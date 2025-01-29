Список из восьми кооперативных игр, которые заставят вас работать в команде

Для тех, кто любит проводить время с друзьями, кооперативные видеоигры – идеальный способ развлечься и получить море эмоций. От динамичных шутеров до расслабляющих симуляторов – каждый найдет что-то для себя.
Корреспондент siapress.ru собрал список лучших кооперативных проектов, на которые обязательно стоит обратить внимание.
Deep Rock Galactic
Жанр: кооперативный шутер, экшен
Платформы: PC, Xbox, PlayStation
Количество игроков: 1-4
В Deep Rock Galactic вы берете на себя роль боевых гномов-шахтеров, работающих на мегакорпорацию. Ваша цель – добывать редкие ресурсы в недрах чужой планеты, где каждый шаг может стать последним. Вас ждут случайно генерируемые подземные лабиринты, заполненные опасностями – от гигантских жуков до снежной метели.
Каждый игрок выбирает один из четырех классов: разведчик, инженер, бурильщик и стрелок. Только слаженная командная работа поможет выбраться живыми, ведь без фонариков разведчика, платформ инженера, туннелей бурильщика и пулеметов стрелка миссию не выполнить.
Почему стоит сыграть:
- Полностью разрушаемый мир и процедурно генерируемые уровни.
- Разные классы персонажей с уникальными способностями.
- Отличный баланс экшена, исследования и тактики.
- Веселая и запоминающаяся атмосфера.
Подходит для тех, кто любит командные шутеры и исследование сложных уровней.
Overcooked! 2
Жанр: аркада, симулятор готовки
Платформы: PC, Xbox, PlayStation, NintendoSwitch
Количество игроков: 1-4
Overcooked! 2 – это кулинарный хаос во всей красе. Вы управляете группой поваров, которым нужно быстро готовить заказы в условиях, далеких от обычной кухни – платформы двигаются, столы исчезают, а ингредиенты могут улететь в пропасть.
Каждый уровень заставляет игроков разделять обязанности, ведь готовка – это не только резка продуктов, но и варка, жарка, подача блюд и даже тушение пожаров, если что-то пошло не так. Без четкой координации кухня превратится в место хаоса, а игроки – в кричащих друг на друга поваров.
Почему стоит сыграть:
- Веселый, но сложный геймплей, требующий командной работы.
- Динамичные уровни с неожиданными препятствиями.
- Простое управление, но высокая сложность при координации.
Если хотите посмеяться и покричать друг на друга – Overcooked! 2 идеально подойдет для этого.
Portal 2
Жанр: головоломка от первого лица
Платформы: PC, Xbox, PlayStation
Количество игроков: 2
Portal 2 – это гениальная кооперативная головоломка, где два игрока должны использовать порталы. В отличие от одиночного режима здесь уровни специально созданы для двоих, и многие задачи требуют полного взаимодействия и глубокого понимания внутриигровых механик.
Игрокам предстоит не просто ставить порталы, но и активировать кнопки, манипулировать лазерами, гелями и платформами. Но самое интересное – это постоянные подколы со стороны искусственного интеллекта GLaDOS, который ведет вас через испытания. Но это еще не все – когда вы закончите официальный кооперативный режим, можно заглянуть в Мастерскую Steam, где игроки создали десятки и сотни тысячи новых уровней, предлагающих еще больше головоломок и вызовов.
Почему стоит сыграть:
- Настоящее испытание для мозга – без коммуникации не пройти.
- Уникальная механика порталов, меняющая привычный взгляд на геймплей.
- Интересный сюжет с фирменным юмором.
- Огромная мастерская с уровнями от других игроков, которая сделает геймплей бесконечным.
Отличный выбор для тех, кто хочет напрячь мозг в кооперативе.
Keep Talking and Nobody Exploded
Жанр: кооперативная головоломка
Платформы: PC, PlayStation, Xbox, VR
Количество игроков: 2
В Keep Talking and Nobody Exploded один игрок видит бомбу и должен ее обезвредить, но не знает, как это сделать. Другой игрок читают инструкцию, но не видит саму бомбу. Единственный способ выжить – общаться и объяснять.
Игра превращается в настоящую проверку коммуникации: инструкции сложные, таймер тикает, паника нарастает. Нужно решать головоломки, расшифровывать символы и успевать следить за временем.
Почему стоит сыграть:
- Уникальный игровой процесс, требующий координации и четкого общения.
