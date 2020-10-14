Что нужно для кардинального улучшения строительной сферы в Югре – начать с ограничения этажности

Большие перемены в строительной сфере в Югре обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Поводом стало грядущее в этом году принятие единого стандарта развития территорий, анонсированный губернатором Натальей Комаровой. Ниже — видео и полная расшифровка разговора.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», со мной Тарас Самборский в студии СИА-ПРЕСС и на канале СИА-ПРЕСС, который нужно смотреть, на который нужно подписываться и которому можно ставить много лайков. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Всем привет.

Д.Щ.: Начинаем с разговора о недавнем мероприятии. Это прямой эфир губернатор Югры Натальи Комаровой на тему урбанистики, строительства жилья, городской среды и архитектур. Мы эту тему очень любим затрагивать в наших эфирах, и мы до этого говорили о том, как нужно улучшать механику архитектурно-строительную в Сургуте, а сейчас есть повод поговорить об этом на уровне Югры. Хочется поговорить вот о чем: нужен ли главный архитектор на всю Югру? Вот как Норман Фостер приглашается, сюда садится, в Ханты-Мансийске, и наводит порядок, или это избыточно?

Т.С.: Я об этом много думал. С одной стороны, централизация решила бы ряд проблем. Чисто средовых, градостроительных и просто территориальных. Единый главный архитектор в Югре, ну, или, я не знаю, какое-то лицо, наделенное близким функционалом, будучи главным за архитектором не просто во всей Югре, но и в каждом муниципалитете, смог бы, наверное, каким-то образом пресечь те коррупционные процессы, которые каким-то образом происходят на уровне строительных ведомств.

Когда я говорю «возможно», я сразу представляю обратный процесс. Каким образом вот эти самые коррупционные процессы переместятся просто из 22 местных администраций в единый центр. Поэтому сегодня я в одном главном архитекторе на всю Югру, в этом аспекте, вижу опасность.

Д.Щ.: Не то что бы он будет, мы просто рассуждаем гипотетически.

Т.С.: Мы просто рассуждаем те возможные риски и выигрыши. Я полагаю, Наталья Комарова точно также, еще более тщательней этим занимается сейчас. Вторая проблема, которая могла бы возникнуть при подобном решении заключается в том, что управлять таким большим по территории регионом, 22-20 муниципалитетами, достаточно сложно. Потому что Нижневартовск – это один формат, Сургут – это другой формат, несмотря на то, что города близки территориально. Архитектурно весь наш запад Югры – это вообще какая-то другая планета, и каким образом единый архитектор будет определять какие-то единые архитектурные, градостроительные политики, я не представляю.

Третья опасность при назначении такого директора кроется в возможной персоналии этого человека. Мы много говорили о том, что архитектурой должны править люди высшей степени ориентированные на прорыв, на будущие поколения, на создание такой платформы, которая определяет развитие территории на минимально 100 лет. Есть ли такая кандидатура у Натальи Комаровой – большой вопрос. Откуда будет браться кандидатура, какой конкурс объявляется, кто готов вообще зайти на нашу территорию, с каким менталитетом, творческим багажом и какими ноу-хау? Вот это все очень интересные вопросы.

И, соответственно, про плюсы. Если это будет толковый человек, возможно, Югре удастся сформулировать при нынешнем губернаторе, если она ставит такую амбициозную задачу перед собой, какие-то планы по развитию каких-то очевидных проблем. Какие это могут быть проблемы, если усреднить все территории Югры? Ну, наверное, какое население в Югре будет ближайшие 10, 30, 100 лет. Количественно, структурно, национально. Какие градостроительные базовые нормы мы внедряем? Этажность, высотный регламент, автомобильный и пешеходный трафики, рекреационные зоны. По какому пути Югра идет в создании социальной инфраструктуры? То есть, мы сейчас говорим только об архитектурном аспекте, когда я говорю о социальных объектах, я не имею ввиду, какое их количество, я имею ввиду, как архитектурно это соответствует эстетике нынешнего века. Потому что то, что сегодня строят в виде типовых больниц, детских садов, школ, все это по-прежнему архаика из 60-х годов прошлого века, до сих пор строительная мысль Югры не хочет развиваться и брать опыт у стран, которые из любых детских яслей делают такие шедевры культурные, социальные и средовые, что просто диву даешься. Все это хотелось бы получить при той возможной реформе, которую задумала Наталья Комарова.

