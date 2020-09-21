Что нужно сделать в ближайшие пять лет, чтобы Югра резко продвинулась в своем развитии

Темой для обсуждения в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским стала третья пятилетка губернатора Натальи Комаровой. Неделю назад она была избрана депутатами дума Югры и вступила в должность, обозначив свои задачи и приоритеты. Ведущие проекта выдвинули свои предложения – что было бы правильно сделать в регионе в ближайшие пять лет, чтобы обеспечить ему прорывное развитие. Далее — видео и полная расшифровка разговора.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем наш сегодняшний разговор. У нас две темы, и эта тема посвящена локальной истории, которая очень важная. У нас 13 сентября, в прошлое воскресенье, губернатором Югры на третий срок стала Наталья Комарова. Она выпустила по этому поводу какие-то программные вещи, она их проговаривала в ходе заседания Думы округа, которая ее избирала. Я бы хотел, с нашей стороны с тобой, Тарас, пофантазировать: какие три вещи, самые главные, по моему мнению и по твоему мнению, Наталья Владимировна должна была бы сделать в ближайшие пять лет, чтобы в нашем понимании наш округ как-то продвинулся в своем развитии?

Тарас Самборский: Первое мое впечатление от этих выборов: я хочу поздравить Наталью Владимировну и всех нас с тем, что у нас, в отличие от других регионов, выборы губернатора в Югре были самыми честными и открытыми, без малейших приписок, властных игрушек, вбросов, трехдневных голосований. За нее просто взяли, подняли руки 29 депутатов наших окружных, мы их знаем поименно, никакие тут приписки невозможны. Видя такую систему, я думаю: «черт возьми, не лучше ли так выбирать наших губернаторов, чем наблюдать вот эти вот цирки шапито, как это проходит у наших соседей».

По поводу следующей пятилетки: очень сложно говорить о том, какие программные задачи должна поставить перед собой Наталья Комарова, в связи с тем, что государство, как таковое, федеральный центр, очень сумбурно формулируют свою региональную политику, во-первых. Сводит эту региональную политику к нескольким, исключительным и важным для себя позициям, а остальную компетенцию оставляет на региональные власти. Проявляется это в том, что от региональных властей центр требует, помимо политической стабильности и лояльности, зачистку политического поля.

А что такое зачистка политического поля? Она невозможна без очистки экономики. Мы понимаем, что политика с экономикой очень тесно связаны. Если тренд федеральной политики заключается в том, чтобы никакой политической оппозиции по факту в России не существовало, естественно, этот тренд также логичен для Ханты-Мансийского Автономного округа, и для его губернатора. Она обязана выполнять эту политику. Но, как я сказал, там, где политика, там экономика, независимый бизнес, который вкладывается в проекты, которые государство считает нежелательными, или бизнес, который имеет свою точку зрения на собственные процессы, которые проходят в стране. Все это с каждым днем все сильнее раздражает власть.

Югра относительно спокойный регион в плане политических конфликтов, но только лишь потому, что большинство населения получает деньги от госкорпораций, по факту, конечно, это частный компании от нефтяного и топливного комплекса. И как-то вот за этими гигантами совсем стали незаметными среднего, малого и микро бизнесов. А проблемы эти в Югре очень серьезные. Многие компании из средней сферы бизнеса, компании-миллиардеры, они перерегистрируются из Югры в другие регионы, что обиднее всего – в Тюмень, хотя мы, формально, являемся одним субъектом федерации.

Я думаю, что в этом плане Наталья Комарова должна озвучить программу создания инвестиционного климата для бизнеса. Такого, который наоборот позволит сюда приходить новым компаниям. Я вижу ее главную задачу сейчас, на фоне экономического кризиса, который будет усугубляться только, превращения Югры в регион, который будет очень привлекательным для предпринимательства.

Как это сделать? Для этого существует миллион технологий, перечислять их сейчас бессмысленно. Но мое лично ощущение, что на малый и средний бизнес надо обращать внимание. Тот круг мои знакомых предпринимателей, которые есть в Сургуте и Югре, с которыми я общаюсь, он позволяет мне судить, что вести бизнес сейчас очень тяжело. Это одна из серьезных проблем. Очень жесткая политика налоговых органов в отношении предпринимателей – чуть что, сразу какие-то письма, требования, очень безапелляционные действия, которые сначала очень раздражают, но когда они становятся системой, они вынуждают предпринимателей искать другую тихую гавань, вот и все. Если говорить про базовые вещи, я бы назвал изменение отношения к бизнесу, к мелкому, малому, потому что реальные рабочие места создаются здесь.

Да, там «Сургутнефтегаз» и «Лукойл» крупнейшие работодатели нашего региона, в СНГ, условно, сто тысяч работников, только в городе Сургуте на несколько тысяч работников больше, с районом и того больше. Чем занимаются все остальные люди? Принято считать, что они обслуживают тот же самый СНГ, но обсуживать – не значит работать в «Сургутнефтегазе» . Обслуживать – это означает иметь свою маленькую бизнес-единицу в виде ИП, малого предприятия и так далее.

