Как изменится жизнь получателей социальных выплат в Югре после 30 сентября

С 1 октября получателей социальных выплат и пенсий ждет множество различных изменений. Для того, чтобы пользоваться своими правами по полной, лучше разобраться во всем заранее. ИА СИА-ПРЕСС представляет обзор нововведений, подготовленный пресс-службой Отделения Пенсионного фонда России по Югре.

Пенсию – на «Мир»

До 1 октября 2020 года завершится перевод всех получателей пенсий и пособий в кредитных учреждениях на карты российской национальной платежной системы «Мир».

«Если пенсионер открывает новый счёт в банке или меняет способ доставки, необходимо проинформировать Пенсионный фонд. Удобнее всего сделать это в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР», – подчеркнули в отделении.

Время определиться

До 1 октября федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, должны сделать свой окончательный выбор на 2021 год. Они должны решить оставлять услуги в натуральной форме или воспользоваться их денежным эквивалентом – полностью либо частично. Общая сумма набора социальных услуг составляет 1 155 рублей 06 копеек в месяц.

«Если право на получение набора соцуслуг появилось впервые, либо гражданин изменил своё решение и хочет с 1 января 2021 года воспользоваться набором социальных услуг (его частью), то необходимо подать заявление через Личный кабинет на сайте ПФР или обратиться в клиентскую службу ПФР. Приём ведется по предварительной записи. Если же заявление было подано ранее и граждане не изменили своего решения на 2021 год, обращаться в ПФР не нужно», – отметили в югорском отделении.

Успеть вовремя

До 1 октября семьям, имеющим детей до 16 лет необходимо подать заявление на выплаты в размере 5 000 и 10 000 рублей, если они за ними еще не обращались.

«Семьи, в которых три года детям исполнится в период с 1 июля по 30 сентября, также имеют право получить единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Предоставляется данная выплата по заявлению родителя. Если ребёнку три года исполнится в конце текущего месяца, то заявление можно подавать уже сейчас. Обращаем внимание, что это не новая выплата. Информация касается только тех граждан, кто ещё ни разу не обращался за данной мерой государственной поддержки», – пояснили в окружном отделении ПФР.

«Упрощенка» еще действует

До 1 октября продлится упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«По 30 сентября 2020 года управления ПФР в городах и районах Югры продолжат дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты. Оформление пенсии продолжится по электронным заявлениям, которые подаются через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основании данных, которые переданы работодателями в информационную систему ПФР», – напомнили в ведомстве.