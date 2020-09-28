Российские власти своей конспирологией и подозрительностью оттолкнули от себя весь мир

Разговор президентов России и Франции об отравлении Навального стал первой темой обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Согласно материалам, опубликованным в Le Monde, Владимир Путин назвал главного российского оппозиционера обычным «баламутом» и предположил, что он сам мог выпить какую-нибудь отраву, чем вызвал полное непонимание со стороны французского президента Эммануэля Макрона.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель портала, со мной Тарас Самборский – это издатель газеты «Новый Город», и мы в нашем проекте «О чем говорят» обсуждаем самые интересные темы недели. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Всем привет.

Д.Щ.: Мы сегодня начнем с нехарактерной для нас международной повестки, но, тем не менее, очень интересной для нашего внутреннего употребления. На прошлой неделе была публикация в газете «LeMonde» – это французская газета, где пересказано содержание разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануюэля Макрона: говорили они про Навального, и, в частности, мы сейчас будем делать, конечно, скидку на то, что это было опубликовано в газете, со ссылкой на источники и это может быть не кристально чистой правдой касательно этой ситуации, но то, что мы узнали из нее – Владимир Путин считает Навального неким интернет-смутьяном, который просто мутит воду для того, чтобы мутить воду, он уже неоднократно симулировал болезни, когда ему уже плеснули в лицо зеленкой или чем-то похожим, после чего он чуть не потерял зрение – по мнению Путина, это тоже была симуляция, и про то, что он сам мог выпить яд «Новичок», чтобы дискредитировать Россию, сломать «Северный Поток-2» и так далее. Я бы хотел это с тобой обсудить со стороны типичной российской конспирологии, которая, как мы понимаем, зарождается в головах власти какими-то очень замысловатыми способами и потом перемещается оттуда, и при помощи телевизора вливается в головы наших граждан, которые тоже начинают в эту конспирологию верить.

Ты сам как бы это объяснил вот с точки зрения такого восприятия: Путин воспринимает это так, чтобы ощущать себя в зоне комфорта и не объяснять это тем, что Навальный может быть кем-то иным, кроме как хулиганом?

Т.С.: Я раньше тоже думал, что они прикалываются, стебаются над нами и общественным мнением. Отчасти это правда, где-то действительно тот же Путин может просто приколоться, что-то такое забросить в общественное мнение просто для проверки общественного мнения. Но, общаясь с очень многими чиновниками достаточно высокого уровня, представляющих разные ведомства, эшелоны нашей власти, я хочу сказать, что при всей дружелюбности разговоров, которые происходят зачастую в весьма товарищеской обстановке, каждый раз доходишь до какой-то точки, когда мои собеседники начинают на полном серьезе говорить то, что мне кажется странным, смешным, вовсе чушью. А они в это верят.

Ну вот если вспоминать когда Крым стал наш, и у меня было пару разговоров таких, и люди были полностью убеждены в том, что Крым вот-вот должна сцапать Америка, военные корабли американские не зря кружили по Босфору и Дарданеллам, и это был полностью убежденный разговор. Это был не политический даже разговор, но вот нет-нет да промелькнет: пару лет назад я разговаривал о Навальном с одним руководителем не маленьким, и он абсолютно уверен, что Навальный – это американский шпион. Я сначала: «Да ладно! Да ладно! Вы прикалываетесь, шутка что ли?». А мне: «Ну, Тарас, это совершенно понятно – откуда он берет деньги? Как организовал свою партию? Это невозможно, у нас тут одни дебилы, а этот один все сделал».

Я хочу сказать, что элементарная мысль людям в голову не может прийти, что условный Навальный просто может не быть дебилом. Может быть способным организатором, может идти наперекор общественному мнению, системе, тупо не бояться политического убийства, тюрьмы. Для меня подобная реакция на Навального, который, действительно, на сегодняшний день является главным оппозиционером в нашей стране, как бы там не скрипели зубами наши горе-патриоты, он вызывает помимо чувства раздражения, страха, вызывает такие конспирологические чувства. Я на своей практике могу вспомнить, когда мы писали достаточно критические статьи, делали расследования по поводу решений сургутской городской администрации или там правительства ХМАО, я слышал совершенно тупые упреки: «а, ну понятно, они продались». У меня есть список, кому я продавался. Я продавался Богданову, Ракецкому, Собянину, Чемезову, второму Чемезову, Альфе-групп я продавался, то есть, это просто транслировать как какая-то азбучная истина, какая-то константа. Ни коем образом не подвергали сомнению, мол, а не могли ли ребята из газеты «Новый Город» быть тупо ребятами из газеты «Новый Город», которые хотят писать так, как они это видят?