Вот этим всем людям, а их сотни тысяч, им очень тяжело было пережить этот год, особенно в сфере общепита катастрофа там для многих предпринимателей. Поддержка, которая оказывается федеральным и региональными властями, с моей точки зрения, недостаточна, если не сказать незначительна. Я до сих пор считаю, что такие высокие налоги на имущество, какие мы платим в Югре, это неправильно. Налог на имущество должен быть кратно снижен. Я сравниваю налог на имущество в России, в Югре, который я плачу здесь, в Сургуте, который я плачу за границей, поскольку у меня там есть тоже предприятие, которое платит налоги. Вот, налоги на имущество, с той же Чехией если сравнивать, по некоторым категориям в 10 раз ниже.

О чем мы говорим? Транспортный налог от 10 раз ниже. Это я навскидку привожу примеры. Вот я думаю, что если бы была озвучена программа, не обременительная для бюджета Югры, но очень эффективная для бизнеса, это было бы очень здорово. Я понимаю Наталью Комарову, она руководит главным регионом нашего государства, в этой корзинке лежат все золотые яички нашей страны. И ее главная политическая задача – эти золотые яички, и эту курочку-несушку беречь. Поскольку мы видим, как федеральный центр, скажем так, любит залезть в нашу корзинку и выгребать все, что ему захочется, ситуация с бюджетом Югры не очень радостная. И возможности бюджета Югры, которыми сейчас располагает губернатор Комарова, они кратно ниже тех возможностей, которыми распоряжался ее предшественник Александр Филипенко до построения нашей пресловутой вертикали власти. Конечно же, Комаровой чрезвычайно тяжело рисковать со всякими инвестиционными меморандумами, отменой региональных налогов, но вот сегодня такое время, когда очень трудно всем. Я не затрагиваю еще аспект бедности и обнищания людей, я говорю про поддержку бизнеса. Я считаю, что в этой сфере есть резервы, ресурсы, которые могла бы Югра потратить, не заработать на предпринимателях, но дать немного подышать более-менее свободной грудью сотням тысяч самозанятых людей, которые ничего у государства не просят.

Д.Щ.: У нас времени мало осталось, я сейчас тоже выскажу пункт, который, по моему мнению, тоже очень важен. Я считаю, что ключевой вещью, которую могла бы сделать Наталья Владимировна в эту пятилетку: она считает, что у нас хорошее гражданское общество, проводит прямые эфиры и встречи, но есть одна вещь, которую она по каким-то причинам не может доверить своему народу – это выборы муниципальных глав. То есть, у нас все главы выбираются депутатами. Это неправильно. Я считаю что, в принципе, отмена выборов глав в России – это одна из самых вредных политических реформ. Она атрофирует общественную мышцу возможности выбора, несения ответственности за свой выбор. Было бы круто, если бы Наталья Владимировна в эту пятилетку вернула прямые выборы глав муниципалитетов и просто подтвердила свой тезис о том, что у югорчан есть развитое гражданское самозонание, что они не дети и могут выбирать руководителя на местах. И при этом перенести больше ресурсов на места, чтобы у Сургута был из свободных средств не один миллиард, а три-четыре, чтобы он не зависел от дотаций округа, а мог сам что-то решать, и это же касается остальных муниципалитетов. То есть, такая вещь – немного распределить власть по территории округа.

Т.С.: Золотые твои слова, но я думаю, что это романтизм. Голый романтизм. Сама по себе Наталья Комарова – человек демократичный, открытый, не страшный консерватор, но ее политическая задача заключается в том, чтобы быть хранителем. Федеральная власть боится любых отходов от того консервативного хода событий, который она себе нарисовала. Как бы ни хотела Комарова прямых выборов глав муниципалитетов, я думаю, она их не вернет. Может, будут какие-то эксперименты или полумеры, но я не вижу в ходе политического процесса нашей страны такой возможности. Мы должны еще больше готовиться к ужесточению всех политических процедур, выборных процедур, как бы ни случилось, что депутатов мы будем каким-то хитрым образом назначать, а не избирать прямым голосованием. Не ее вина, а ее беда, потому что таковы сегодня политические ножницы.

Д.Щ.: Мы будем заканчивать наш выпуск. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский мой соведущий, подписывайтесь на канал siapress.ruна YouTube, ставьте лайки, смотрите наш видео-контент, у нас там много интересного.

Т.С.: Да, всем спасибо, всем пока.

Смотрите и читайте предыдущую часть проекта «О чем говорят», в которой ведущие поделились своим опытом возвращения в Россию из-за рубежа в эпоху коронавирусного кризиса.