Надеюсь, руководство Югры сделает правильные выводы из первой волны коронавируса и не объявит жесткий карантин

Во втором эпизоде «О чем говорят» на этой неделе ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили некоторые меры, которые принимают в Югре и Москве при противодействии коронавирусу. Например, Москва отправила всех школьников на двухнедельные каникулы, но Самборский считает, что эта мера для Югры совершенно необязательная, и хорошо, что региональное правительство не вводит драконовских ограничений, как это было весной и летом. «Не идти по пути страшного испуга – это хорошо», – считает журналист.

Видео и полная расшифровка разговора — ниже.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем с Тарасом Самборским обсуждение ковидной тематики на этой неделе. В прошлой части мы поговорили о том, будет ли закрытие бизнеса и нас всех на карантин в связи со второй волной и почему этого может не быть, а сейчас поговорим про еще один аспект, который рассматривался несколько отдельно в рамках всей это истории. В Москве Собянин с понедельника, с 5 октября, ввел внеплановые осенние каникулы. То есть, народ успел отучиться один месяц, должен был учиться еще октябрь и в конце октября выйти на однонедельные каникулы. Вместо этого каникулы будут сейчас на де недели. Это было сделано для того, потому что дети, которые друг с другом перемешиваются, хватают ковид, уносят его к родителям, бабушкам и всех заражают всех. Ну, в Москве рост действительно впечатляющий. Там за несколько недель с 600 до 2500, даже больше, по-моему, новых случаев в сутки.

В Югре пока что отказались от такой меры. Ждали, думали, но не стали ее вводить. Я лучше тебя, Тарас, не знаю специалистов по проведению форматов каникул школьных. Что ты думаешь? Правильно ли сделала Югра, когда отказалась от этой меры и дети будут дальше ходить в школы?

Тарас Самборский: Ну, я уже кратко сказал: я считаю, что правильно. Решение правительство Югры не идти по пути страшного испуга – это хорошо. Дело в том, что каждый раз, когда некий высокопоставленный российский чиновник что-то пытается сказать про ковид, про то, как кто-то заражается по первому, второму и десятому разу, как и кто передает заболевание, надо понимать, что это слова не ученого, который выдает точную информацию. Это слова эксперта, политика, не сказать балабола. Наши чиновники вообще любят просто открыть рот и произносить всякие звуки. К этому давно надо привыкнуть, как к какому-то изготовлению шума и не более того.

Если проанализировать те меры, которые предпринимались в России с весны, то мы обнаружим, что тот же общепит, к примеру, был остановлен в своей деятельности совершенно напрасно. Ну, никакого влияния ресторанных бизнес, кафе, но не ночные клубы, а нормальный общепит, не оказал на распространение ковида. Потому что если вы закрываете рестораны и, тем более, запрещаете общепиту иметь летние террасы, то давайте закроем все супермаркеты, потому что ходят толпы. Но мы не можем оставить людей без продуктов питания, и, кстати говоря, нам ничего неизвестно о массовых заражениях ковидом работников супермаркетов. Нету статистики по таким группам риска, как кассиры супермаркетов, через которых ежедневно проходят тысячи людей, как стюарды на авиалиниях. Соответственно, там, где привычнее всего заболеть, здесь такого не наблюдается. Раньше как: сел в самолет, кто-то через два ряда чихнул, вот вам и распространение ОРВИ и гриппа, но мы не видим, чтобы самолеты стали источником заражения. Нам, кстати, власти вообще сейчас не могут объяснить, что является источником заражения.

И если статистику смертности от ковида делать по-честному, к чему сейчас и приходит правительство, то есть, не смерть и ее причина, а еще указывают сопутствующее заболевание, то смертность от ковида резко падает примерно на такой уровень, как смертность от гриппа. Например, в Британии за 19 год диагноз «причина смерти – грипп» – 408 раз. А «грипп плюс сопутствующее заболевание» – несколько тысяч, даже несколько десятков тысяч. Вот и все, вот вам и манипуляция со статистикой. Я думаю, что Югра, я надеюсь на это очень сильно, вынесла определенные уроки первой волны и не пойдет на ограничения такие жесткие, как Москва.

Может, это опять как-то связано с политикой, и угроза социального взрыва в Югре ниже кратно, чем в той же Москве – не знаю. Но ни школы закрывать не стоит, можно их перевести для начала на пятидневку. Дайте детям свободный день, пусть они занимаются в кружках, секциях, просто бегают по улице – это точно будет полезнее, чем держать их всех в школах. Перестройте немного школы, работу школ, рассадку в классах.

Я, кстати, вспоминаю, что когда я учился в школе, по какой-то причине, скорее всего это связано с эпидемиями гриппов, классы выносили в рекреациях и мы достаточно далеко друг от друга сидели. Экзамены, кстати, так проводятся – увеличивают свободное пространство вокруг каждого человека. Попробуем, давайте, какие-то такие меры. Уж точно нельзя отпускать на дистанционное обучение начальную школу, потому что дети маленькие, не могут без тактильного состояния обучаться. У моего третьего ребенка, первоклассника, вот такая проблема – неделю отучился в школе и вот дистанционка. Это очень тяжелая нагрузка на семью, на быт, на самого ребенка.

Не нужно, подварюсь, ограничивать общепит – нужны элементарные роспотребовские нормы. Например, в каждом заведении общественном должны стоять эти брызгалки на руки, соблюдать масочный режим, но это опять полная профанация: то есть, в ресторан ты должен зайти в маске, заказать еду в маске, а сидеть за столом можешь без, но чтобы дойти до туалета нужно опять надеть маску. К чему эта вся профанация? Ну, мы же понимаем, что это просто бред сивой кобылы. И такого бреда очень много.

А вот организация дистанционной работы сотрудников офисов – вопрос творческий. Собянин заставляет 50 процентов офисных работников переводить на дистанцию. Мой опыт следующий: я хочу сказать, что мне работа на дистанционном управлении персоналом очень понравилась. Реально, благодаря ковиду обнаружилось несколько ноу-хау в организации работы персонала. В этом есть плюсы, настолько интересные, что я бы их взял на вооружение. Более того, если посмотреть на нашу сургутскую редакцию, которая до пандемии было 11 рабочих мест в ньюс-руме, сейчас у нас активных 5 рабочих мест, все остальное – это удаленка. И я не собираюсь возвращать оставшихся на рабочие места офисные, потому что в этом нет смысла. Нам не нужно больше такое офисное пространство – это очень интересное наблюдение.

И в этом смысле любой бизнес мог бы сам определять, ему на удаленку отправлять людей или не отправлять, но в качестве какой-то директивы это делать бессмысленно. А! И еще. Полным безумием, конечно, будет закрывать парки, публичные рекреационные зоны, те же спортзалы. Кстати, почему само соревнование можно проводить, но без зрителей? Почему зрителей нельзя рассадить через одного? Дышат-то активно игроки, они друг друга могут перезаражать. Поэтому в антиковидных мероприятиях, которые проводит правительство, региональные власти, очень много какой-то глупости. Вот если правительство Югры сможет отрефлексировать всю ситуацию и исключить из своих мероприятий глупости, то это будет великолепно.

Д.Щ.: Будем надеяться. Подписываемся на канал, ставим лайки, смотрим видео. До новых встреч через неделю.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на наш канал и читайте siapress.ruкаждый день, там много интересного.

Смотрите также предыдущее видео проекта «О чем говорят» про возможность и последствия объявления второй волны карантина – https://youtu.be/gGQXeR0Szso.