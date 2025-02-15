Подборка ретро автомобилей, которые продают жители Югры

В последние годы россияне стали чаще покупать советские автомобили. Причем, спрос возрастает не только среди коллекционеров – многие автолюбители приобретают такие машины ради удовольствия и ностальгии. Команда «Авито Авто» подготовила подборку ретро-автомобилей, которые продают в ХМАО.

В Сургуте продают ГАЗ-21 «Волга» – знаковый советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. В автомобиле были установлены печка, радиоприемник, подвесные педали и автоматическая коробка передач. Это самый комфортабельный и респектабельный легковой транспорт своего времени.

В объявлении указано, что автомобиль в хорошем состоянии и готов к эксплуатации. Стоимость «Волги» – 500 тыс. рублей.

ГАЗ 69 – советский внедорожник

Для любителей активного отдыха на природе и путешественников на Авито продают ГАЗ-69 – советский внедорожник 1969 года выпуска. В объявлении указано, что автомобиль технически исправен. Его стоимость – 620 тыс. рублей.

ВАЗ 2101 «Жигули»

Еще одно советское авто продают в Сургуте – ВАЗ 2101 «Жигули» – заднеприводный автомобиль, выпускавшийся на Волжском автомобильном заводе с 1970 по 1988 год. По результатам опроса, проведенного журналом «За рулем» в 2000 году, ВАЗ 2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века. Стоимость «Жигули» – 120 тыс. рублей.

ГАЗ 13 Чайка

Завершает подборку ГАЗ 13 Чайка – советский автомобиль-мечты, сделанный по образу детройтcкогo барокко. «Чайка» оснащалась V-образным 5,5-литpoвым мотором, Х-образной рамой, автоматической КПП, а салон насчитывал семь мест. Несколькими годами ранее для многих «Чайка» была пределом мечтаний. Стоимость «Чайки» – 6,5 млн рублей.