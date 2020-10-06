Какие ограничения ждут Россию из-за второй волны коронавируса

Центральной темой проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским стала неминуемая вторая волна коронавируса. Ведущие сразу сошлись на главном выводе – если страну накроет вторая волна карантина, аналогичная первой, но малый бизнес это уже не переживет. Но карантину сейчас мешает усталость людей – не только в России, но и всем мире – от карантинов и повышенный скептицизм относительно всяких антиковидных мероприятий.

Ниже — видео и полная расшифровка разговора с конспирологической теорией про вторую волну коронавируса в России и связь ее с отравлением Навального.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, это – проект «О чем говорят». Здесь со мной Тарас Самборский – это издатель газеты «Новый Город». Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Здравствуйте всем.

Д.Щ.: Будем обсуждать главные вещи. А главные вещи, в принципе, для нас это одно – это наступление второй волны коронавируса. Хотя уже сегодня уже прозвучало от Собянина, что вторая волна – это не совсем то, а вторая волна – это когда начинают болеть люди, которые уже переболели. Но мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, факт в том, что количество заболевших в сутки растет по всей стране: в Москве – сильно, в Югре – не так сильно, но уже приближается. И, собственно, что все беспокоит? Ну, по крайней мере, меня это беспокоит больше всего в рамках нынешней пандемии – будет ли второй локдаун? И что с нами будет в связи с этой печальной историей? Потому что, у меня такое ощущение, я по этому поводу говорил с Болотовым из сургутской торгово-промышленной палаты, и он выразил мнение, которое с моим совпадает: бизнес эту историю может не пережить. Малый и средний бизнес может конкретно встрять и больше от этого не очухаться. Я согласен с ним, а ты согласен?

Т.С.: И я согласен. Полностью. Дело в том, что не только Болотов озвучивает эту очевидную мысль. Все больше людей и в России, и во всем мире становятся скептиками всего, что происходит вокруг ковида и борьбы с ним. Я бы даже это определил таким термином «антиковидные мероприятия-диссидент». Что мы видим сейчас? Люди перестали бояться ковида. То есть, это не ситуация марта, апреля, мая, когда, я не знаю, как ты это делал, но мы покупки из супермаркета протирали салфетками.

Д.Щ.: Ну, я в основном протирал себя, телефон, а покупки нет.

Т.С.: Хорошо. Но я знаю людей, которые, мягко говоря, более чем серьезно к этому вопросу относятся, принципиально не посещают рестораны, помещения, а только террасу, никуда не летают. Моя знакомая уехала на полгода на дачу и носа не высовывала оттуда. То есть, как бы, подобное паническое отношение к ковиду постепенно сменилось скепсисом, раздражением, недоверием к властям.

Причем, мы не только о России говорим, мы говорим о странах запада, где люди выходят просто на демонстрации, в Германии, например, в Чехии тоже на днях было, в Великобритании, в Австралии. То есть, это приобретает массовый характер. Заявление российских властей или Сергея Семеновича Собянина о том, что эта вторая волна – не просто вторая волна, а заболевшие по второму разу, ну, мне не кажутся пока серьезными. Потому что заявлением ответственных российских лиц не стоит сильно доверять по многим другим причинам.

Д.Щ.: Голикова стращает, она говорит, что если мы не будем сейчас заниматься самозащитой, то есть, намордники там надевать и всякое такое, то будет карантин и будет все плохо. Анонсирует вот такие вещи.

Т.С.: Ну, это все понятно. Если бы с таким же рвением власти всех стран, включая Россию, противостояли эпидемии гриппа, который точно также мутирует, и каждая новая волна гриппа – это какая-то другая волна, а не возвращение предыдущей, то мир имел бы на миллионы смертей ежегодно меньше. Вот это меня и, на самом деле, беспокоит: не используют ли сейчас политики ту ситуацию с ковидом, которая, безусловно, является неприятной и страшной болезнью, для того, чтобы подкрутить гайки? Ну, для России это очевидно, совершенно.

Д.Щ.: А ты заметил вот такой момент, который, знаешь, в копилку к конспирологу. Давай тоже побудем конспирологами. Вот, смотри: у нас в Москве было стабильно 600-700 инфицированных в сутки в течение долгого времени, два месяца после того, как мы победили ковид, было голосование. И спустя несколько дней, буквально через неделю, после того, как был отравлен Навальный, цифры начали расти. Вот так постепенно. Тогда уже стало понятно, что Навального вывезли, что он, скорее всего, выживет, вернется и будет что-то там творить. И при этом мы понимаем, что результаты подкручивают. Я такой подумал: «блин, вот они сейчас начнут рисовать, рисовать, рисовать, лишь бы закрыть Москву к моменту возвращения Навального, чтобы он не начал тут революцию, кипиш и всякое такое». Ну, это вот такие мысли, может, это совпадение?

