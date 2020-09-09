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Оправдательный приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову, по-вашему...

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​Если ради нового «Строителя» снесут воркаут и березовую рощу, и сохранят убожество через дорогу – этот проект будет ущербен с первой секунды

Какой новый городской культурный центр на самом деле нужен Сургуту

​Если ради нового «Строителя» снесут воркаут и березовую рощу, и сохранят убожество через дорогу – этот проект будет ущербен с первой секунды
Фото siapress.ru

Второй эпизод проекта «О чем говорят» от обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова и издателя газеты «Новый Город» Тараса Самборского на этой неделе посвящен дискуссии вокруг сноса старого и возведения на его месте нового Городского культурного центра, в народе называемого «Строитель». Ведущие констатировали, что новым будет только здание, а с точки зрения наполнения новыми смыслами едва ли что-то поменяется. Читайте также расшифровку этого разговора ниже.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мы продолжаем наш разговор, Тарас Самборский со мной, мой со-ведущий в этом проекте. И сейчас мы обсудим вопрос, который сейчас поднялся в городской повестке – это снос и последующее строительство нового городского культурного центра «Строитель». Я вот хочу тебя спросить, Тарас, как лучше и интереснее сделать объект? Может, на другом месте, но что-то похожее? Как вообще эту тему расшить? То есть, да, здание старое, все понятно, но у меня такое ощущение, что в старом здании будет новое наполнение. Это будет классический культурный центр, там будет что-то происходить, а хочется чего-то нового, принципиально интересного объекта, который расшевелил бы эту культурную среду Сургута. Вот, как ты думаешь: что-то подобное у нас вообще возможно? И что было бы круче сделать?

Тарас Самборский: На примере «Строителя» мы сталкиваемся с проблемой, которую из раза в раз обсуждаем. Это кризис муниципального менеджмента и муниципального маркетинга. Проблема заключается в том, что ни один человек в Сургуте, кроме пары-тройки, не в состоянии сформулировать четкого технического задания на возникновение нового культурного центра. Не на строительство помещения, а на то, чем должен являться новый объект культуры под названием «городской культурный центр «Строитель». Я просто утверждаю: ни один человек.

Д.Щ.: Ну, я согласен с тобой.

Т.С.: Возможно, к таким людям можно отнести Якова Черняка. Скажем так, последний из могикан, который действительно является и менеджером, и маркетологом культурных процессов в Сургуте. И то, что делает сегодня филармония, видимо, последнее в массовой культуре и в культуре мероприятий (потому что есть еще прекрасные музеи сургутские) светлое звено на сургутском чахлом культурном поле. И при всем моем уважении к Ванде Юрьевне, я не думаю, что она в состоянии, даже если и имеет какие-то представления о том, каким должен быть новый центр, может пробить свои идеи через муниципальные власти, окружные власти, я не очень осведомлен, на какие источники будет вестись строительство центра.

То, что это просто будет новое здание – да. Я в этом не сомневаюсь. То, что оно будет наполнено прежними смыслами, да. Хорошо ли это? Ну, это лучше, чем ничего, лучше, чем кабак, лучше, чем концертный зал, в котором просто выступают Стас Михайлов и Михаил Стасов.

Д.Щ.: Ну там на 500 мест зал будет, то есть, даже Стаса Михайлова не притащишь.

Т.С.: Задача приютить и как-то администрировать самодеятельные коллективы – она очень важна для любого муниципального образования, и Сургут должен демонстрировать здесь тоже какие-то успехи. Тут вопросов нет. Когда мы говорим о том, что там будет: 100 кружков – это не страшно, а даже прекрасно. Другое дело, что все, что связано с народной самодеятельностью, все, что связано с увлечением жителей города, не должно быть сосредоточено в одной точке. На самом деле, во всем мире всевозможных кружков, курсов, каких-то бесплатных центров волонтерских – их великое множество, которые работают на гранты государства, на гранты благотворительных организаций, которые учат рисовать, писать, играть на дудках, заниматься макраме, ткать ковры… Ну, в общем, их просто бесчисленное множество. И художественная самодеятельность – это тоже очень важная штука, поэтому, если городской культурный центр будет выполнять эту функцию, то необязательно говорить о какой-то мегастройке.

