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​Покуда жив-здоров...

Незадолго до своего 90-летнего юбилея участник Великой Отечественной войны Павел Свербягин побывал в редакции газеты «Новый Город»

​Покуда жив-здоров...

Утром 24 октября 2021 года в Сургуте скончался Ветеран Великой Отечественной войны Павел Фомич Свербягин. Редакция газеты «Новый город» и ИА «СИА-ПРЕСС» выражает соболезнования родным и близким Павла Фомича.

Он был частым гостем и другом редакции. Публикуем очерк о нем и одном из его визитов в 2016 году.

Накануне, 11 февраля, отметил свое 90-летие участник Великой Отечественной войны Павел Фомич Свербягин. Недели за две до своего юбилея он зашел в редакцию нашей газеты. Просто так, как к старым добрым знакомым.

«Только позавчера выписали из больницы, три месяца был там», — Павел Фомич откликнулся на радостное приветствие журналистов, озаряя помещение улыбкой и многочисленными наградами на своем кителе.

Недавно фронтовик перенес две операции под общим наркозом, но сейчас чувствует себя бодрячком. К слову, выглядит он моложе своих лет — как внешне, так и внутренне. «Да какие мои годы?» — шутит ветеран.

Кстати: После войны Павел Свербягин работал механизатором. Многие годы трудился на целине трактористом и комбайнером. В 1975 году переехал к сыну в Сургут и до выхода на заслуженный отдых работал медником в управлении технологического транспорта № 2 ООО «Сургутнефтегаз»

Вывалив из своего бездонного кармана каждому на стол по горсти конфет под названием «Снопик», он углубился в воспоминания…

Павел Фомич известен среди сургутян как самый энергичный и веселый фронтовик. О нем не писали, как говорится, только ленивые югорские журналисты. Наша первая встреча состоялась лет десять назад.

«Давайте я вам сначала сыграю, — Павел Фомич приглашает в одну из комнат его двушки на улице Энергетиков и достает из футляра необыкновенной красоты аккордеон Hohner 1939 года выпуска, который он купил в Берлине в 1946 году. — В Германии в те годы комиссионные магазины были. Жить-то надо как-то, вот и сдавали туда свои вещи. Научился я играть по самоучителю. Война к тому времени закончилась. Однажды я увидел, как на аккордеоне играет парень. Пошел в магазин, купил «методичку». Половина текста на немецком языке, половина — на русском. Ноты я тогда вообще не знал, но постепенно начал разбираться и научился. Сначала на баяне стал играть, потом на аккордеон перешел…»

Когда началась Великая Отечественная война, ушли на фронт отец Павла Фома Григорьевич и старший брат Михаил.

«Меня же оформили по спискам и отправили под Уфу готовить на артиллериста. Подготовили, и я попал по распределению в летную часть близ Барнаула в качестве артиллериста и летчика. За три месяца должен был научиться управлять машиной, стрелять из пулемета, прыгать с парашютом — военное время обязывало. Сейчас у нас пять-шесть лет учат, а я всего неделю с инструктором учился то «бочку» делать, то «петлю». Летал на двухместном Яке. Через неделю инструктор сказал, что теперь я сам могу выполнять задания. Бывало, в четыре часа поднимут, спать еще хочется. Идешь в столовую: каша манная, кусочек масла и шоколадка. Затем вылет. Делал виражи в станице Поспелиха Алтайского края.

Сразу стал на фронт проситься. «У меня отец и брат старший там, а я что здесь буду прохлаждаться?» – объяснял свое рвение начальству. «Нет, ты будешь здесь, ты – летчик, присвоят тебе потом офицерское звание». В ответ я говорю: «Я рожден не летать, а ползать. Не надо меня под ремень».

Потом меня отправили в Усть-Абакан на угольные шахты. Тачку катал. А там спокойно пройти нельзя, мы все время в наклон работали. 25 тачек должен был вывезти, а потом отдыхать.

Отработал месяц. Прихожу к начальству: «Посылайте меня на фронт». Командир в бомбардировочный полк отправил изучать самолеты — американский «Дуглас» и английский «Кобра». После я написал заявление с просьбой отправить меня на фронт.

Многого я тогда еще не знал. Отправил письмо через гражданскую почту — оказалось, нельзя так, не положено. Командир части письмо получил с гражданской печатью. Вызывает: «Писал?» Говорю: «Писал, просился у вас, вы никак не хотите!» Вызвали всех подписчиков прямо ночью, поставили в ряд и на меня показывают: «Так, пиши ему в штрафную роту на фронт. Раз он просился — в штрафную его. Так, еще кого?» Солдатики все разом перешли ко мне.

Потом меня в Новосибирск отправили, а там бородатые все, сибиряки. Готовили их на фронт, учили стрелять. Пушку на конях возили. Коня мне дали. Приходилось драить до «мыла» этого коня. Сам меньше умывался, чем чистил его. Еще и командирскую лошадь приходилось мыть.

После того как этих сибиряков подготовили, я к замполиту: «Отправьте меня на фронт». Меня спрашивают: «Что ты там будешь делать? Ведь тебе всего 16». Я не отступаю: «Пожалуйста, пустите, я так хочу». Тут уж дали мне добро: «Ладно, получай обмундирование, только никому не рассказывай, чтобы другие на фронт не убежали после тебя».

Фронтовая дорога сразу привела в самое пекло Великой Отечественной — на Орловско-Курскую дугу. Шофер-наводчик Свербягин гаубично-артиллерийской дивизии под командованием маршалов Жукова и Рокоссовского громил фашистов на Первом Украинском и Втором Белорусском фронтах. Ловкий, сообразительный и бесстрашный Павел поспевал везде, дерзко лез на рожон, но ни одна пуля, что в солдатской среде завоевала статус «дуры», не догнала его. По сей день благодарит он своего ангела-хранителя. Правда, осколок снаряда однажды полоснул по спине, но Павел Фомич с присущим ему юмором вспоминает этот эпизод боевых будней в Гданьске как «недоразумение»: «Он мне в позвоночник шлепнулся. Взял и вытащил рукой!»

Справка: Павел Свербягин родился в поселке Серебряково Зеленовского района Уральской области. Там прошли его детство и семь школьных лет. До войны с 14 лет работал учетчиком на молочной ферме. В 1940 году в соседнее село пришла геологоразведка, и Павел устроился туда буровым мастером. 15-летний «специалист» искал уголь-сланец, из которого там же выгоняли керосин и бензин.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 4747, комментариев: 0
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