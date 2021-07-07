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​В этом – весь Алексей Алексеич

В семье Федуловых знают и поют старинный сургутский «гимн» «Занавесочка»

Фото автора. Алексей Федулов: «Традиция – это то, на чем строит семья»
Фото автора. Алексей Федулов: «Традиция – это то, на чем строит семья»

4 июля на 74-м году жизни умер, а 6 июля — похоронен краевед Алексей Федулов. В этой связи siapress.ru вспоминает материал, опубликованный тремя годами ранее — в 2018 году.



Алексей Федулов - известный в нашем городе коллекционер значков, медалей, вымпелов, часов, исторических материалов и документов. Только чисто сургутских сувениров с символами города и района у него более семисот.

В 1998 году вышла его книга «Незнакомый город», в которой на мелованной бумаге запечатлены изображения (с описанием) более 500 знаков города Сургута, а само издание разошлась среди коллекционеров России. Уникальнейший сборник-каталог Федулова – это история геологов, нефтяников, газовиков, строителей, энергетиков, железнодорожников – их трудовые свершения на сургутской земле. Поражает энциклопедическая широта сведений, черпаемых из этой коллекции. По своему размаху она выходит за рамки городской черты, а по полноте серий не имеет аналогов.

Сборник-каталог Алексей Федулова – это история трудовых свершений на сургутской земле.

Алексей Федулов – обладатель большого семейного архива из 1500 различных документов, знаков, наград.

Есть еще одна черта, повествующая о семье многие десятки лет. Это – библиотека.

***

Дед Алексея по материнской линии - Василий Антипович (Антонович) Калашников с большим почтением относился к книгам. Еще в 20-е годы прошлого столетия он стал собирать книжки для работы – был специалистом по сельскому хозяйству в городе Тобольске. Именно это время можно считать началом формирования семейной библиотеки.

По приезду в Сургут в 1930-м году, уже с женой Марией Федоровной и тремя детьми продолжает приобретать книги. Наряду с произведениями русских и иностранных классиков появляются и познавательные издания. Библиотека стала главной ценностью в доме.

Алексей Алексеевич рассказал, что был даже составлен каталог книг, но впоследствии куда-то исчез. А понадобился он в 1937 году, когда начальник НКВД попросил сделать опись домашней библиотеки. Чекист пометил ряд книг и предупредил, чтобы эти издания никому не давали читать и из дому не выносили. Иначе, библиотеку конфискуют. Время-то непростое было!

В сентябре 1941 года Василий добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском фронте. Был артиллеристом. В минуты передышки между боями писал жене: «…Трудно тебе управляться с детьми. Продай патроны. Патронташ, ружьё, но только не продавай книги. Они нашим детям, внукам в наследство останутся…».

29 ноября 1943 года Василий Антипович скончался в госпитале от ранений. Похоронен в деревне Шахово Старорусского района Новгородской области.

… Часть книг из семейной библиотеки постепенно расходилась по друзьям, по родственникам. И все же со временем количество книг не уменьшалось.

Алексей, будучи студентом Уральского политехнического техникума в Свердловске, покупал книги для своей мамы, Серафимы Васильевны, преподавателя русского языка и литературы по специальности. Она любила серию ЖЗЛ (жизнь замечательных людей) и книги о декабристах, которые Алексей, приезжая на каникулы, привозил в родительский дом.

- Дед начал – мы продолжили. Никогда не относился к тому, что у нас собрано дома, как к какой-то богатой коллекции. Просто мы собирали то, что необходимо для работы, учебы. Для жизни, наконец», - как бы, между прочим, говорит Алексей.

Сегодняшнее книгохранилище Федуловых украшают гербы Сургута – старинные и современные, размещенные на стенах. Есть и фамильные символы. Родовые.

Коллекционер с многолетним стажем Алексей Федулов время от времени демонстрирует свои значки на городских мероприятиях.

Десять лет назад, в мае 2008 в Сургуте посвятили целую выставку «Семейный портрет» из архива большой семьи старожилов Федуловых – Калашниковых. Алексей Алексеевич составил свою родословную, начиная с 1626 года.

Род Федуловых тянется от служивых казаков XVII-XVIII веков, среди них были и атаманы, впоследствии стали крепкими середняками, вобравшими в себя другие фамильные рода: Калашниковых, Сизовых, Балиных, Балуевых, Кононовых. По всем этим родам Алексей Алексеевич составил генеалогические древа. Каждое поколение было домовитое, уважительно и достойно относилось к семейным традициям, хранило память предков и заботилось о потомках. Об этом говорят письма, справки, фотографии.

- Все семейные документы были отданы мне на хранение в 1984 году. Одновременно с этим мне объяснили, что я являюсь очередным их хранителем. В мои обязанности входит: собирать документы, причем не только старые, но и современные, которые в настоящее время кажутся уже ненужными; проводить работу с родственниками по поводу сохранения каждой отдельно взятой справочки или бумажечки. А, когда при достижении определенного возраста, мне эта работа станет трудной, я должен буду передать архив следующему. Не обязательно, что это будет кто-то из моих детей, очередным хранителем может стать любой из родственников, наиболее расположенный к этому. Есть только одно условие: архив должен оставаться в Сургуте, в главном гнезде нашей семьи», - рассказал Алексей Алексеевич.

В 2001 году в конкурсе «Семья года» семья Федуловых стала победительницей, получила главный и специальный призы.

Справка:

Алексей Федулов родился 27 марта 1948 года в поселке Высокий Мыс, Тундринского сельсовета, Сургутского района. Учился на родине, в Сургуте, в Свердловске. Служил в пограничных войсках: на границе с Китаем, на острове Даманском. Работал на Сургутском ГПЗ. В настоящее время – научный сотрудник Сургутского краеведческого музея.

Женой Алексея стала сургутянка Светлана Балуева, они вырастили и воспитали троих детей: Василия, Елену и Алексея. Федулов старший - богатый дед: у него девять внуков.


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29 апреля 2018 в 11:10, просмотров: 15250, комментариев: 0
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