Так что, я не удивлен. Я думаю, в Кремле никаких сомнений в отношении Навального нет, это американский шпион, он хочет обломать или прекратить «Северный поток». Я, правда, не очень понимаю, зачем, потому что Навальный, как я понимаю, очень хочет быть президентом и уже как президенту этот «Северный поток» ему бы не помешал, потому что это способствует наполнению российской казны.

Д.Щ.: Ну, тут я хотел бы привести пример, очень классически хрестоматийный. Есть книжка «Русская культура заговора», я за ней пока охочусь и ее не прочитал, автор Яблоков. В общем, суть в том, как зарождалась известная идея о том, почему Россия, по мнению Запада, не должна владеть Сибирью и вообще такими огромными территориями и богатствами. Вообще, эта штука возникла еще в начале 2000-х, когда какой-то российской газете дал интервью какой-то старый кгбшник, видимо, уже не владеющий больше острым умом. И он сказал про то, что они разрабатывали некоторые прапсихологические методики, которые позволяли им считывать мысли Мадлен Олбрайт. И когда они прочитали эти мысли, они очень ужаснулись, потому что там было все очень русофобское, там было все пропитано ненавистью к России и, в том числе, была мысль о том, что Россия не в праве владеть такими огромными территориями, и было бы хорошо поделиться с другими. В течение 10 лет ходила эта фраза и переросла в то, что об этом говорят, как о свершившимся факте, что она это прямо сказала, и никто это не подвергает сомнению. То есть, они таким образом взяли большой шприц и вкачали себе в голову такие очень любопытные фразы, которые просто соответствуют их образу восприятия действительности. С Навальным, я думаю, что-то похожее, и таких примеров будет целая куча.

Т.С.: Ну, люди в таких стратосферах находятся, когда, с одной стороны, они вообще не получают реальной информации, с другой стороны – это уже ощущение бога, и они на полном серьезе считают, что раз они это придумали, то так оно и есть. Я ничему не удивляюсь. Это колоссальная ошибка. Зная настроение в разных странах, я могу сказать, что нету такого ощущения, что Россия должна поделиться своей территорией, к России сейчас отношение пофигистическое во всем мире – ну есть такая большая страна, есть и есть, слава богу. Можем иметь с ней дело – слава богу, не может – ну и нафиг ее. Вот у меня такое ощущение. Никто сейчас не воспринимает нашу страну, к сожалению, как великую державу, которая является интересным деловым, политическим или культурным партнером. Вот в чем ужас. Мы в парадигме этой паранойи, в подозревании каждого, сами себя довели до того состояния, когда люди жмут плечами, разворачиваются и идут своей дорогой. И последний бастион Европы, так скажем, русофильсий, немцы, вот они находятся сейчас в таком состоянии. При определенной популярности Путина у части населения, потому что он оседлал в некотором роде праву повестку, а мир сегодня в связи с миграционной политикой и пересмотром культурологических тенденций последнего десятилетия, так вот, несмотря на популярность Путина, в целом, отношение к России именно такое. Есть огромная страна, но она не вызывает никакого интереса. Хотя могло бы быть все абсолютно по-другому, и история с Навальным в этой канве. Мы же опять повели себя так, как ведем себя всегда, опять врем и изворачиваемся, говорим троллинговые вещи. Ну, нас вежливо выслушали, развернулись, и пошли жить своей жизнью. Так вот, ни на кого не произведут впечатления слова Путина о том, что Навальный выпил яду сам.

Д.Щ.: Мы посмотрим еще, как этот грустный факт будет развиваться. Пока что перейдем ко второй теме, а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите siapress и давайте поговорим про Сургут в следующем видео.