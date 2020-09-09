Как властям Сургута выстраивать правильные отношения с инвесторами

Третья часть проекта «О чем говорят» на этой неделе посвящена теме работы властей Сургута с инвесторами. Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили печальную ситуацию: в нашем городе часто происходит ситуация, когда некий бизнес приходит со своим предложением некоего проекта в администрацию города, и та радостно рапортует, что «нашла инвестора». Видео и расшифровка разговора – ниже.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», третий эпизод этой недели. Меня зовут Дмитрий Щеглов, со мной Тарас Самборский. Мы прошли две темы, ссылка на которые будет в описании – это дело Попова и история с городским культурным центром «Строитель». А сейчас переходим к третьей теме, она у нас касается инвесторов. О том, как инвестор пришел по поводу автовокзала в город Сургут и как это все дело развивалось, я бы хотел поговорить об этом.

Вообще, я заметил такую тенденцию, возникает ощущение, что администрация города (это касается не только нынешней, но и предыдущих), работает по одному принципу: когда приходит какой-то бизнес в администрацию и говорит «ой, знаете, хочу какую-то штуку сделать, сам хочу», и администрация за это радостно хватается. Я никогда не видел обратного действия, когда администрация что-то задумывает, что вот нам нужно в этой точке расширить эту проблему и сделать какой-то проект. И говорит: «ой, люди, давайте, собирайтесь», кидает клич по России, чтобы разные инвесторы приходили и можно было сказать, что мы готовы сделать это так или так, а из этого всего выбирается что-то хорошее. Может, такое было, ты мне расскажешь? И оценишь сам работу администрации с частными инвесторами: как это есть и как это может быть?

Тарас Самборский: Ну, администрация Сургута ведет работу с частными инвесторами так, как ведет многие другие процессы. Плохо ведет. И причина здесь и в нашем ужасном законодательстве российском, которое не позволяет местным чиновникам проявлять инициативу, мы в об этом говорили много. Проблема и низкой квалификации тех людей, которые отвечают за развитие градостроительное и средовое. И, третье, очень низкая культура так называемых инвесторов, которые как будто предлагают свои проекты местной власти.

Общее падение культуры частного бизнеса и общее падение экономики приводят к тому, что частные компании думают в первую очередь о деньгах. Это нормально, это бизнес. И большинство подобных проектов, которые предприниматели приносят нашим чиновникам фактически, если убрать всю напускную презентационную оболочку, означает только одно – дайте нам выгодный кусок земли, мы на нем сделаем бизнес. И вот под это уже начинает подводиться какая-то база, какие-то законодательные акты, перевод земель из одного статуса в другой, много всякой говорильни о том, что привлекли инвестора. Чиновникам, кстати, это очень выгодно: у них в отчетности, по которой оценивают их эффективность.

Так вот, работа с инвесторами сегодня – один из важных критериев. В оценке эффективности муниципалитета. Поэтому сургутский муниципалитет не исключение, жадно хватается за любую возможность где-нибудь что-нибудь в рамках инвестиционного проекта осуществить. Мы понимаем, что это только бумажное крючкотворство, ни о каких серьезных инвестициях речи не идет, ни о каком эффективном ГЧП, кроме строительства полутора школ, предъявить больше нечего.

Это бумажка, ее посылают к Путину, Путин читает и говорит: «о, молодцы, вы тут сделали ГЧП или частного инвестора, нате вам медальку за это», все. По факту, никакой содержательной работы по привлечению частных инвестиций в развитие муниципальной инфраструктуры не идет. Мы не будем сейчас говорить про ГТС несчастный, потому что эпитафий ему уже сказано такое великое множество, что не разместить. Возьмем какие-то другие проекты, в частности тот же автовокзал: Иваницкий абсолютно прав. Автовокзал – важнейший инфраструктурный объект. Размещать его надо с учетом множества параметров. То, как сегодняшний процесс по созданию автовокзала в Сургуте идет, говорит о том, что эти параметры учтены всеми сторонами процесса слабо. То есть, автовокзал не привязан к другим транспортным узлам города и района и так далее.

На строительство вокзала объявился какой-то подрядчик из Нижневартовска. Само по себе это не плохо, потому что интеграция в таких вопросах – это не плохо, пускай приходят иногородние строители. Я всегда говорил: если бы в Сургут запустили 15 лет назад московских девелоперов, Сургут выглядел бы по-другому. В общем, конкуренция всегда приводит к позитивным изменениям.

В чем проблема именно Сургута? Сургутской власти надо обозначить на ближайшие пять лет, три года ­­­–брать надо жесткие сроки, что делает Собянин в Москве – два-три важных инвестиционных градостроительных проекта. ­ Кстати, ГКЦ чем не инвестиционный проект? Его можно вполне сделать на частные деньги, купить проект очень дешевый, а не по той схеме, что депутаты Кандаков и Айсин предлагали или уже осуществили из своих депутатских фондов. Это все стоит меньших денег и типовые проекты в Европе, мы об этом говорили, да? Вот, они присутствуют, просто бери из портфолио любой компании, которая занимается развитием местных территорий. При небольшом консалтинге и анализе этого рынка, можно просто найти сотню достойных проектов, которые могли бы быть тем же ГКЦ.

