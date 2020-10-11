Водометы, разгон протестующих и задержания: как прошел уикенд в точках кипения России и Белоруссии

Жители Минска и Хабаровска минувшие выходные продолжили протестные акции. В Хабаровском крае люди выходят на улицы ежедневно с 11 июля – три месяца подряд. Белорусы протестуют два месяца. 10 и 11 октября в обеих точках кипения силовики применяли силу и задерживали людей. Как это было – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Хабаровск

10 октября, на 92 день мирного протеста, в Хабаровске для разгона митингующих на улицы вышел ОМОН. По официальным данным, были задержаны 25 человек, двоим из них понадобилась медицинская помощь.

Начался митинг на площади перед Домом правительства. «Городские власти встретили их очередным концертом классической музыки, которым мэрия традиционно пытается заглушить протестные лозунги. В этот раз классика, по заявлению городских властей, на площади якобы звучала в честь дня рождения Хабаровского края, который празднуется 20 октября. Но митингующие подготовились к «концерту»: на площади поставили альтернативные колонки и усилители, чтобы музыка не мешала слушать выступающих», – сообщает «Настоящее время».

Затем началось шествие, которое собрало, по разным данным, от 500 до 1500 человек. Завершилось шествие на площади, где некоторые митингующие развернули палатки. Именно к ним и применил силу ОМОН – действие людей расценили, как нарушение статьи 20.2.КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«После нескольких предупреждений со стороны силовика из-за здания правительства выбежали сотрудники ОМОНа. Вместе с ними на площадь подъехал автозак Росгвардии, следом – еще не меньше четырех спецмашин. Первыми скрутили палатки, а затем начали избивать и задерживать протестующих», – передавал с места событий корреспондент «Нашего времени».

Фото: vk.com/teamnavalny_khv

Митингующие заявили, что их били дубинками и электрошокером. Нескольким людям стало плохо.

По данным ОВД-инфо, среди задержанных координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин и двое журналистов. Также сообщалось о двух задержанных несовершеннолетних. Ожидается, что суды над задержанными на субботней акции в Хабаровске пройдут в понедельник, 12 октября.

В пресс-службе администрации Хабаровска заявили, что «силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка». Состоянии двух задержанных, которым стало плохо, в мэрии оценили как удовлетворительное.

После жесткого разгона митинга протестующие выходили на улицу вечером в субботу и днем в воскресенье, 11 октября.

Журналист Newsader Алексей Филимонов, который случайно оказался в числе задержанных, считает, что, по одной из версий, «чиновники испугались «майдана», увидев палаточный лагерь».

Акции протеста в Хабаровском крае начались после ареста экс-губернатора Сергея Фургала по подозрению в причастности к ряду заказных убийств.

Минск

В Минске участников «Марша гордости» разгоняли водометами. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что жесткие задержания митингующих вылились в столкновения протестующих с силовиками в районе стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. В людей в форме летели бутылки, «цветочные вазоны и другая уличная мебель».

«Силовики жестко задерживали участников несанкционированной акции, были применены спецсредства. Протестующие оказывали сопротивление. Как минимум несколько человек в гражданской одежде получили травмы и ранения. Силовики применили водометы и светошумовые гранаты для разгона колонны протестующих, которые направлялись от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости», – передает Tut.by.

Милиция Минска сообщила РИА Новости о нескольких десятках задержанных протестующих. По данным «Интерфакс», у стелы «Минск — город герой» задержали 50 человек. Среди задержанных три корреспондента ТАСС, журналистка Tut.by, репортеры «БелаПАН», уточняет «Медуза».

Протесты в Белоруссии проходят с 10 августа – они начались сразу после объявления результатов президентских выборов.