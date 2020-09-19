Первые впечатления о профилактике коронавируса в России от вернувшихся из-за рубежа людей

Первой темой еженедельного разговора обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова и издателя газеты «Новый Город» Тараса Самборского в проекте «О чем говорят» стал схожий опыт двух ведущих по приезду в Россию из-за рубежа в нынешние коронавирусные времена. Щеглов летал в Анталию и обратно, а Самборский прилетел в Сургут с пересадками в Стамбуле и Москве. В ходе разговора журналисты сравнили профилактику коронавируса за пределами России и внутри нее.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, со мной – Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», это – «О чем говорят». Обсуждаем самые интересные вещи, которые происходили на этой неделе. И тут обстоятельства сложились таким образом, что я и Тарас испытали опыт прохождения через другую страну и возвращения в Россию, из другой страны с наблюдением. Затем, как вообще обстоят дела с коронавирусом, с противодействием ему. Хотел спросить, как твой опыт? Мы летели в одну страну через разные города: я летел из Турции, ты летел через Турцию. Как тебе впечатления? Как ты видел происходящее там и, после вхождения в Россию, что ты там увидел? И как тебе это, понравилось?

Тарас Самборский: Привет, Дима, и здравствуйте все наши читатели. Это было незабываемое впечатление, потому что, действительно, за 17 часов посетил четыре города, три страны – вот такая сейчас система авиасообщений между Россией и остальным миром. Мне для того, чтобы попасть в Сургут, где я нахожусь, я имел возможность понаблюдать, как отстроена вся система безопасности против распространения COVID-19.

Я не заметил особых препятствий в этом отношении в Стамбуле, в частности. Там сейчас строят аэропорт, и надо понимать, что этот гигантское сооружение, которое будет еще больше, что обращает на себя внимание реальной борьбы с эпидемией. На каждом углу дезинфекторы, везде дисциплинированные люди, которые носят маски, никакой толпы, вся логистика отстроена таким образом, чтобы они не испытывали никакого дискомфорта.

Я прилетаю во Внуково, а меня все предупреждали, что по прилету в Москву я обязательно должен сдать анкету, где я зарегистрирован как прилетающий из-за рубежа. И я честно исполнил этот гражданский долг, я написал анкету за два дня вперед, я ее вез, и вот я подаю ее дрожащими руками на паспортный контроль, и паспортистка мне говорит: «Что это такое? Не отвлекайте меня». Я иду дальше, меня встречает таможенная служба, я точно также пытаюсь сунуть эту анкету к нему в руки, и он от меня прыгает как черт от ладана: «Не отвлекайте меня, идите дальше». Выхожу в какой-то общий зал, все это, безусловно, в абсолютной толчее: люди наступают друг другу на руки, ни о каких масках речи быть не может, ни одного дезинфектора на весь аэропорт Внуково я не встретил, кроме каких-то магазинов и кафе.

Ну что они сделали? Поставили несколько столов с какими-то тетеньками, где эти анкеты надо сдавать. Я встал в очередь, очередь шла быстро (хотя это даже не очередь, это была толчея, хаос, орущие люди). То есть, до этого я был в Стамбуле, где все спокойно, все размерено, а тут я прилетаю в Россию, где по нашим представлениям дремучим должен быть восточный базар.

Тетенька меня увидела, говорит: «Молодой человек, идите ко мне». Я, волнуясь весьма, протягиваю ей анкету с паспортом. И вот она берет анкету, кладет, «проходите дальше, я все уже сделала сама». Может быть, туда надо было написать фамилию своего врага с его персональными данными? И опять: «Ой, у меня тут очередь, не отвлекайте меня, проходите дальше». Вот и все. Но это только начало рассказа, потому что дома, когда я разобрал свою сумку и полез за бумагами, которые я привез для работы, я обнаружил, что тетеньке я отдал не анкету, а накладную одного из банков. То есть, я по ошибке отдал просто левую бумажку.

А когда она уже эту левую бумажку положила в стопочку, я тогда уже понял, что не надо задумываться о какой-то реальной борьбе с пандемией коронавируса или другого заболевания. Потому что у нас есть абсолютная профанация. Когда я летел в Самолете в Сургут, в отличие от стюартов турецких авиалиний, которые непрерывно подходили к пассажирам и требовали поправить маску так, чтобы был закрыт нос и рот, здесь ни разу стюардессы не сделали замечания даже тем, кто без масок летел. И это, конечно, бросается в глаза. Можно списать на нашу российскую беспечность (беспечность, кстати, по-чешски – безопасность. Вот такие есть парадоксы в нашей славянской группе языков). Можно списать на разгильдяйство. Я думаю, и то, и другое, не лишено оснований. Но общие впечатления: конечно, очень грустно. Здесь уже общаюсь со своими коллегами и знакомыми, и получаю весьма невеселую информацию о том, что неофициально, по системе лечебных заведений, просто проходит директива о том, что коронавируса больше нет – мы его победили. Я знаю случай, когда медики покупают СИЗы за свою счет.

