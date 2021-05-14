16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9968   EUR  89,6249  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине

В Сургуте вынесли обвинительный приговор в отношении журналиста Эдуарда Шмонина

Фото: ОТВ Югра, Znak.com
Фото: ОТВ Югра, Znak.com

Сегодня, 14 мая 2021 года, Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении журналиста, генерального директора ООО «Общественное телевидение Югры» Эдуарда Шмонина.

Напомним, создатель портала «Чиновник.ру» и интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» обвинялся в ряде преступлений: клевета, незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, распространение порнографии, вымогательство. Максимальный срок, который ему грозил, — 15 лет тюрьмы, дали в итоге 8 лет.

Какие темы поднимал журналист, какую репутацию он заработал за 20 лет стажа и почему его ненавидит вся югорская элита — разбиралась редакция СИА-ПРЕСС.

NB! Материал от 29 августа 2019 года — даты начала заседаний суда по делу Эдуарда Шмонина

1. Шмонин имеет судимости.

СМИ, сообщая о биографии Эдуарда Шмонина, упоминают, что в 1995 году он обвинялся в серии квартирных краж. Наказание отбывал в СИЗО, но якобы в колонию так и не попал.

2. Он создатель нескольких СМИ.

Шмонин в разное время организовал городские журналы «Сургут» и «Север Ньюс», создал портал о местной политике и ее деятелях «Чиновник.ру» и до сих пор состоит главным редактором проекта «ОТВ Югра».

На имя Шмонина зарегистрированы действующее ООО «Общественное Телевидение Югры» и ликвидированные ООО «Время Ч», ООО «Издательский дом Сургут».

3. Подсудимый обманывал своих работников.

Десятки жителей Югры: журналисты, дизайнеры, фотографы, рекламные менеджеры, водители — жаловались и обращались в суд, потому что Шмонин отказывался платить им зарплату за проделанную работу. Помимо этого, бывшие подчиненные Эдуарда признавались, что сотрудничать с ним сложно и характеризовали руководителя как высокомерного хама и безграмотного редактора.

4. Шмонин предпочитает расследовательский жанр.

В основном темами его текстов и сюжетов являются случаи коррупции в муниципальных администрациях, окружных структурах, правоохранительных органах.

Правда, четких подтверждений этих фактов Шмонин не предоставляет.

Еще он любит писать статьи про личную жизнь югорских випов. Например о том, кто из чиновников и коллег по цеху с кем спит. В числе жертв были губернатор Наталья Комарова, депутаты думы Нижневартовска и вся редакция телекомпании «СургутИнформТВ».

Шмонин первый слева, в заднем ряду. Фото: Znak.com.

Кроме того, Шмонин нередко «разоблачает» представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди медийных персон округа. Обычно он клеймит гомосексуалами своих врагов и просто людей, которые ему не нравятся. Был случай, когда Шмонин назвал геем журналиста, однако из-за отсутствия его фотографий в сети, пришлось использовать снимок корреспондента с женой, а супругу из кадра вырезать.

По словам источников, избежать клеветы можно было, заплатив. Якобы у Шмонина существовал «блок на негатив», — платишь определенную сумму (по слухам, исчисляемую в несколько миллионов рублей), чтобы не становиться героем расследований.

5. Шмонин в здании югорской думы подрался с коллегой.

В октябре 2016 года на заседании нового созыва думы Югры в Ханты-Мансийске у (на тот момент) редактора «СургутИнформТВ» Виталия Щербакова и Эдуарда Шмонина произошел конфликт. Инициатором стычких стал последний. Шмонин предложил Щербакову выйти «поговорить» на улицу, а получив отказ, ударил его головой в лоб.

6. Журналисты требовали забрать лицензию у «Чиновник.ру».

В ноябре 2016 года многие сургутские СМИ подписали письмо, адресованное Роскомнадзору, в котором просили лишить лицензии портал «Чиновник.ру» и «ОТВ Югра». Они заявили, что материалы редакции Шмонина не имеют отношения к журналистике и порочат профессию.

7. Обвиняемый распространял порнографию с якобы участием чиновников.

Эдуард Шмонин распространил в сети видео, где содержатся порнографические материалы. На ролике изображен интимный процесс с участием двух мужчин. По словам сотрудников «Чинвоник.ру», одним из партнеров был парламентарий из Нижневартовска.

Как говорят источники СИА-ПРЕСС, это действие стало главной ошибкой в карьере Шмонина. «Если бы он и дальше копошился в грязи, никто бы его не тронул. Но такое стерпеть не смогли», — заявляют инсайдеры.

Говорят, что депутата принудили к участию в видеоролике под угрозами расправы. В итоге пострадавший попросил защиты у ФСБ и даже был под охраной вывезен за пределы округа.

8. Подсудимый заявлял об угрозах со стороны силовиков.

Шмонин в феврале 2017 года на сайте «ОТВ Югра» сообщил, что сотрудники силовых стуктур выгоняли его из города, угрожая сфабриковать на него дело. «Я, Эдуард Шмонин, намерен заявить о том, что в ходе обыска, который проводился 12 февраля 2017 года у меня в квартире, один из сотрудников силовых структур подошел ко мне, приблизившись вплотную, и вполголоса произнес угрозы, смысл которых сводится к тому, чтобы я в ближайшее время уехал из города и покинул его навсегда, а то мне подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей, – заявил журналист. – Поэтому имею намерение известить всех о том, что я не употребляю наркотиков, не ношу их в карманах и не перевожу их в машине, не храню у себя дома, а также не владею оружием или боеприпасами. Если у меня в ближайшие дни обнаружат психотропные вещества, оружие или патроны, то это действие и его последствия будут результатом заранее спланированной провокации».