Д.Щ.: Насколько я понимаю, там будет не централизация с точки зрения человека, а правовой структуры. Создается некий стандарт, по которому будет округ действовать.

Т.С.: Я не знаю, как проводится формат этих консультаций, которые губернатор ведет сейчас, я боюсь, что здесь будут превалировать опять чиновники, если не сказать чинуши, со своим позавчерашним взглядом на жизнь. Ничего нового они не скажут и не предложат. Они опять будут ныть про какие-то нормы, но каждый из них по миллиону раз ездил за границу в нормальные страны, все они не вылезают из интернета. Никакого труда не составляет заниматься самообразованием. Какие у нас проблемы сегодня средовые? Давайте рассмотри на примере Сургута.

У нас дряхлеющий жилищный фонд. Мы Ханты вообще не будем смотреть, потому что Ханты-Мансийск надо наполовину снести, эти все деревяшки. Сургут – типичный, крупный город, динамично развивающийся. Но все дома, которые построены в 60-80 годах, уже в 90х требуют ремонта или капремонта. Как проводить этот капремонт? Возьмите технологию цивилизованного мира. Вот я сейчас прошелся, у нас швы утепляют пеной монтажной, какую-то несчастную пятиэтажку обшивают каким-то сайдингом металлическим. Считается, что средства за капремонт освоены и губернатор, и ее департаменты пошлют все эти бумажки наверх.

Как делают это в Восточной и, кстати, Западной тоже, Европе с теми же хрущевками? Во-первых, как надо утеплять фасад – изучите, никто в мире не использует минвату для этого, есть особая технология утепления полиэстереном, после этого они штукатурятся и красятся, меняются окна, парапеты у балконов, козырьки крыш, подъездные группы. Соответственно, резко повышается качество жилья и его стоимость. Вот, если какой-то окружной департамент после этих реформ Натальи Комаровой вдруг захочет создать единые стандарты для нашего региона, включайте себе вот такой стандарт.

Второй стандарт – это, безусловно, срочное принятие высотного регламента. Это же страшные вещи, правда, ничего нельзя строить выше 10 этажей. И то, 10 этажей во всем мире могут возникнуть только в комплексе разноэтажной застройки. Это должен быть какой-то ломаный дом, в котором есть 4 этажа, 8 и 10 этажей. Вот так строит весь мир. И вот эти крыши, кстати, уходят под террасы для людей, а первые этажи уходят под мини-садики и в этом тоже есть большая логика: сразу отпадает проблема с обслуживанием территории. Ну и какой-то участок остается перед домом для создания рекреаций.

Но перед каждым домом не сделаешь рекреацию, поэтому надо делать комплексную застройку. А комплексная застройка вообще беда наших архитектурных властей, они умеют рисовать только советские микрорайоны. Они не видят в них встроенных детских садов, школ, магазинов, кинотеатров, спортивных центров, кружков, библиотек – они всего этого, почему-то, не умеют делать. Пожалуйста, все, кто сейчас смотрит нас, проедьтесь по Мелик-Карамова, посмотрите на этого монстра под названием «Возрождение». У меня даже фотография есть: «Кружка пива», «Бочка пива», «Разливайка», «Наливайка», «Забухайка», короче, пять подряд вывесок, где просто все про бухло. Вот это третья вещь, которую региональная власть должна решать: нормы понимания. Должны быть какие-то стандарты, по которым не может быть столько разливаек пивных и алкомаркетов на одну точку. Власть должна это регулировать.

Я не знаю, что даже еще говорить. Мы же не умнее какого-нибудь Михаила Посохина и прочих наших выдающихся отечественных архитекторов, были бы вот такие люди у нас главными архитекторами – Югра превратилась бы реально в чудо. Но, заканчивая, конечно же Югре надо принимать какую-то директиву, какие-то правила, которые муниципалитетам: запрещают высотное строительство, создание рекреаций, создание пешеходный трафиков в каждом муниципалитета. Город, который спроектирован под пешехода, будет всегда более живым, нежели город, который так не спроектирован. И это не отменяет заботу об автомобилистах – это не взаимоисключающие вещи, а одна вещь, истекающая из другой.

Д.Щ.: Все. Завершаем эту часть, переходите к следующей, там будет интересно про мусор и мусорную реформу. Погнали дальше.