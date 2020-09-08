​Если бы Попов в 2016 году начал бороться, а не ушел в отставку, то до сих пор бы сейчас был главой Сургута

Первый эпизод проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским был посвящен оправдательному приговору в отношении бывшего главы Сургута Дмитрия Попова. По общему мнению журналистов решение городского суда устоит во всех инстанциях, и Попов будет окончательно признан невиновным даже при апелляциях прокуратуры. Ниже — полная расшифровка этого разговора.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель нашего прекрасного портала. И мы на нашем YouTube-канале, на который надо подписываться, ставить лайки под видео – тут много чего хорошего и интересного выходит. И это проект «О чем говорят», со мной Тарас Самборский, издатель «Нового Города». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Здравствуйте, все наши дорогие друзья.

Д.Щ.: У нас сегодня праздник сургутской повестки – сегодня будем говорить про Сургут все три эпизода нашего сегодняшнего выпуска. Начнем говорить с одной хорошей, по моему мнению, новости, которая пришла к нам на минувшей неделе – это оправдательный приговор по отношению к экс-главе Сургута Дмитрию Попову по всем трем пунктам обвинения, которые были выдвинуты против него. Началось все это дело в 2016 году, с 16 года тянулось следствие, полтора года шли суды, и вот, в итоге, по крайней мере, на данном этапе, Дмитрий Попов оправдан, с чем я его через siapress.ruи поздравлял. И, как ты думаешь, каков будет итог развития этой ситуации? Будет ли Дмитрий Попов окончательно оправдан на всех уровнях или какой-нибудь затык еще может случиться, теорически?

Т.С.: Я думаю, что будет оправдан. Максимум, чего можно ожидать плохого в этой истории – это при следующих оспариваниях, решениях суда могут договориться о каком-нибудь компромиссе в виде какого-нибудь символического штрафа в пару тысяч рублей за неправильно оформленные бумажки. И то, я думаю, что даже такого не произойдет. Потому что, как мы говорили неоднократно, ни одного заинтересованного в деле Попова на сегодняшний день не имеется. Дело, в общем-то, начало разваливаться, еще даже не начав открываться. Поэтому его уж хоть каким-то образом хотят закрыть, забыть и положить в архив.

Вот ты поздравляешь Попова с этим решением суда, я присоединяюсь, но меня все эти годы не покидал очевидный вопрос: почему он, все-таки, подал в отставку тут же, незамедлительно, вместо того, чтобы избрать? Его очень многие люди рекомендовали, в том числе «Сургутнефтегаз»: «если чист, значит, пошли всех, кто инициирует против тебя уголовное дело, подальше, и заяви об этом людям».

Д.Щ.: Я хочу остановиться на этом моменте. Я тоже об этом думал: вот если бы дали Попову возможность избраться по-нормальному, то есть, не депутатами избраться, а по-человечески: с избирательной кампанией, с работой с населением, чтобы он как-то боролся за голоса, общался с людьми, то, во-первых, избранного мэра сложнее политически вот так вот спихивать, мне кажется.

Т.С.: Не соглашусь, Фургал тоже был избранным губернатором.

Д.Щ.: Ну, да. Но что они получили в итоге?

Т.С.: Они получили нового губернатора, они получили Фургала в тюрьме, получили один за другим все решения, которые хотел провести Кремль. Продолжай.

Д.Щ.: То есть, мне кажется, это было бы даже важнее, Попов бы чувствовал за спиной какую-то поддержку. То есть, это была весна 16 года, в 15 году он должен был пройти избирательную кампанию, за его проголосовало, ну, тысяч сто сургутян, может быть. Ну, то есть, когда тебя выбрало сто тысяч, тебе должно быть стремно, когда ощущаешь свою невиновность, взять и уйти. А когда тебя избрало 25 человек, потому что так решил губернатор, это вообще другой расклад. Мне кажется, это сыграло для Попова медвежью услугу – вся эта история с отменой выборов главы.

Т.С.: Нет, я, все-таки, смотрю на эту ситуацию по-другому. Дело в том, что те люди, которые находятся на подобных орбитах чиновничьей деятельности, они не рассуждают так, как мы с тобой. Попов точно также, как номенклатурщик, встроенный в вертикаль власти, понимал тот процесс, в котором он оказался, ровно так, как этот процесс и выглядел: он не избираем населением, он избираем фактически губернатором с определенной псевдодемократической процедурой. И я не думаю, что каким-то образом, Попов парился на этот счет.