- Постепенно возрастающая сложность – игра не дает расслабиться.
- Возможность играть даже без опыта в видеоиграх – нужны только внимание и логика.
- Отлично подходит для VR, но можно играть и без него.
Отличный вариант для тех, кто хочет испытать нервы и прокачать командное взаимодействие.
Sea of Thieves
Жанр: приключение, кооперативный экшен
Платформы: PC, PlayStation, Xbox
Количество игроков: 1-4
Sea of Thieves – это кооперативная пиратская игра с открытым миром, где вы и ваша команда отправляетесь на поиски приключений. Вам нужно управлять кораблем, искать сокровища, отбиваться от врагов и взаимодействовать с другими игроками.
Главная особенность игры – свобода действий. Вы можете стать мирными торговцами, исследователями или настоящими пиратами, грабящими другие корабли. Каждый рейд может закончиться как богатством, так и полным провалом, если наткнетесь на более сильных соперников.
Помимо классического режима исследования, в игре есть сюжетный режим с интересными квестами и персонажами. В одном из обновлений даже появился Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря».
Почему стоит сыграть:
- Открытый мир, полный событий и случайных встреч.
- Возможность играть как хотите – исследовать, торговать или сражаться.
- Интересные механики взаимодействия с кораблем и экипажем.
- Отличная игра для большой компании.
Отличный выбор для тех, кто любит свободу, исследование и морские приключения.
Cuphead
Жанр: платформер, экшен
Платформы: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch
Количество игроков: 1-2
Cuphead – это динамичный кооперативный платформер, выполненный в стиле ретро-мультфильмов. В этой игре все крутится вокруг сложных битв с боссами, где требуется молниеносная реакция, точность и идеальная координация с напарником.
Уникальный визуальный стиль и джазовый саундтрек делают каждую схватку незабываемой. Геймплей сочетает точный платформинг, уклонения и стрельбу в лучших традициях ретро-игр. Несмотря на сложность, победа над боссами приносит огромное удовлетворение.
Почему стоит сыграть:
- Уникальный визуальный стиль, вдохновленный ретро-анимацией.
- Высокий уровень сложности, требующий точности и реакции.
- Отличный кооперативный режим.
Подойдет для тех, кто любит хардкорные игры и ретро-стилистику.
Stardew Valley
Жанр: симулятор фермы, RPG
Платформы: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, IOS, Android
Количество игроков: 1-4
Stardew Valley – это уютный и расслабляющий симулятор фермы, где игроки могут вместе выращивать урожай, разводить животных, заниматься рыбалкой и общаться с жителями деревни. Но игра не ограничивается только сельским хозяйством – здесь есть подземелья с монстрами, квесты, события и множество интересных механик.
Каждый игрок может выбрать свой стиль игры: кто-то займется разведением животных, кто-то погрузится в шахты в поисках редких ресурсов, а кто-то сосредоточится на строительстве идеальной фермы. Благодаря кооперативному режиму можно разделить обязанности и развивать хозяйство вместе, что делает игровой процесс еще увлекательнее.
Почему стоит сыграть:
- Спокойный и расслабляющий геймплей.
- Возможность совместно развивать ферму и строить хозяйство.
- Исследование мира, выполнение квестов и приключения в подземельях.
- Возможность играть даже на телефонах.
Отличный выбор для тех, кто всегда мечтал о своей уютной ферме вдалеке от городских проблем.
Operation: Tango
Жанр: экшен, головоломка, приключение
Платформы: PC, Xbox, PlayStation
Количество игроков: 2
Operation: Tango – это уникальная кооперативная игра, где один игрок берет на себя роль секретного агента, а другой становится хакером, который дистанционно помогает напарнику. Каждый из них получает совершенно разную информацию, и только через общение они могут успешно выполнять задания.
Геймплей включает взлом систем, скрытное проникновение, шпионские гаджеты и хитрые головоломки. Одному игроку приходится ориентироваться в реальном пространстве, а другому – разгадывать цифровые коды и взламывать системы.
Почему стоит сыграть:
- Требует идеального общения и взаимодействия.
- После первого прохождения игроки могут поменяться ролями и получить другой игровой опыт.
- Стильный киберпанк-дизайн и напряженные миссии.
Идеально для тех, кто хочет испытать себя в роли шпионов.
И, конечно, нельзя не отметить эталонную кооперативную игру – It Takes Two. Про нее вы можете прочитать в нашем обзоре.