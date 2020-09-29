Что не так с архитектурно-строительным блоком администрации Сургута и почему это надо срочно исправлять

Проблемы с архитектурно-строительным блоком администрации Сургута стали темой для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Поводом стало два прецедента.

Первый – когда после проведения опроса об устройстве парковки возле театра «Петрушка» чиновники взяли за базу не тот вариант, который выбрали жители, а тот, который проще – со сносом детской площадки и вырубкой деревьев. Второй – когда директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод предложил заменить общественные слушания на некий онлайн-формат. Оба случая были рассмотрены в думе Сургута и получили резко негативную реакцию депутатов. Ниже — видео разговора и его полная расшифровка.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский со мной. Это «О чем говорят», продолжаем разговор об интересных вещах, которые происходили на этой неделе, и я бы хотел поговорить с тобой на тему любопытных перипетий, которые происходили в сургутской строительной политике. Потому что как минимум два момента очень любопытных прозвучали на этой неделе в связи с архитектурно-строительными властями нашего города.

Первый – это то, что они провели опрос жителей о том, как же устроить парковку возле театра «Петрушка», это вот наш кинотеатр «Аврора», и народ проголосовал в основном за тот, по которому недострой большущий, который абсолютно бесполезен, снести и там сделать парковку.

Администрация, в свою очередь, решила, точнее, не вся администрация, а конкретно Сергей Солод – это руководитель департамента архитектуры и градостроительства, что с этим очень много мороки, что-то сносить, изымать, давайте лучше снесем детскую площадку, срежем несколько деревьев и поставим парковку там, за что получил гигантский отлуп от депутатов, и в итоге заместитель главы Алексей Жердев извинялся за эту ситуацию перед жителями.

И второе – тоже Сергей Солод сказал: «А давайте мы публичные слушания по строительным проектам не будем проводить, а просто какие-то онлайн-мероприятиями заменим», из-за чего снова получил отлуп от депутатов, и оказалось, что он неправильно придумал. У меня возникает смутное сомнение, что ж там происходит, в нашем строительном блоке? По моему, после Сурлевича там ничего хорошего не происходило вообще.

Тарас Самборский: Ну, пожалуй, да. Какие сомнения тебя терзают? ДАиГ наполнен некомпетентными людьми? Они зажаты какими-то рамками? Что конкретно?

Д.Щ.: Я понимаю нежелание чиновников идти против какого-то течения и выходить из зоны комфорта, но тут, блин, деваться некуда. Их ситуация подталкивает, чтобы решить вопрос с этим самостроем и поставить эту парковку. Ну, видно же, что это очевидные решения, которые поддерживаются людьми и напрашиваются в этой ситуации, ты убиваешь двух зайцев одним махом. А они говорят, давай детскую площадку снесем. Что можно подумать? Что сургутяне скажут, давай детскую площадку снесем, она там не нужна?

Т.С.: Как раз вот эти действия чиновника, который не думает вообще. Не знаю, причина недумания – отсутствие того органа, который отвечает за мыследеятельность, или это просто очень низкий управленческий горизонт и квалификация. Я, конечно, склоняюсь ко второму.

В Сургуте складывается очень неприятная ситуация в градостроительной политике, с моей точки зрения. С одной стороны, первые руководители города, в лице Вадима Шувалова, главы Сургута, и его фактически первого заместителя Алексея Жердева явно демонстрируют желание изменений. Они настроены на какие-то позитивные градостроительные действия. И те презентации, реализованные проекты, со множеством огрехов, вопросов к этим проектам показывают, что руководство города хочет что-то сделать. Такое вот естественное, весьма примитивное, в лучшем смысле слова, базовое желание оставить после себя след. Я вижу это серьезное намерение и в Шувалове, и в Жердеве.

Жердев как бы даже больше взял на себя такую функцию. Вадим Шувалов, как политическая фигура, общий ритм задает, расставляет буйки, а Жердев сегодня все больше функционал мне напоминает, который при Александре Сидорове имел Вячеслав Новицкий. То есть, при наличии зама по стройке Владимира Матвиенко, а Жердев как-то больше на себя берет этих задач: какое-то планирование перспективное, какая-то стратегия, думание о том, что, все-таки, будет завтра и после них, и это очень хорошо, мне это нравится. Но когда мы спускаемся на уровень департамента архитектуры и градостроительства, который я всегда называл одним из самых некомпетентных и одним из самых вредных в структуре городской администрации, мы получаем просто катастрофу.