Чем не проект с инвестором частным та же набережная, которую тот же Кандаков собирался строить на Черном Мысу со своими каруселями? Чем тебе не проект для инвестиций? Но при любом инвестиционном проекте власть должна отстаивать интересы территорий, а инвесторы своей прибыли. Здесь находится баланс. Мы очень часто видим, что власть практически подкладывается под частного инвестора: или это коррупционный интерес, или отсутствие ума. Я думаю, и то, и другое. Поэтому мы не видим в Сургуте толковых инвестиционных проектов, которые частник делает на своей территории. Ну за последние годы какие мы можем вспомнить проекты, которые значительно преобразили территорию? Это «Аура», это «Сити-Молл» – это торговля, это частные деньги, и они во многом изменили городскую среду. Даже наш маленький проект «СИА-ПРЕСС Центр», который мы построили посреди помойки и никто не верил, что это возможно, он просто за 10 лет преобразил эту часть города. Тут рядом появился и ЗАГС, и развитие дальнейшей территории, и какая-то перспектива появилась. Вот что такое частный проект, который попадает на муниципальную землю и имеет толковое финансово- экономическое обоснование и культурное обоснование.

Так вот, если бы власть сформулировала два, три, четыре пять проектов локальных, которые бы развивали некоторые неряшливые территории Сургута, заброшенные, маргинальные, и начала бы привлекать и искать инвесторов не только в городе, но и в стране, как это делает Екатеринбург, как это делает Тюмень. Аэропорт «Кольцово» – вот вам, пожалуйста, пример. То Сургут начнет достаточно интенсивно меняться, но власти надо понять простую вещь: нужно связаться с опытным крупным инвестором, который диктует свои условия. Это не страшно, страшно лечь под него полностью, отдать лакомый кусок земли и потерять его навсегда.

Вот, кстати, когда в бытности нашего веселого товарища Хлестакова, Александра Шатунова, вдруг возле Энергетиков, 26 вдруг решили построить очередную стоэтажку, «Северстрой», по моему, компания. Насыпать чего-то прямо на Сайме и построить, общественность же взбунтовалась? А что тогда говорил этот Шатунов? «Как? Вы против частных инвесторов? Да таким образом вы инвестиций никогда не привлечете в Сургут». Вот пример издевательской формулировки того, что есть частная инвестиция, потому что здесь была чистая коррупция и вообще ни о каких инвестициях в развитии городской среды речи не было. А вот если бы Шатунов увязал бы строительство этого дома, только не в этом месте, а в другом, и дал бы ему в качестве размена в 10 раз больше земли, но сказал бы: «за это мне в течение трех лет набережная и вычещенная Сайма», тогда это можно было бы назвать инвестициями частными бизнеса в развитии городской инфраструктуры.

Поэтому, чего надо делать власти? Власти надо выявить три, четыре, пять болевых точек в городе, понять, что в этих точках должно быть и искать туда хороших мелких местных и крупных не местных инвесторов. Вот если покопаться в истории Сургута за последние 10 лет, то мы теперь понимаем, как были правы те, что на перекрестке Островского-Мира за деньги частного инвестора господина Богданова надо строить не очередной циклопических размеров храм, а какой-то городской досуговый культурный детский центр, включая чуть ли не обсерваторию, планетарий и так далее. И вот так просто пройдемся по городу, просканируем, посмотрим, где частные инвестиции в Сургуте привели к развитию территорий. Кроме двух магазинов больших, в общем-то, вспомнить-то и нечего. Так что надо выявить ущербные с точки зрение инфраструктуры культурной, экономической территории, искать туда инвесторов и выстроить программу на ближайшие годы и жестко ее соблюдать. И не бояться сюда затаскивать москвичей, иностранцев, питерцев, новосибирцев – из тех, кто умеет, имеет опыт создания подобных инвестиционных проектов.

Если готовы местные, то ведите разговоры с местными таким образом, чтобы они не делали одно, а потом подсовывали бумажки и полностью меняли смысл того, что было задекларировано , как это происходит сейчас с кампусом, который уже давным-давно не кампус, а коммерческий проект. То есть, здесь власть должна отстаивать свою позицию достаточно четко и не бояться проявлять эту твердость. Тогда и профессиональным инвесторам будет очень интересно работать с властью. Ну вот, допустим, приходит человек в аэропорт, если бы он был муниципальный, и сказал бы, что я сделаю вам классный аэропорт. Ну, здорово, да, мы хотим этого, давай. И он начинает тратить свои миллиарды, а потом чиновничество начинает заниматься низового уровня и среднего коррупцией и просто парализует работу, потому что ни один его подчиненный не в состоянии протолкнуть никакой бумажки на местном уровне. Вот так и происходит забуксовка нормальных проектов и их остановка. Я думаю, что прорыв возникнет в этом вопросе тогда, когда сургутская власть захочет оставить что-то после себя нечто выдающееся. Это вполне возможно и это можно сделать за короткие сроки.

Д.Щ.: Хорошо. Будем надеяться, что такое однажды обсудим в рамках нашего проекта. Сегодня завершаем наш разговор. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский вел со мной эти три эпизода. И на канал siapress.ru нужно подписаться, на наших видео нужно ставить лайки, смотреть то, что у нас выходит на канале, там много разного и интересного с точки зрения интервью и проектов, и просто интересных видео. Поэтому оставайтесь с нами, подключайтесь, смотрите СИА-ПРЕСС и до следующей недели.

Т.С.: Всем спасибо, также спасибо Диме, я тоже всех призываю подписаться на канал СИА-ПРЕСС в YouTube. Это очень интересная штука, даже я тут присел. Я иногда имею возможность посниматься, но очень удобно быстренько сразу посмотреть и почитать расшифровку интервью, мы делаем такой сервис, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Всем спасибо, всем пока.