Т.С.: Это великолепная конспирологическая версия. Я бы даже взял ее на некоторое вооружение на наших оценках. То есть, что мы имеем? Переживший мир ковид, трупы на улицах заживо не падают, в раз исчезли эти картинки со всех мировых экранов с людьми в желтых и белых комбинезонах, с какими-то водометными машинами, которые зачем-то мыли улицы. Вот так вот первые три месяца ковидного ужаса, который охватил планету, сменились летним расслабоном. И, кстати, тоже заметь: перед летним сезоном весь мир просто взял и победил ковид. А теперь нам в качестве причины второй волны нам называют многие правительства то обстоятельство, что люди съездили в отпуска, там перезаражались и вот по новому стали болеть. Но это заявление не выдерживает никакой критики, потому что, как бы, за три-четыре летних месяца, если брать середину мая, середину сентября, в мире не было вспышки ковида в первую очередь на курортах. Нам об этом ничего неизвестно, именно о вспышках ковида на курортах в то время, когда там якобы все друг друга поперезаражали.

Но, допустим, с этим ладно. Личное отношение каждого к этой болезни, пандемии, проблеме – это личное отношение. Действительно, очень тревожит вероятное ограничение экономической деятельности и жизни в России и во всем мире, потому что это остановка всего. И если правительство России пойдет на эти меры, то это будет ужас – это моя твердая оценка. Я не вижу ни малейшего смысла останавливать транспортное и авиационное сообщение между государствами. Ей богу, я не могу понять, почему мне для того, чтобы выбраться из Праги в Сургут или просто в Россию, я должен лететь на один перелет больше. Через Стамбул или через Лондон, через Мальдивы – кому как. Почему считается наиболее опасным прямой перелет из точки А в точку В нежели перелет из точки А в точку В через точку C? Все самолеты битком забиты, я шесть перелетов сделал и ничего, не заразился. Пока, во всяком случае.

То есть, многие меры разных правительств вызывают вопросы, если не сказать, что они выглядят идиотскими совершенно. Например, надевать маски абсолютно везде. Я не понимаю, зачем надевать маски в тех учреждениях, где стоит защитный экран между кассиром, оператором в банке, регистратором в гостинице, зачем здесь для этого нужна маска? В общем, опасения того, что экономика любой страны и, прежде всего, России не переживет вот этого всего, если правительство на это пойдет, я поддерживаю. В России пойдет по самому циничному варианту. У нас власти как рассуждают? «Ну, господи, ну переживут они, куда денутся, сейчас из чулков достанут свои деньги, из-под матрасов, зиму протянем». Ну, посмотрим.

Кстати, то, что сейчас делает Собянин в Москве, мне не нравится. Какой-то реванш за то, что его набили по рукам за то, что он весной так развернулся со всеми запретами. Теперь как будто у него вторая волна открылась. То, что в Югре Наталья Комарова не пошла по этому пути, мне нравится. Я считаю, не надо закрывать общепит. Не надо закрывать школы. Наконец-то используйте ковид как причину перехода на пятидневку, если говорить о школах, для перехода обучения в одну смену.

То есть, совершенно обоснованными являются тревоги тех, кто, как Владимир Болотов, считают, что подобные весенне-летним ограничениям в экономике приведут к коллапсу.

Д.Щ.: Я тоже. Но мне кажется, почему-то, я не знаю, с чего я такой оптимист сегодня, не будет такого радикального закрытия. То есть, запретят массовые мероприятия, что-нибудь локально поприжимают, выставят драконовские меры безопасности и все.

Т.С.: Политические ограничение, а не экономические?

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Будем надеяться хотя бы на это. Хотя, если в России рванет социальный протест, мы же понимаем прекрасно, что никакие ограничения не сработают и яркий пример тому Хабаровск и Минск, кстати. Кстати, в Минске что-то мы не слышим, что люди там массово умирают от ковида. Так что, видимо, шведская модель была верна. Я думаю, что левые правительства, которые засели в большинстве европейских стран, просто идут на поводу общественного мнения. Оно сейчас медийно очень зависимо не только в России.

Д.Щ.: Ладно, увидимся в следующей части. Вам нужно подписаться на канал СИА-ПРЕСС на YouTube, поставить лайки на видео.