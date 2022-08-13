10 фактов о директоре Сургутской филармонии Якове Черняке

Сегодня, 13 августа, директор Сургутской филармонии Яков Черняк празднует свой 75-й день рождения. Редакция СИА-ПРЕСС по этому поводу вспомнила 10 фактов об известном деятеле культуры, которые собрала пару лет назад.

1. Яков Черняк начинал свою трудовую карьеру инженером-конструктором на заводе.

Заслуженный деятель культуры РСФСР начиналась свою профессиональную деятельность в 1971 году инженером-конструктором на Харьковском станкостроительном заводе. Уже в 1980 он стал заместителем директора Дома культуры «Строитель» в Сургуте. С 1989 и по 2012 Черняк трудился сначала в горисполкоме, а позже в администрации города на разных должностях, в том числе на посту заместителя мэра. Последние восемь лет он возглавляет Сургутскую филармонию.

Кстати, у Черняка три высших образования и диссертация по философии на тему мировых религий.

2. Черняк был первым в Сургуте ди-джеем.

В 80-е годы Яков Черняк первым в Сургуте начал проводить дискотеки в ДК «Строитель», он же выступал диск-жокеем. Он вспоминает, что вся молодежь тогда приходила потанцевать в дом культуры, в фойе всегда был аншлаг. В те времена любимой песней ди-джея была «Есть только миг».

3. Он мастер спорта по фехтованию.

В студенческие годы Яков Черняк занимался фехтованием на рапирах и даже имеет звание мастера спорта.

4. Настоящее отчество — Соломонович.

Все знают Якова Черняка как Семеновича, однако настоящее его отчество — Соломонович. На официальных сайтах обычно встречаются привычные ФИО, которыми и представляется Черняк, однако, например, на портале Общественной палаты Югры (где он — заместитель председателя) подписан Соломоновичем.

5. Черняк ни разу не увольнял подчиненных.

Коллеги директора филармонии говорят, что он ни разу не увольнял своих специалистов. «Он всегда прощает и дает второй шанс, но выгнать с работы рука не поднимается», — отмечают коллеги. Кроме того, подчиненные характеризуют его как чуткого руководителя, который переживает о комфорте работников.

6. У директора филармонии есть питомец.

У Якова Черняка есть домашний питомец собака — бишон фризе (или французская болонка) по кличке Виши.

7. Знакомые Якова Черняка хвалят его чувство юмора.

Говорят, что деятель культуры отличается хорошим чувством юмора и в целом любит пошутить. Даже в трудных ситуациях Черняк не унывает и отмечает: «Так случилось».

8. Знаком с создателем парижской школы мимов.

Сургутянин знаком с множеством знаменитостей культуры, среди них и французский актер, создатель парижской школы мимов Марсель Марсо.

9. У Черняка есть девиз по жизни.

Девиз, с котором Яков Черняк идет по жизни: «Я радуюсь каждому прожитому дню».

10. Многие завидуют чувству стиля деятеля культуры.

Окружение Черняка отмечает его стиль одежды, некоторые даже с легким чувством зависти. Кроме того, директор филармонии частый гость барберов — он трепетно относится к внешнему виду и следит за стрижкой и укладкой бороды.