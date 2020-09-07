​Почему президент поддержал выдвижение Натальи Комаровой на третий губернаторский срок – основные итоги десятилетия

В начале июня президент Владимир Путин в ходе онлайн-разговора с губернатором Югры Натальей Комаровой поддержал ее инициативу выдвинуться на очередные выборы и продолжить свою работу в качестве главы региона. Тогда он обозначил основные достижения нашего округа: большие по сравнению с другими субъектами федерации объемы строительства, хороший естественный прирост населения вкупе с ростом доходов в 2,5 раза выше, чем по стране, низкую долговую нагрузку бюджета. «Так что все это в целом дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам только успехов», – завершил тогда свою речь Владимир Путин.

Правда, одного президентского одобрения для избрания губернатором мало – нужно одобрение элит и общественности региона. Как Наталья Комарова их зарабатывала – разбираем в ретроспективном обзоре достижений Югры в ключевых сферах за десять лет работы главы региона с комментариями экспертов.

Экономика

Базой для прорыва в любой сфере является экономика. А экономика в Югре – это преимущественно нефть, поэтому задачей губернатора было выстроить отношения с добывающими компаниями и создавать для них условия, позволяющие наращивать объемы производства. Сказать легко, а на деле ситуация была не радужной – в 2010 году наш регион все еще штормило от последствий кризиса 2008-2009 годов, и добыча падала примерно на 1,5 процента ежегодно.

Как рассказал СИА-ПРЕСС депутат Госдумы от Югры, председатель комитета парламента по энергетике Павел Завальный, Наталье Комаровой удалось своими управленческими решениями найти подход к нефтяникам и переломить нисходящий тренд в добыче сырья. В итоге в 2017 году добыча стабилизировалась, а ВРП региона превысил планку в 4,5 триллиона рублей, что позволяет Югре решать множество насущных вопросов и занимать третье место в стране по уровню социально-экономического положения.

Образование

«Проблема прошлого 10-летия – очереди в детсады решается, – рассказывает СИА-ПРЕСС сенатор Совета Федерации от нашего региона Эдуард Исаков. – На 2020 год, в Югре построено более сотни детских садов, дети от 3 лет полностью обеспечены в них местами. В 18 из 22 муниципалитетов ликвидирована очередь в сады для детей от 1,5 лет».

За это же время регион построил 44 новые школы (плюс еще семь планируется завершить в этом году), а из остальных 264 почти все приведены в нормативное состояние. Сейчас всем современным требованиям соответствуют 96,5 процента всех общеобразовательных учреждений Югры.

Жилье

Одним из главных достижений губернатора эксперты называют почти полное (на 90 процентов) решение балочного вопроса. За десять лет в автономном округе построено 8,5 миллионов квадратных метров жилья, при этом 17 700 семей, живших в авариных домах, были переселены, а бюджет выплатил 76,4 млрд рублей субсидий, которые помогли югорчанам купить новые квартиры. «Также хочу отметить досрочное закрытие жилищной программы по расселению аварийных домов, которым по 30-40 лет», – подчеркнул Эдуард Исаков.

Здравоохранение

Масштабные инвестиции в техническую и кадровую базу медицины позволило Югре стать одним из лучших регионов страны в этой сфере. «Достижения в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в округе одни из лучших в стране, смертность от онкологических заболеваний в 1,8 раза ниже, чем в среднем по стране, а показатель младенческой смертности в два раза ниже общероссийского, – прокомментировала для СИА-ПРЕСС депутат думы Югры, главврач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. – Положительную динамику удается сохранять благодаря социально направленной политике региона. В медицинские организации округа поставляется высокотехнологичное оборудование; для лечения югорчан привлекаются первоклассные специалисты со всей страны; особое внимание сегодня уделяется модернизации системы первичной медико-санитарной помощи».

Также Ирина Урванцева указала на развитие телемедицины – это большой прорыв в доступности качественного здравоохранения для отдаленных поселений, что очень пригодилось во время пандемии коронавируса, когда отлаженный режим общения врача с пациентом онлайн был очень востребован. Еще одна большая веха в развитии здравоохранения – создание общественных советов при медицинских учреждениях, что позволяет контролировать и улучшать их работу.

Благодаря этому, например, в 2018 году Югра признана Росздравнадзором лучшим регионом страны по качеству и безопасности медицинской деятельности. «Таким образом современное здравоохранение региона развивается, ориентируясь на потребности и нужды человека. Это позволяет югорской медицине оставаться одной из лучших в стране», – резюмирует Ирина Урванцева.

Гражданское общество

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова, представляющая Югру в парламенте нашего сложносоставного субъекта федерации, считает одной из ключевых заслуг Натальи Комаровой работу над развитием гражданского общества: «У каждого губернатора своё время и свои задачи. Наталья Владимировна была избрана в Югре, когда мы все активно, много говорили о необходимости формирования гражданского общества. Сейчас, когда прожито десятилетие, все предпринятые губернатором на этом «фронте» действия выглядят немыслимой по объему интеллектуальной и психологической работой – огромное количество форумов, встреч, общения с югорчанами – все это во многом сделало нас иными».

Итого

«Строительство новых дорог, детских садов, школ, жилья, хорошо оплачиваемые рабочие места и доступная медицина – это то к чему стремилась и продолжает стремиться губернатор. За это время значительно возросли доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, педагогов, работников культуры и здравоохранения, – считает Эдуард Исаков. – В этом году Югра отпразднует свое 90-летие. Подводя итоги, хочется сказать, что общими усилиями наш округ переступает этот рубеж, как современный регион, с развитой инфраструктурой, достойной заработной платой, низкими ставками по ипотеке за жилье, высокой рождаемостью, беспрецедентным числом адресных мер поддержки, отсутствием очередей в детских садах и школах».

«У губернаторов всегда огромное количество задач, и мы знаем, что многие занимаются ими, сидя в кабинетах – но не Наталья Владимировна, – резюмирует Галина Резяпова. – Она постоянно находится в рабочих встречах на территориях, где проводит совещания по всем важным темам – бизнесу, экономике, здравоохранению, образованию и так далее – и обязательно с участием простых югорчан.

Так что одно из ее главных качеств, которое я бы выделила – неутомимость. У нее всегда минимум отпусков, все они короткие, а все остальное время – работа. Это, конечно, огромный клубок энергии, который за целое десятилетие не иссяк».

Выборы губернатора Югры на следующий пятилетний срок пройдут 13 сентября – окончательное решение примут депутаты региональной думы.