмем денег, а сделаем только хуже». И, по большому счету, так оно и работает с тех пор. Такая вот грустная история. Что думаешь? Мусорная реформа как должна протекать?

Т.С.: Я думаю так же, как и ты. Я такой же обыватель, который выбрасывает определенное количество мусора и страдает от того, что в один пакет приходится завязывать и пластик, и жестянки, и бумагу. А почему так происходит в нашей стране? Почему, вернее, так произошло, а не произошло правильно? Не потому что мы авторитарное государство, как ты говоришь. В вопросах бабок мы вовсе не авторитарны, а, наоборот, у нас капиталистическое государство.

Д.Щ.: Ну, я с той точки зрения, что мы никак не можем это проконтролировать.

Т.С.: То есть, приходит один какой-то чувак к другому чуваку. Один чувак с бабками и как будто с бизнесом, а второй с мундиром чиновника, и просто они тупо добазариваются: «А давай мы сейчас замутим мусорный проект, все будет круто, государство не умеет этого делать, вы вон за сто лет не смогли построить ни одного мусоросжигательного завода, вы все на полигоны сваливаете, а это экологическое бедствие, бла-бла-бла, а мы все организуем». А ему: «О, давай». И все. Эти вещи мы не обсуждаем, мы можем только предполагать. В принципе, понимая базовое устройство Российской Федерации, трудно отказаться от очевидного предположения.

И что происходит? А происходит следующее. Чиновник, который безусловно некомпетентен, как большинство российских и югорских управленцев. Они всегда рады, когда к ним кто-то подкатывает с проектом, который они потом могут вписать в программу и отчитаться куда-то наверх. Вот так у нас замутили мусорную реформу. До этого также замутили реформу с капремонтом жилья. Все это звучит, формально, очень правильно: мусор – это очень дорогая затрата для любого государства, это реально очень дорого. Тот, кто говорит, что на мусоре делают огромные деньги, он обманывает. На мусоре большие деньги тратятся. Но на мусоре делаются коррупционные деньги также, как на снежных полигонах. В общем-то такая же мусорная афера, как и мусор.

Д.Щ.: Слава богу, на уровне государства у нас этим не занимаются, потому что Россия вся полностью в снегу не утопает, иначе у нас еще и снежная реформа пролетела бы.

Т.С.: Ну, так, да. Но вернемся к мусору. Во всем мире нормальные страны тратят колоссальные бюджеты на утилизацию мусора. Это государственная задача – вывозить, утилизировать, уничтожать мусор. Это очень дорого. Очень дорого научить граждан сортировать мусор. Смотри как интересно: когда пару лет назад возникла эта тема, люди сначала возмущались, а потом увлеклись этим и стали даже состязаться. Вот так вот люди, будучи вовлеченными в эту игру, учатся на своем первом бытовом уровне быть аккуратными, чистыми, экологичными. Я с потрясением узнал совсем недавно, что в Чехии не весь отсортированный мусор идет на переработку. Он на каком-то этапе встречается, соединяется и закапывается или идет в топку. А когда я спросил, для чего тогда нужна вся эта жесткая политика сортировки со штрафами, наказаниями, если люди это нарушают? Мне ответили, что это необходимо для того, чтобы люди не срали под себя. Буквально. Мы их должны приучить к тому, что это ответственность, иначе жить нельзя и государство не справится с тем беспорядком на улицах, который мог бы быть, если бы люди не вели себя так дисциплинированно. Отсюда, кстати, и борьба с экскрементами животных, которая тоже должна вестись целенаправленно, вот и все.

Естественно, когда появилась вот эта вот компания, «Югра-Экология», всем было ясно, что никакой реальной возможности сортировать и утилизировать мусор нету. Все знали на старте, что это убыточный бизнес, но тогда зачем вы взяли деньги с людей? Теперь что, это задним числом надо вернуть накопленное за несколько лет людям? Это же вопрос интересный. Людям объяснили, что коммунальные тарифы вырастут в связи с тем, что ввели такую прекрасную экологическую политику, которая закончилась ничем. Что теперь дальше? Не будем сортировать мусор? Мы будем утопать в этом смешанном мусоре или что? Это интересный вопрос, но я на данном этапе не вижу никакой возможности прихода инвестора с новыми технологиями, который сможет построить заводы, и даже ценой повышения коммунальных платежей мог бы решить эту проблему.

Когда я привел пример с Чехией, я сказал, что часть мусора все равно потом встречается на мусорном полигоне, я не договорил. Это не означает, что сортированный мусор не утилизируется. Бумага точно уходит в свою переработку, стекло тоже, определенные виды мусора трудно сортировать, пластик или упаковка из тетрапака, железки разные. В целом, в цивилизованном мире научились это все перерабатывать, сортировать, утилизировать и пускать во вторичную переработку. В большинстве супермаркетов Европы, в частности, целлофановые пакеты очень быстро разлагаются в почве, потому что сделаны из переработанного пластика.

Д.Щ.: Справедливости ради, в Тюмени те же самые, корпорация «СТС» построила мусоросортировочный завод. Я там был, они там действительно в какой-то степени сортируют мусор, его там упаковывают в большие брикеты и продают тем, кто способен взять вторсырье, переработать и на свои нужды пустить. Такое отчасти есть. Но почему из этого всего исключаются люди? Меня этот вопрос больше всего волнует, когда вместо того, чтобы учить человека экологической культуре, а это нужно делать, у нас людям говорят «бабки давайте, а мы дальше сами разберемся». Может быть, они будут сортировать и делать все хорошо, но то, что из этого исключены люди, это бесперспективно.

Т.С.: Ну, это проблема целеполагания. В нашем случае на первое место поставлены бабки. Что предприниматель, что чиновник сначала видит денежную составляющую вопроса. Она заключается в том, что кто-то видит прибыль, кто-то откат, а кто-то новый тариф. Тем не менее, сначала мы думаем о деньгах. А если целеполагание было бы правильным – изменить экологическую политику в регионе за ближайшие три года – тогда мы бы увидели изменение в поведении людей. А сейчас люди понимают одно: с них взяли деньги, их обманули и никакого экологического прорыва не происходит. Вот и все. Этот самый пресловутый симбиоз власти и предпринимателя. Умная власть ставит задачу, формулирует ее, нанимает корпорацию.

Д.Щ.: Ну, может быть при нашей жизни мы что-то подобное в России увидим, я, все-таки, на это рассчитываю. Ладно, хорошо, тогда мы будем это завершать. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский мой соведущий, это – проект «О чем говорят». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите и читайте СИА-ПРЕСС, мы для вас очень сильно стараемся.