Я сейчас посмотрел на город внимательно, я прошел в воскресенье около 12 километров, я хочу сказать, что при всей коммунальной опрятности Сургута, пока нету слякоти, пока нету луж, но тем не менее, в городе комфортабельно. Город преображается в чем-то, очень мне понравились разукрашенные торцы домов, уличное граффити, это очень здорово, и это надо поощрять. Ну, заборчики отдельная тема. Они ужасны, скажем так. Вот эти чугунные черные заборы – это ужас, но этому отдельную тему можно посвятить.

Но я увидел несколько точечных застроек, которые возникают ни с того, ни с сего, и я уверен, что тот же господин Солод всегда найдет какие-то аргументы, чтобы обосновать перед мэром новую стройку, в частности, перед библиотекой на улице Республики, на месте снесенного первого роддома. Сейчас просто за неделю там поставили какой-то кошмарный ужас, просто жуткую жуть из сэндвич-панелей.

Это градостроительное преступление. Я считаю, что за такое надо наказывать, выгонять с работы, потому что в центре города, которая требует интеллектуального развития, а весь этот парк на месте тубдиспансера, требует интеллектуального развития. Это должен быть проект комплексного освоения территория, и вдруг опять воткнули какую-то точечную шнягу просто жуткую: там нету паспорта объекта, там ничего нет. Мне кажется, это повод для депутатского расследования, а для главы города – повод наказать своих подчиненных из ДАИГ.

Кстати говоря, интересный комментарий кто-то написал, правильный совершенно, по поводу извинения Жердева. Это же опять его подставил ДАИГ. Как можно довести ситуацию до того, чтобы заместитель главы города или глава города извинялся за обман сургутян своими подчиненными. Ну, это нонсенс, я думаю, это очень важные основания для очень жесткой реакции в отношении своих подчиненных. Кто-то в комментариях написал: «Да Жердев должен не извиняться, он должен бить». Совершенно правильные слова.

Вот за это надо бить по рукам, другим частям тела, потому что, а что сделал ДАиГ в истории с «Петрушкой»? Очевидна градостроительная проблема: некогда, 20 лет назад, поставили незаконно вот этот кошмар возле кинотеатра «Авроры». Вместо того, чтобы власть проявила принципиальность и снесла это уродство, которое просто не имеет права на жизнь, она продолжала какие-то шевеления. А почему? Потому что на каждом этапе чиновники ДАиГ доказывали своему руководству, что тут все бумажки в порядке, все подписано правильно, нарушения закона нет и так далее. Вот это тупое бла-бла-бла, когда чиновник, явно за взятку, идет и обосновывает своему руководителю какое-то тупое градостроительное решение.

Так вот уже сейчас подошли к той точке, когда уже нет тех чиновников, которые 20 лет назад это все протащили. Ну, возьмите, действительно, создайте эскиз, который устроит город и горожан, снесите это позорище, сделайте, если у вас хватит мозгов, проект современной, многоуровневой парковки, проявите свою элементарную вузовскую компетенцию. У вас же наверняка есть какие-то дипломы каких-то архитекторов? Но они не в состоянии, у них мозг так не работает, и пусть они на меня не обижаются. В ДАиГе полно толковых сотрудников, которые хотят творить. Я просто знаю ситуацию, которая там сложилась: люди говорят мне приватно, что это ужас, что там происходит, но они не могут даже вякнуть – иначе вылетят с работы.

Почему главный архитектор Сургута, директор департамента не хочет озвучить перед горожанами, депутатами и общественностью планы по улучшению градостроительной среды? Почему? Столкнулся с одной проблемой в одном вопросе: во дворе дома, в котором мы живем, вот точно также, в рамках закона, взяли и влупили ну просто ужас – химчистку с трубами, с адским фасадом. Вот у людей вместо красоты возник просто какой-то трэш. И они ходили, я их приглашал, господин Шмидт приходил, какие-то люди из ДАиГа ходили и говорили «а все по закону, а мы ничего не можем сделать, мы ни на что не влияем». Вы ни на что не влияете, вы только влияете на то, чтобы город поганить. А на что-то хорошее вы не влияете.