Для этого достаточно взять и адаптировать вполне себе сносный проект любого клуба и построить просто вместо него ГКЦ «Строитель». Поэтому в этом отношении я согласен с Эдуардом Иваницким, который на днях выступал у нас на siapress.ru и сказал, что такие клубы должны быть в каждом микрорайоне. И в этом плане коммунисты, которые построили Сургут с нуля 60 лет назад, не дураки. В то время Сургут имел в каждом микрорайоне по дому культуры, и их было четыре или пять: Нефтяник, Строитель, Энергетик, Геолог. Сегодня, как мы знаем, их ноль.

Конкретно по «Строителю». Я в свое время предлагал руководителю нашего города, по-моему, Дмитрию Попову, нескольку другую идею. Опять-таки здесь сошлюсь на Иваницкого, который, защищая сквер от вырубки при строительстве «Строителя», в чем я его поддерживаю, он обратил внимание, что ровно через дорогу стоит ужасная жуть, клоака, я не знаю, до сих пор ли он называется «Торговый центр Мордовия» или нет, но это какой-то адский ад. Это что-то нереальное для города, который называет себя нефтяной столицей страны.

Поэтому, поскольку это муниципальное здание, нужно его разрушить, снести и уже всю эту площадь использовать как новое культурное пространство, на котором будет размещена какая-то площадь, воркаут, какая-то зеленая рекреация и пресловутый клуб под названием городской культурный центр «Строитель». Слово «клуб» я употребляю исключительно в положительном смысле, тут нету никакого издевательства, чтобы все понимали.

Однажды я даже подумал, что было бы неплохого дорогу, улицу 30 Лет Победы, перед перекрестком с Рабочей увести под землю и вывести назад, наверх, где-нибудь там, за улицей Юность, в районе бассейна. И тогда мы получим все пространство пешеходное, это будет великолепный проект городской. Опять-таки, мы говорили об этом на проекте на прошлой неделе. Это вопрос архитектурного подхода, просто умного подхода к тому, что ты считаешь средой городской. Я уверен, посыпется миллион возражений о том, что это очень дорого, что там миллиард коммуникаций, что надо перекладывать. Безусловно, это все так. Но так и рождаются архитектурные проекты, обеспечивающие жизнь на десятилетия вперед. Это был бы прекрасный вариант.

Если вы хотите сделать культурный городской центр, то он не может сегодня просто существовать рядом с этим ужасом под названием этот торговый центр. И любой руководитель, взявшийся за решение этой задачи, должен смотреть, что же рядом с ним происходит. И он видит этот ужас, и говорит своим архитекторам городским: «так, ребята, я это готов обсуждать только в комплексе, мы потеряем еще два года на проектирование, но мы сделаем проект, с которым каждый из нас попадет в историю, и нам будут люди на могилы носить цветы только из-за этого». Потому что любой мотивированный человек хочет войти с чем-то в историю. Поэтому, честно скажу, самого проекта нового строительства я не видел. Я этим займусь, я хочу написать большую статью. Но если правда в том, что ради «Строителя» хотят снести спортивную площадку, пожертвовать березовой рощей, не хотят пожертвовать тем, что вокруг него, то этот проект ущербен с первой секунды своего существования.

Д.Щ.: Что ж, будем смотреть, что будет дальше по этому поводу. Мы пока призываем тех, кто смотрит это видео, поставить лайки и переходить к следующему видео, которое будет у нас посвящено работе Сургута с инвесторами. И на этом завершаем этот эпизод «О чем говорят», оставайтесь с нами.

Смотрите также первый выпуск «О чем говорят» на этой неделе – про оправдание бывшего главы Сургута Дмитрия Попова и то, что было бы, если бы он в 2016 году не ушел с поста мэра при первых признаках уголовного преследования.


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Сегодня в 19:29, просмотров: 43, комментариев: 0
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