Фото: Znak.com

9. Эдуарда Шмонина однажды нашли за рулем угнанного автомобиля, который разыскивал Интерпол.

В феврале 2017 года в Нефтеюганском районе сотрудники полиции задержали угнанный и объявленный в розыск Интерполом внедорожник Toyota Sequoia. За рулем автомобиля был Эдуард Шмонин, который заявил, что машина принадлежит ему, после чего силовики отпустили его, не найдя оснований задерживать.

10. Шмонин женат.

У Эдуарда Шмонина есть супруга, но кто она — неизвестно. Также в открытых источниках нет упоминаний о детях создателя «Чиновник.ру».


нравится (24) не нравится (20)
29 августа 2019 в 09:01, просмотров: 5738, комментариев: 7
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
29 августа 2019 в 09:19
Прочитал и вспомнил одну старую песню:
ЦАРЬ НИКОЛАШКА
Царь Николашка, самодержец всей Руси,
Хотя на морду он не очень был красив,
При нем водились караси,
При нем плодились пороси,
И, в общем, было чем поддать и закусить.
Но в феврале его маненечко того,
И тут всю правду мы узнали про него:
Что он рабочих не любил,
Что он евреев изводил
И что не видел дальше носа своего.

Отец Иосиф был народный наш отец,
Он строил ГЭС, он строил ГРЭС, он строил ТЭЦ.
При нем колхозы поднялись,
У лорда слезы пролились,
Капитализму наступил при нем конец.
Ну а потом его маненечко того,
И тут всю правду мы узнали про него:
Что он марксизму изменил,
Что многих жизни он лишил,
И что сидели все в тюрьме до одного.

Швондер
не нравится
29 августа 2019 в 09:22
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Моби
не нравится
29 августа 2019 в 10:49
Ну вас-то за этот заголовок тоже можно привлечь
Швондер
не нравится
29 августа 2019 в 11:16
Ну обиделись, пардон. Шмоня - настоящий расследователь. Не то что некоторые остальные
Мимо проходивший
не нравится
30 августа 2019 в 06:40
когда вымогатель стал коллегой журналистам?
kosha
не нравится
30 августа 2019 в 21:01
Если он выставлял неблаговидные дела чиновников ,аморальный образ жизни,так это его гражданский долг - таким не место в нашем обществе , а не вмешательство в личную жизнь. Даже КПСС в таких случаях не церемонилась со своими - разборки на бюро за аморалку.
Злопыхалкин
не нравится
31 августа 2019 в 02:49
Гомофоб - это нынче тоже отрицательная черта? Я вчера МузТВ включил - Глюкоза в мужском костюме и с нарисованными усами, по сцене мужики в свадебных платьях прыгают. Под песенку "Руки вверх" завуалированно 2 педика весь клип обжимаются. Вы там с дуба рухнули, пока я в отпуске был? Долой гомосеков! Ура Шмонину! А про депутата, которого принудили к гомосятничеству на камеру - жжёте, граждане. Отмазки высшего пошиба.
Iriska
не нравится
Сегодня в 18:05
Дали 8, с двух третей подаст на УДО, лет через 6 может выйти. Шмонин - знатный болтолог, в лагере его научат тому, чего он не знал, а он зеков - своим примудростям. Опасный симбиоз может случиться... Таких как Шмонин наказывать посадкой - только уровень мастерства повышать. Если он на воле преступные схемы рисовал внаглую много лет, то там его талант оценят. Хотя может чем полезным займётся: просветительством каким-нить, творчеством, продюсерством.
"Калину Красную" проведёт в ХМАО, например, если конечно тут осядет.
Показать все комментарии (8)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 5738
  2. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 2089
  3. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 1782
  4. Денис Топал: «Но склонах Эвереста до сих пор лежит около 200 тел погибших альпинистов» // ONLINE 1526
  5. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 1320
  6. ​Ханты-Мансийск лидирует по суточному приросту ковид-пациентов 952
  7. Эдуард Шмонин осужден на восемь лет 950
  8. ​Так не оставит: Эдуард Шмонин намерен обжаловать приговор суда 743
  9. ​Сибпромстрой готовит задел для производственного прорыва 703
  10. ​В реке Обь утонул человек 700
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8801
  2. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 5738
  3. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3838
  4. Имя им — легион 3800
  5. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3409
  6. Евгений Марков: «Владимир Вольфович не грустит: он сосредоточен!» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2785
  7. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 2712
  8. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2631
  9. ​Чемодан, вокзал, Сургут: сколько в городской администрации лангепасских чиновников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2564
  10. ​В Нижневартовске перекроют дороги из-за легкоатлетической эстафеты 2557
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22310
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15251
  3. ​А у меня коты! 11581
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10931
  5. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 9223
  6. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9180
  7. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8801
  8. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 8738
  9. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 7248
  10. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 6868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика