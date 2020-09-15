Актированные дни из-за сильных морозов в Югре нужно отменять и заменять их онлайн-учебой

Третий эпизод проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским был посвящен «испорченным актировкам» для детей в Югре. Недавно появилась новость о том, что в сильные холода, которые нередко нападают на регион, занятия в школах будут не отменять полностью, а переводить в режим онлайн.

По мнению Тараса Самборского, сами по себе актировки – это советский анахронизм. Они были введены для того, чтобы отменять занятия в школах во время экстремальных погодных условий, в Югре это – сильные морозы. Несколько десятков лет назад дети действительно рисковали замерзнуть, если бы пошли в школу в сильный холод – тогда еще не был распространен личный транспорт, а автобусы ходили не очень стабильно. Видео и полную расшифровку смотрите ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», мы подводим итоги недели. Меня зовут Дмитрий Щеглов, со мной – Тарас Самборский, мой соведущий. И сейчас мы поговорим про нашу местную тематику, про Югру. Значит, ситуация такая: новость, которая нас сподвигла на обсуждение этой темы, прозвучала таким образом, что югорским школьникам испортили актировки. То есть, мы знаем, что часто бывало, что по паре-тройке недель в год наши школьники суммарно проводят дома из-за больших холодов, который формально не позволяет им перемещаться особо сильно по городу. Сейчас речь идет о том, чтобы во время таких холодов дети оставались дома, но продолжали учиться в дистанционном формате, который у нас был плотно опробован в ходе коронавирусной инфекции и все, по этому поводу беспокоятся, так как дистанционка не так хороша, как очное присутствие и общение между преподавателями и школьниками. Но, тем не менее, это хоть что-то.

Тарас, кстати, писал об этом статью несколько лет назад, о том, как с этими актировками нужно поступать. Вот я хотел бы попросить тебя напомнить, как ты тогда это формулировал и совпадает ли твои те ожидания с тем, что сейчас происходит.

Тарас Самборский: Первое. Мне давно актировки кажутся советским анахронизмом. Потому что актировки объявляются не только в России, во многих регионах мира, в связи с чрезвычайными природными или климатическими ситуациями. Когда торнадо, когда ветер страшный, песчаная буря, ужасные холода. В Сургуте актировки объявляются традиционно при понижении температуры до определенного показателя.

Вот когда в Советском Союзе люди не владели личным автомобилем, а пользовались общественным транспортом, который работал с большими перебоями, в этом был большой смысл – добраться до школы детям пешком было трудно. Сегодня, когда большая часть детей (больше 60 процентов точно), попадают в школы и детские садики, которые, кстати, не отменяют, на машинах родителей или на том же общественном транспорте, который сейчас работает достаточно стабильно и по четкому расписанию, актировки лишены смысла – ну невозможно обморозиться.

То есть, трудно представить, что за те три-пять минут, которые надо дойти до остановки, а еще три-пять минут до школы, обморозиться и погибнуть, не дай бог. Я бы актировки как решение проблемы допуска детей до занятий отменил. Они не создают никакой безопасности. В принципе, я помню свое детство и что мы делали в актировки. Мы гуляли и всяким контролирующим органам на это было плевать, как и сейчас.

Второе. Я бы начал потихоньку внедрять технологии онлайн-обучения даже не в связи с коронавирусом, а в принципе. Потому что практика показывает, что за этим какое-то будущее будет. Онлайн-образование, онлайн-работа, онлайн-офисы. Мир вообще стремительно меняется, та же Голландия сейчас полностью перелопачивает свое законодательство в пользу онлайн-работников. То есть, какие у них трудовые права, какой у них рабочий день, что такое их отпуск, их больничные, компенсация на работу дома, на каком оборудовании работают, кто им его покупает и так далее. Это все очень интересные вопросы и мир идет в этом направлении.

Так вот, я бы в Сургуте и Югре на месте образовательных властей эксперимент: я бы актированные дни использовал для онлайн-образования. Моя статья, которую я написал пять или шесть лет назад, была о том же: зачем просто прекращать образование, давайте переведем в онлайн-режим, но по тем предметам преимущественно, которые больше связаны с гуманитарным направлением. Это могут быть конференции, лекции привлеченных педагогов из других регионов. То есть дать благодаря актировкам то, что сегодня наша школа не имеет при ее достаточно примитивном расписании уроков.

Третье. Для того, чтобы делать онлайн-образование в виде актировок или из-за ковида, государство должно как-то решать проблему малоимущих семей, которые не могут решить проблему обучения своих детей дома.

Д.Щ.:Насколько я знаю, уже идут какие-то процессы.

Т.С.: Но они очень медленно идут. Последнюю новость вот мы читали, власти какого-то региона на несколько миллиардов купили офисного оборудования себе в администрацию, в то самое время, когда школы не могут организовать онлайн-обучение, потому что большинство детей, в силу их социального статуса и низких доходов, нет компьютера дома. Это вопрос приоритетов. Если власти региона будут решать эту проблему, то для меня вообще никакой проблемой не является переход на онлайн-образование. Это не плохо. Другие вопросы возникают, психологические, распорядок в семье, тоже есть проблемы с этим. Но, раз уж Югра находится в той климатической зоне, где сегодня формально по закону при определенных температурах объявляются актированные дни, давайте их будем использовать для онлайн-обучения, но при этом не трогать каникулы.

Потому что у нас же власти хитрые. «А, значит, будете на каникулах меньше отдыхать». Позвольте, если вы последние два-три года начали использовать актировки для обучения, так или иначе, этот процесс идет. Соответственно, надо наладить эту систему в регионе и любой актированный день использовать для этого. А, может даже, не только актировки, а часть дней учебного процесса перенести в онлайн. Ну, сделать такой вот эксперимент в регионе: например, пятница и суббота, давайте перейдем на онлайн. В субботу вообще не должна быть учебная программа стандартная, а это должны быть кружки и профессиональная подготовка или спорт. Малоимущим семьям или многодетным, я не знаю, найти какие-то критерии, обеспечить техническими средствами. Это, кстати, может быть лизинг техники по социальной ставке. Но это все прорабатывается, в мире эти технологии давно внедрены и успешно работают.

Надо также в нашем регионе дробить третью четверть. Потому что три месяца обучения – это безумство. И вообще, надо переходить на другой учебный план, при котором через каждые три-четыре недели обучения есть три-четыре дня каникул. Месяц учишься, неделя каникул. Ну или полтора месяца. Рождественские каникулы надо сделать длинными, потому что возможность смены обстановки вот в таком вот напряженном учебном процессе, который в Югре усугубляется климатом, он необходим.

То есть, отмена актировок, это плохо, если это сказывается на каникулах, и если власти не смогут толково организовать учебный процесс во время этих актировок. Конечно, школьники не должны считать, что актировка – это каникулы. Это просто -35 с ветром.

Д.Щ.: Хорошо, мы обсудили нашу повестку на эту неделю. Можете смотреть все видео этого цикла у нас, на siapress.ru – как на сайте, так и на YouTube, куда надо еще подписаться. До новых встреч, через неделю снова встретимся и обсудим самое главное.

Смотрите также предыдущие эпизоды «О чем говорят» на этой неделе, в котором ведущие обсудили тюремный срок для актера Михаила Ефремова и его поведение, которое способствовало столь долгому заточению, а также в чем кроется причина отмены «прямой линии» с Владимиром Путиным впервые за 20 лет.