Захотел глава Сургута сделать Центральную площадь на месте газпромовской парковки, вы ему просто сделали политический позор, вы не смогли организовать работу и контроль за подрядчиком таким образом, чтобы укладывание тротуарной плитки в песок прошло без проблем. То есть, это мое отношение к тому, о чем ты говоришь. Почему господин Жердев вынужден был извиняться перед сургутянами? Да потому что это не была какая-то производственная ошибка чиновников из ДАИГ. Все мы ошибаемся, но они сознательно пошли по самому скверному варианту. Сознательно.

Если Вадим Шувалов, Алексей Жердев, Владимир Шмидт примут решение политическое для себя «мы этого гадства больше не будем делать никогда, никакой

точечной застройки, ни с одним проектом», то у Сургута есть шанс стать приличным городом. Пока я увидел вот это, какой-то циклоп стоит за филармонией, протащили проект то ли социальной гостиницы, то ли обычной, обдурили депутатов. Какая может быть гостиница в кризис такой страшный, когда весь отельный бизнес рухнул просто? Разоряются пятизвездники, сети разоряются мировые, а у нас за три месяца этажей пятнадцать стоит, какой-то жуткий великан, который закрыл пойму Бардаковки и Оби. Опять же, где наш славный ДАиГ? Может быть, не надо узенькие полоски отсыпать в пойме Бардаковки и строить там тупую коммерцию, которая не развивает никакого производственного потенциала, н креативного, ни рекреационного. Вы отдаете под застройку лакомые куски только бесконечным быдло-торговым центрам.

Почему мы до сих пор не видим проектов освоения всей поймы Бардаковки от Кедрового Лога до Черного Мыса? Там порядка трех-четырех километров, если не больше. Там можно сделать шикарную водно-рекреационную зону, где и пляж, и набережная, причем не обязательно каменная, это можно сделать из террасной доски, как это делают в Москве, и все это живет, и зимы переживает, где люди просто проводят время. Этого мы не видим, к сожалению большому.

Но мы видим что? Там отсыпали кусочек под постройку на Бардаковке, через километр отсыпали, идет тихой сапой абсолютно коррупционное освоение того, что могло бы быть изюминкой и жемчужиной Сургута. Нет проекта по работе с этими гаражами в той же Бардаковке, которые остались там с советских времен, а ведь есть прекрасная идея: над ними постелить стилобат на столбах, гаражи оставить внизу, почистить эту всю скверну, нормативными актами привести их в первоначальный смысл, то есть, это парковочные места и точка. Это не блатхаты, не бани, не квартиры, не общежития для гастарбайтеров, не автомойки, которые сливают всю эту грязную воду в Бардаковку. Это делается на уровне муниципалитета. А на стилобате ставится зона, может быть, с какими-то постройками. Может, там можно сделать школы, спортивные залы, то есть идей по преображению Сургута так много, они настолько легки в исполнении, что я диву даюсь, почему наш ДАиГ не в состоянии ни одну из них озвучить. Почему его интеллекта коллективного хватает только на то, чтобы вместо детской площадки возле детского театра построить гараж?

Д.Щ.: Такая вот печальная история.

Т.С.: Печально. Я думаю, что если Вадим Шувалов заточен, и он действительно хотел бы изменить город настолько, насколько это возможно, то нужно что-то менять с нашей градостроительно-архитектурной политикой. Просто ДАиГ дурит его. Они ему выдают как за закон, который формально является законом, но тот же самый закон ничуть не мешает нашим чиновникам делать хорошие вещи.

Д.Щ.: Ну, что ж, ладно, мы на этом завершим наш сегодняшний разговор. Подписывайтесь на канал siapress.ruв YouTube, читайте на портале непосредственно, ставьте лайки, комментируйте побольше, пишите свои идеи по рубрикам и темам, и до новых встреч. До свидания.

Т.С.: Да, всем до новых встреч, подписывайтесь на канал.

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