Вообще, происходит уже обмен, такой бартер, между разными лечебными заведениями: то есть, есть лечебные заведения, которые формально борются с ковидом, а есть те, которые были временным госпиталем, их разворачивали весной. Но, поскольку, мы ковид победили, они формально вернулись к своему привычному режиму, а неформально медицинский персонал не знает, как себя вести в условиях риска заражения пациентов и самих себя. Их руководство отвечает, что на защиту от коронавируса средства не выделяются, а им нужны маски, перчатки и прочая атрибутика. И, в общем, у нас (я пока не подтвердил эту информацию, но я слышал ее от человека, который работает в этой системе) одна больница может поделиться с другой. Если это правда, что я допускаю с большой долей вероятности, то я думаю, что дело очень серьезное. И если пресловутый ковид будет иметь вторую волну, то нам придется очень скоро, уже в октябре-ноябре, сталкиваться с тем, что надо размещать опять людей по госпиталям, лечить.

Д.Щ.: Есть надежда, что они опять развернут те мощности, которые разворачивали раньше, до того, как ковид побежден.

Т.С.: Ну, общее впечатление вот такое. Я хочу сказать, что отношусь к мероприятиям против ковида серьезно – одел маску в такси, поехал в аэропорт, всякие мазалки на руки и остальное. Если правительство проводит такую антиковидную политику, то я, как гражданин, должен ее соблюдать, в первую очередь для того, чтобы других не заразить. И то, как наши люди относятся друг к другу и самим себе, это поразительная вещь. Она у нормального человека в голове укладываться не может: я даже недавно сделал сотруднику замечание насчет отсутствия маски, а он ответил, что зараза к заразе не пристает. С этим подходом мы, собственно, и живем.

Д.Щ.: Добавлю от себя, как я летал из Москвы в Анталью и обратно. На самом деле, я тоже запомнил, что на въезде в Турцию тоже нужны были бумажки: причем, и российские, и турецкие, я все это сложил в папочку и сидел, ждал, когда попросят.

Так вот, турецкие не попросили в Анталии. Мы что-то заполнили еще в самолете, у нас это забрали стюардессы, может, они это передали принимающей стороне, я на это надеюсь. В Анталии тоже всех напрягали насчет масок, там действительно ходили специалисты, делали замечания, но столпотворения были: на регистрацию было несколько очередей и с этим никто не разруливался. Возможно, это провинциальное раздолбайство, потому что турки, если посмотреть политологически, очень близки с россиянами. Поэтому какое-то локальное раздолбайство у них распространено.

Но в Шереметьево, когда я вернулся, бумажки у меня посмотрели, что там действительно анкета, две бумажки, что они сочетаются и на этом все. Из плюсов, я не знаю, как ты проходил постковидные анализы, потому что через три дня мы должны прикрепить к Госуслугам анализы на ковид, для того, чтобы наше государство было в курсе, что мы здоровые приехали. У меня получилось сделать это в воскресенье, в локальной поликлинике, я забрал анализы и прикрепил – все было нормально. У тебя как? Получилось?

Т.С.: Тут я хочу так сказать: там, где государство, там всегда хуже, чем у частника. И когда я постарался сдать тест во Внуково, увидел очередь, длиной метров 300, я испугался и побежал кушать гречку с котлетой, потому что хотел есть. Мой выбор тут был очевиден. Я приехал в Сургут и обнаружил, что проблем со сдачей теста нет никакой – частный компании «Наджа», «Хеликс» и другие абсолютно отработали тему, я видел сервис, все хорошо. Но мне надо сдать второй тест. В этом плане молодцы, что лишний раз подтверждает максимальную отдачу в частные руки, но это уже другой разговор.

Д.Щ.: Ну ладно. Мы закрываем тему поездок наших в ковидную эпоху, переходим к следующей. Заходите, подписывайтесь на наш канал, там много разного видео-контента, в том числе следующая тема о Югре, третьем сроке Натальи Комаровой, поэтому обязательно посмотрите.