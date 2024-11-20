Рассказываем об играх от российских разработчиков, которые выйдут в ближайшие годы

Российская игровая индустрия в последние годы активно развивается, привлекая все больше внимания геймеров. Успех Atomic Heart (прим. ред – компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры, разработанная российской студией Mundfish) доказал, что отечественные разработчики способны не только конкурировать с зарубежными проектами, но и удивлять игроков по всему миру. Корреспондент siapress.ru собрал список самых интересных отечественных игр, которые планируют выпустить в ближайшие годы. Также в обзоре расскажем об уже существующих проектах, выпущенных из-под пера российских разработчиков.

Заглянем в будущее

Лихо одноглазое

Игра основана на народной сказке «Лихо одноглазое». Разработчики обещают захватывающее путешествие по загадочным царствам, где древние предания оживают. Черно-белая графика создает атмосферу фолк-хоррора, погружая в мир тайн и загадок. Игроку нужно исследовать локации, решать головоломки и использовать коробок спичек, освещая путь. Этот проект станет настоящей находкой для любителей мрачных историй.

Broken Vеil

Разработчики перенесли действие игры в постсоветский городок, создав пугающую историю с мрачной атмосферой. Локации соответствуют традициям жанра хоррор: грязные улицы, заброшенные канализации и пугающие больницы, при этом все выполнено в узнаваемом антураже.

Игроку предстоит управлять маленьким мальчиком, который решает головоломки и сталкивается с монстрами в попытке найти свою мать. Ситуацию усложняет необычная болезнь героя, из-за которой он воспринимает людей как чудовищ.

Заря

Это сюжетный симулятор сельского водителя, где игрокам предстоит доставлять посылки по проселочным дорогам, помогать местным жителям, зарабатывать деньги и собирать коллекцию классических советских автомобилей. Главный герой – деревенский водитель Василий, который пытается вдохнуть жизнь в свое село.

Игра предлагает погрузиться в истории жителей небольшого поселения, отрезанного от цивилизации. Василий будет помогать сельчанам с их заботами, знакомясь с их характерами и судьбами. В «Заре» можно пожарить шашлык в гараже с соседями, отправиться на рыбалку с Петровичем, отвезти урожай на базар или помочь с буксировкой автомобиля.

Volkolak: The Will of Gods

Это платформер в мрачном славянском фэнтези, действие которого разворачивается в Тридевятом Государстве. Мир охвачен проклятием Кощея Бессмертного, превращающим жителей в нечисть. Игроку предстоит исследовать огромные локации, сразиться с более чем 50 видами противников и мифическими боссами, включая Лешего, Бабу-Ягу и Жар-птицу.

Сюжет и геймплей завязаны на выборе пути: стать благочестивым воином, Волколаком или Проклятым.

Hail to the Rainbow

Это приключенческая игра от первого лица, объединяющая элементы хоррора и шутера. Действие разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире, где юноша по имени Игнат выживает после разрушительных военных событий. Потеряв родителей, он научился адаптироваться к новой реальности, выстроив свой быт. Однако привычная жизнь Игната резко меняется после получения загадочного сообщения на электронную почту.

Какие игры уже есть?

После знакомства с ожидаемыми новинками стоит вспомнить о тех российских играх, которые уже успели заявить о себе во всем мире. Эти проекты не только привлекли внимание геймеров, но и показали, что отечественные разработчики способны создавать продукты международного уровня.

Тетрис

Начать разговор об успехах российских разработчиков просто невозможно без упоминания Тетриса, одной из самых известных игр в истории. Ее создал Алексей Пажитнов в 1984 году, работая в московском вычислительном центре. Что начиналось как простой эксперимент с математикой и формами, быстро превратилось в феномен, который объединил геймеров по всему миру, сообщает сайт habr.

Тетрис стал настолько популярным, что его адаптировали для практически всех существующих платформ – от игровых консолей до смартфонов. Простая, но увлекательная механика складывания падающих блоков в ряды сделала игру настоящей классикой, знакомой каждому.

Atomic Heart

Это шутер от первого лица, события которого разворачиваются в альтернативной реальности Советского Союза, где технологическая революция изменила привычный мир. Игрокам предстоит взять на себя роль офицера КГБ, отправленного на секретное Предприятие №3826 после того, как связь с ним была потеряна.

На объекте произошел сбой: роботы, созданные для помощи людям, вышли из-под контроля и превратились в смертельную угрозу. Герою предстоит разобраться в причинах катастрофы, сражаясь с обезумевшими машинами.

Космические рейнджеры

Этот уникальный проект от студии Elemental Games, выпущенный в 2002 году, объединил в себе элементы стратегии, RPG и космического симулятора.

Действие игры разворачивается в далеком будущем, где игроку предлагается стать рейнджером – пилотом, сражающимся с инопланетными захватчиками. Широкая свобода выбора позволяла игрокам заниматься торговлей, выполнять миссии, исследовать галактику и участвовать в тактических сражениях. Уникальная смесь жанров и юмористический подход сделали игру настоящим хитом, как в России, так и за ее пределами.

Loop Hero

Эта игра объединяет элементы RPG, стратегии и карточной игры, предлагая игрокам необычный игровой опыт. Сюжет разворачивается в мрачном мире, погруженном во тьму и бесконечно повторяющемся цикле. Игроку предстоит стать героем, который путешествует по замкнутой петле, сражается с врагами и восстанавливает разрушенные части мира.

Особенность игры в том, что вы не управляете героем напрямую. Вместо этого игрок размещает карты, создавая ландшафты, строения и улучшая путь для героя. Пиксельная графика в стиле ретро добавляет игре атмосферности, а уникальная механика и реиграбельность делают каждый цикл непохожим на предыдущий.

Indika

Это игра от третьего лица, которая рассказывает необычную историю о молодой монахине, покинувшей монастырь, чтобы разобраться в себе. На своем пути она путешествует вместе с неожиданным спутником – рогатым дьяволом.

Сюжет игры погружает в странный мир, где религия сталкивается с суровой реальностью, а трагикомедия и философские размышления напоминают произведения Достоевского и Булгакова.

Смута

Это один из самых обсуждаемых проектов российского игропрома. Он вызвал у игроков смешанные чувства после выхода. Изначально игра привлекала внимание своей амбициозной концепцией – события, разворачивающиеся в Смутное время, историческая основа, открытый мир и глубокий сюжет.

Важно отметить, что в разработку «Смуты», по оценке источника «Ведомостей», в целом инвестировали около миллиарда рублей. Такие деньги им выделил Институт развития интернета.

Игроки критиковали техническое исполнение игры. Они отметили проблемы с оптимизацией, многочисленные баги и устаревшую графику, а заявленный открытый мир оказался малоинтересным. Геймеры также заявляли, что механики боев и взаимодействия с окружающим миром выглядят поверхностными, а моральные выборы практически не влияют на развитие сюжета.

Хотя «Смута» и получила положительные отклики за попытку донести до аудитории важную историческую эпоху, общий прием игры оставил ощущение недоделанности. Многие считают, что проект не оправдал амбиций и ожиданий, которые ему приписывались на стадии разработки.

Информация взята из популярных игровых сайтов: Steam, VKPlay, Habr.