В общем-то, он всегда демонстрировал достаточно высокую степень исполнительского мастерства, находясь во власти, и здесь, не думаю, что он, как фактор дополнительной поддержки, мог бы использовать в случае выборов прямых, а не таких вот закорючечных, какие мы имеем. Более того, для силовиков как раз мэр, выбранный губернатором, это более весомая, с аппаратной точки зрения, фигура, нежели мэр, выбранный каким-то там населением на каких-то там выборах. Это тоже надо понимать.

Вся парадигма, вся ментальность современной власти российской, включая ее силовое крыло, это отношение к любому руководителю, с любой точки зрения: кто его назначил, кто его крышует, кто его ведет, кто его поддерживает. И в этом ментальном подходе не фигурирует такая категория как народ, имеющий избирательные права.

Собственно, весь исход дела Попова говорит как раз о том, что решение о том, судить его или не судить, давать ему реальную статью или не давать, принималось именно потому, что он был выбран не прямым голосованием, населением, а креатурой губернатора Югры Натальи Комаровой. Поскольку задача облегчена всем участникам этого шоу под названием «уголовное дело против Попова», и он действительно не совершал никаких преступлений, спокойно себе работал как мэр Сургута, то и конечное решение, которое мы сегодня видим, было не вполне обременительным для сургутского суда.

Я думаю, конечно же, были разговоры на уровне правительства Югры, на уровне «Сургутнефтегаза», я думаю, что Богданову вся эта история была крайне неприятна, если не сказать, противна. Но, поскольку наши силовики умеют создать проблему из ничего, то они сначала возбудили уголовное дело, а потом пошли все эти консультации, пошел распад уголовного дела, исчезновение одного за другим его инициаторов. Ну, собственно, как мы сто раз говорили, дело Попова ушло в песок.

Д.Щ.: Ты не находишь, что если бы он тогда, в 16 году, пошел на принципы и остался бы отбиваться от уголовных претензий на своем кресле, то это было бы поводом для силовиков его кончить быстрее и безжалостнее?

Т.С.: Ну, это бы их раззадорило, безусловно. Я думаю, что по-человечески Попов, конечно, испугался, как любой нормальный человек, когда он сталкивается с подобным реактивным наездом. И он выбрал такую тактику. Конечно, хорошо сейчас нам рассуждать о том, как он бы был крут, если бы не ушел в отставку, продолжал биться, тут надо знать подноготную событий: была ли у него на тот момент безапелляционная, гарантированная поддержка губернатора и Богданова? Это надо знать, а мы этого не знаем. Если она была, но Дмитрий Попов, по каким-то причинам, не понял, что эта поддержка существует, вот тогда он принял такое решение. Если ее не было, то тоже понятно, почему он принял такое решение.

Я думаю, что в подобных ситуациях, несколько понимая механизм поведения высоких руководителей при возникновении подобных ситуаций, я догадываюсь, что прямой гарантированной поддержки, видимо, не озвучили. Именно не озвучили, а не оказали, потому что, поддержка-то явно была: он не был арестован, не сидел на домашнем аресте, и сам ход этого процесса был таким очень не политизированным. К нему не проявляла интереса пресса: ни региональная, ни федеральная, да и местная, я бы сказал, не очень-то этим делом была увлечена. Это все говорило сразу же о том, что дело Попова – это пресловутый эксцесс исполнителя. И, видимо, это не дело того же Фургала или каких-нибудь других заметных чиновников, арест или уголовное преследование которых сразу становится резонансным.

Все было тихо, спокойно, как и собственно его мэрство. То есть, трудно сказать, что было бы с ним, если бы он не ушел в отставку – очень трудно. Видя, что все инициаторы его уголовного преследования исчезли чудесным образом за эти годы, я бы предположил, что несколько бы месяцев, весьма тяжелых, он бы пережил, но, вполне возможно, он бы и сейчас оставался главой города.

Д.Щ.: Ну да. У него как раз сейчас были бы выборы.

Т.С.: Кстати, заканчивая тему: у Дмитрия Попова тогда была развилка очень интересная. Он мог переместиться в кресло председателя городской думы и сделать вот такую рокировку, и оставить после себя Владимира Базарова, о чем многие думали и подозревали. Но, по моей информации, Дмитрий Валерьевич твердо решил оставаться главой. Не знаю, послужило ли это спусковым крючком для тех, кто решил его преследовать, только можем гадать. Может быть, Попов сам раскроет какие-то подробности тех процессов, которые предшествовали его уголовному преследованию? В любом случае, мои поздравления.

Д.Щ.: Ну, что ж. Мы сейчас завершаем эту тему. Переходим к следующей – она будет про ГКЦ «Строитель», ссылка будет в описании, так что проходите, смотрите, там будет много интересного.