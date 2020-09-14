Актер Михаил Ефремов на суде сделал неправильно абсолютно все и получил восемь лет тюрьмы

Приговор актеру Михаилу Ефремову стал темой обсуждения проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Странное поведение артиста во время суда, когда он сначала публично признал свою вину и просил прощения, а потом отказывался от своих слов, говоря, что ничего не помнит из того вечера, может быть объяснено испугом и растерянностью, посчитали журналисты. «Все мы были в таких ситуациях, когда просто не понимаешь, что делать», – говорит Тарас Самборский.

Ниже — видео и расшифровка разговора.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, обозреватель портала siapress.ru, на YouTube-канале которого мы находимся, на который нужно подписываться обязательно. Тарас Самборский со мной – это издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Здравствуйте, все наши друзья и читатели.

Д.Щ.: Сегодня обсуждаем последние темы уходящей недели. Одна из таких заметных вещей – у нас в Сургуте оправдали главу города Дмитрия Попова, кстати говоря, прокуратура обжалует этот приговор, и это не новость. А вот в Москве был осужден на 8 лет колонии общего режима известный и любимый многими актер Михаил Ефремов, который, так вышло, что пьяный и под наркотиками, сел за руль и допустил ДТП, в котором погиб человек.

Вопрос такой. Слушай, Тарас, если бы Ефремов не начал все эти выкрутасы во время суда, когда он начал говорить, что «это был вроде не я, я не признаю вину, потому что, как я могу признать, если ничего не помню?» и так далее. Может, ему был бы меньше приговор? Как ты считаешь?

Т.С.: Мне кажется, что любой человек, оказавшийся в его ситуации, если у него не совсем отмороженная душа и если, в общем-то, он не говнюк по сути своей, он будет очень смущен, испуган и растерян. Каждый из нас переживал какие-то моменты, когда ты просто не знаешь, что делать, за что схватиться. Не знаешь, как выйти из того положения, в котором ты по тем или иным причинам оказался.

А с Ефремовым все усугубилось еще тем, что он понял не всю трагичность ситуации убийства Захарова, он понял, что потеряна карьера и растоптана вся его репутация. А репутация у него была, все-таки, весьма приличная, как у талантливого и замечательного артиста, как у гражданина-поэта – вот это все исчезло в одно мгновение, причем исчезло при очень позорных обстоятельствах. Потому что то животное состояние, в котором его выволокли из автомобиля, не оставляла никаких шансов на какое-то снисхождение. Это все понятно. Плюс, как я понимаю, Михаил Ефремов – типаж такого человека, бесхребетного что ли, человека-мямли.

Д.Щ.: Ну, такой человек-тряпка, зависимый от алкоголя.

Т.С.: НЕ человек-тряпка, а человек мягкий, которому проще жить, когда его ведут. Не будучи знакомым с ним, это у нас Юра Нуреев с ним знаком, а мне вот как-то не удалось. И я предполагаю, что он просто растерялся, не смог собраться, не смог опереться на мнение правильных экспертов, и он доверился тем людям, которые его сегодня под этот приговор подвели.

Вот, мы неделю назад обсуждали то же самое дело Попова, и мы говорили, что многие люди, когда уже все закрутилось вокруг Попова, удивлялись, почему он идет этим путем, а не выбирает другую линию поведения. И, действительно, это казалось очень странным. Ну почему? Можно же вот так пойти, более жестко, более категорично, более четко выражать свою позицию, более зло ее отстаивать. А мне вот в этом плане дело Ефремова чем-то напомнило всю ситуацию с Поповым: люди ждали от него одних действий, жесткости, напора, хамства, когда человек сам себя спасает, понимая, что за него это никто не сделает. А выходило часто по-другому.

Вот с Ефремовым я наблюдаю ровно такую картину: при всей нам, зрителям, очевидности того, какие действия должны быть правильными, Ефремов сделал все наоборот, все неправильно. Он просто сознательно себя закапывал. Я думаю, это связано с его неготовностью к каким-то проблемам жизненным, реальным. Он все-равно золотой ребенок, если не сказать мажор, вся его жизнь, юность, детство прошли в определенном режиме и, наверное, это как-то сказалось. По-человечески его страшно жаль, и сам приговор, наверное, не так несправедлив.

Я рекомендую всем выступление Михаила Козырева на «Дожде» – мне кажется, это лучшая речь лучшего адвоката, который мог бы быть и должен был быть у Ефремова. Она абсолютно субъективна, она построена на любви к Ефремову как к другу, но те слова, которые произнес Козырев, меня, если бы я был судьей, очень бы убедили не давать восемь лет.

Д.Щ.: Мне кажется, что если бы Ефремов выдержал ту линию, с которой он начал, а начал-то он правильно, на самом деле: публично покаялся за произошедшее, просил прощения, понимая, что его не простят, и предлагал оказывать поддержку семье погибшего. И если бы он дальше двигался в этом ключе, то, возможно, было бы меньше.

Т.С.: Мне кажется еще знаешь что, что с Ефремовым идет игра, потому что это артист, который высмеивал власть, делал это очень талантливо и сатирично, сейчас его пуганут восемью годами, а на апелляции эти восемь лет превратятся в три или четыре, или колония-поселения. Как про отравление Навального кто-то сказал из журналистов, что Навальный – это номенклатура Путина. Путин разрешит – он поедет лечиться в Германию, не разрешит – умрет здесь.

В этом смысле и Ефремов, да и любой из нас, это номенклатура Путина. Вот как он захочет, так вот и будет с Ефремовым. Ну, если смотрел фильм «Дубровский»: будет у него хорошее настроение, даст он ему три года. Подсунут ему видос с каким-нибудь гражданином-поэтом – даст десять. Вот и все. В этом плане ужас ситуации с Ефремовым в том, что судят-то не человека, который по пьяни выехал на встречку и убил другого человека, а судят просто номенклатурную единицу, которой власть распоряжается по своему усмотрению. В этом плане мои симпатии на стороне Ефремова, просто человеческие. Я вижу, что человека ломают, всегда страшно, когда на твоих глазах кому-то просто перерезают глотку и заставляют говорить какие-то вещи, которые бы в другой ситуации этот человек никогда не произнес.

Д.Щ.: Будем смотреть за тем, как будет развиваться его дело в апелляционных инстанциях, как будет развиваться дело Попова в его апелляционных инстанциях, и пока что переходим к следующей теме, ссылка будет в описании. Смотрите, там про Путина – внезапно.

Т.С.: Не забывайте подписываться на YouTube-канал siapress.ru, там помимо нас много интересного. Очень рекомендую подписаться, получать уведомления, распространять. Это приятный досуг, друзья, не пожалеете. Мы идем дальше.