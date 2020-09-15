Почему президент Владимир Путин впервые за 20 лет отменил традиционную «прямую линию» с россиянами

Второй темой проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским стала отмена традиционной «прямой линии» Владимира Путина с россиянами. Этот формат общения с народом, который можно назвать «сеансом магии без разоблачения», не выйдет в эфир впервые за 20 лет властвования нынешнего президента. Ниже — видео и расшифровка этого разговора.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский со мной, и сейчас мы поговорим про одну интересную, любопытную тему для нас, журналистов, да и в принципе для общества, как мне кажется. Это тема с внезапной отмены «Прямой линии» Владимира Путина с населением, которая должна была пройти где-то до конца года. И Венедиктов, наш самый главный путинолог, говорил о том, что обдумывается формат.

Тарас Самборский: Это он сам себя назначил главным путинологом, прошу заметить.

Д.Щ.: Ну, да. Он говорил, что будет, что обдумывается, что все должно быть, но Песков заявил на этой неделе, что «Прямой линии» не будет. То есть, это, по-моему, за президентство Путина впервые, когда он отказывается от такого формата. Это же у него сеанс магии без разоблачения. Он же одаривает своим вниманием и своими подарками, своими словами наших граждан.

Т.С.: Своих поданных, я бы сказал.

Д.Щ.: Теперь мне интересно. По-моему, (и, наверное, многие согласятся с этим мнением) Путину этот формат слегка поднадоел. То есть, он может это делать – все эти конференции, прямые линии – он понимает, что это традиция, это нужно, это поддерживает реноме его властителя. Но, с другой стороны, как же это просто задолбало: 20 лет этим заниматься. Кажется, любому надоело бы.

Т.С.: Я бы не согласился с тобой. Мне кажется, это ему очень по кайфу. Че-то сел, четыре часа поговорил, поиграл, как кошка, шариком, покатал от одной лапки, не доставая коготков, к другой. Ну, то есть, это очень приятное времяпрепровождение для нашего президента, он его очень любит и именно тот факт, что он этим 20 лет занимается, опровергает твою точку зрения.

То, что он сейчас не проводит… Честно говоря, это новостью не является для меня. Вот если бы он ее проводил – ну, профессионально я бы обратил на это внимание, а как потребитель этого продукта уже нет. Вполне возможно, он не готов из-за событий в Беларуси. У него нет никаких решений с Лукашенко, которые очевидным образом всплывут на этой прямой линии. Может быть, он ждет 13 или 14 сентября, когда будут известны результаты выборов по стране. Это не та ситуация, когда ему это все чертовски надоело, и чертовски надоела работа президента, я так думаю. Ему нравится работа царя. Но, поскольку в Конституции нет должности царя, он работает президентом. А работа президентом предполагает кучу скучных, нудных, но неизбежных обязанностей: канцелярские вопросы, указы, встречи, погружение в деталистику. И, опять-таки, наш белорусский друг в очередной раз подвел его и в очередной раз поменял всю повестку дня, которую для себя нарисовал господин Путин. Ну, вот и все. Поэтому не надо переживать об отсутствии этого замечательного, феерического шоу. Не сегодня, так завтра будет «Прямая линия».

Если верить всевозможным слухам, что у него там со здоровьем плохо, что он больше 20 минут не выдерживает, как наш прекрасный соловей в очередной раз там что-то сказал. Но, опять же, до сих пор все подобные намеки никаким образом не подтверждались. Я еще раз порекомендую прочтение уже другого публициста, Артемия Троицкого, который пару недель назад написал замечательный пост о здоровье Путина. Что, мол, вот, «вы там все вещаете, что он там чуть ли не помирает и чуть ли не готовится к передаче власти, но Путину 68 лет, – пишет Троицкий, – а мне 65. И я хочу сказать, что в отличие от Путина, – пишет Троицкий, – я не занимаюсь спортом, не плаваю по три часа в бассейне каждый день, не сижу на чудо-пилюлях, веду весьма нездоровый образ жизни и ощущаю себя более чем здоровым человеком в форме».

Поэтому немощный не может собрать вокруг себя вот эту прекрасную аудиторию и посидеть четыре часа перед телекамерами, и не может пококетничать. Нет, его отвлекли здесь другие обстоятельства. Здесь господин Венедиктов, мне кажется, прав. Но дело вот в чем. Сам по себе формат давно, безусловно, смыслово выхолостился и выглядит анекдотичной формой. Понимает ли это Путин, что над подобным форматом больше смеха, чем внимания ему уделяемого? Я не знаю. Мне кажется, эти молодые технократы, которые в администрации президента работают, может быть пытаются найти новые формы, но повестка меняется настолько стремительно, что искать надо не новые формы общения Путина с народом, а новые формы управления страной. Если мы откатим на январь месяц, 2020 год, то мы обнаружим просто фантастическую прогрессию в изменениях в стране. Сегодня у нас сентябрь, и восемь месяцев назад, то мы увидим, что все было совсем другое. Тот же Путин смотрел вперед, он знал помесячно о каждом своем шаге, все было распланировано, номенклатура жила этими планами и при всех надвигающихся экономических проблемах, ощущение такой катастрофичность, которое есть сейчас у каждого, не было. И сегодня каждую секунду надо принимать противокризисные решения. Поэтому Путин должен находиться сейчас все 24 часа в сутки в ситуационной комнате. И, если это так, ему, конечно, не до «Прямой линии».

Д.Щ.: Ну, да, хорошо. Тогда мы сейчас перейдем к следующей теме. А вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Нас это мотивирует и даст нам больше возможности творить видео-контент. Переходите к следующему.

Смотрите также предыдущий эпизод «О чем говорят» на этой неделе, в котором ведущие обсудили тюремный срок для актера Михаила Ефремова и его поведение, которое способствовало столь долгому заточению.